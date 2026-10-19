उदया तिथि मानने वाले कब करेंगे अष्टमी कन्या पूजन और महानवमी, पढ़ें पंचांग, क्या विजयदशमी और नवमी एक दिन
आज नवमी तिथि शुरू हो जाएगी। अष्टमी का कन्या पूजन और नवमी का कन्या पूजन कब होगा। कल विजयादशमी का पर्व भी मनाया जाएगा।
19 अक्तूबर, सोमवार, शक संवत् : 27 आश्विन (सौर) 1948, पंजाब पंचांग : 03 कार्तिक मास प्रविष्टे 2083, इस्लाम: 07 जमादि उल्लावल, 1448, विक्रमी संवत् : आश्विन शुक्ल अष्टमी तिथि प्रातः 10.52 बजे तक पश्चात नवमी तिथि, बव करण, चन्द्रमा मकर राशि में (दिन-रात)। सूर्य दक्षिणायन। सूर्य दक्षिण गोल। शरद ऋतु। प्रातः 07.30 मिनट से प्रातः 09 बजे तक राहुकालम्। श्री दुर्गाष्टमी। महाष्टमी। आज महानवमी भी है और महाष्टमी भी। दोनों व्रतों को आज कर सकते हैं। दुर्गा पूजा में आज सरस्वती विसर्जन होगा।
उदया तिथि मानने वाले किस दिन करेगे दुर्गा अष्टमी और नवमी
इस बार शारदीय नवरात्र में महानवमी अष्टमी और विजयदशमी का पूजन को लेकर कंफ्यूजन है। इस साल कहा जा रहा है महानवमी उदयातिथि के कारण बीस अक्टूबर मंगलवार को एक दिन किया जाएगा। आज अष्टमी तिथि सोमवार सुबह दस बजकर 52 मिनट तक रहेगी। इसके बाद नवमी तिथि शुरू हो जाएगी जो मंगलवार बीस अक्तूबर 12 बजकर पचास मिनट तक रहेगी। उदयातिथि के हिसाब से महानवमी मंगलवार को मनाई जाएगी। जो लोग उदया तिथि में अष्टमी का कन्या पूजन करना चाहते हैं वो आज कर सकते हैं, लेकिन नवमी तिथि के शुरू होने से पहले। नवमी तिथि आज लगेगी और कल खत्म होगी। इसके बाद दशमी तिथि शुरू होगी। विजयदशमी का पर्व मनाया जाएगा। इस दिन रावण के साथ शमी वृक्ष और अपराजिता पूजन का विधान है। इसलिए दोपहर और शाम में आराम से पूजा कर सकते हैं।
कल से शुरू हो गईथी अष्टमी
अष्टमी तिथि का आरंभ 18 अक्तूबर सुबह आठ बजकर 29 बजे शुरू होगा। सोमवार को दस बजकर 52 मिनट तक अष्टमी रहने के बाद नवमी तिथि का प्रारंभ होगा। ऐसे में उदयातिथि के आधार पर सोमवार को अष्टमी पूजन करना श्रेष्ठ रहेगा। इसके बाद नवमी तिथि शुरू होने पर महानवमी पूजन भी किया जा सकेगा। लेकिन उदया तिथि के हिसाब से मंगलवार को महानवमी पूजन करना ठीक रहेगा। नवमी तिथि मंगलवार को दोपहर बारह बजकर पचास मिनट तक रहने बाद दशमी शुरू होगी। आचार्य बल्लभ जी महाराज ने बताया कि बीस अक्तूबर को एक बजकर 59 मिनट से लेकर दो बजकर 45 मिनट तक शस्त्र पूजन करें। वहीं रावण दहन शाम सात बजकर 12 मिनट से रात दस बजकर 49 मिनट तक समय रहेगा।
डिस्क्लेमर: इस आलेख में दी गई जानकारियां धार्मिक मान्यता पंचांग पर आधारित हैं। अधिक जानकारी के लिए संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।
लेखक के बारे मेंAnuradha Pandey
शार्ट बायो
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