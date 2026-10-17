Maha Navami 2026: 19 अक्टूबर को महानवमी, जानें कन्या पूजन और हवन का शुभ मुहूर्त
शारदीय नवरात्रि की महानवमी 19 अक्टूबर, सोमवार को मनाई जाएगी। इस दिन मां सिद्धिदात्री की पूजा, हवन और कन्या पूजन का विशेष महत्व है। जानें महानवमी की सही तारीख, पूजा का शुभ मुहूर्त, अष्टमी के बाद नवमी तिथि कब शुरू होगी, कन्या पूजन कब करें और नवरात्रि व्रत का पारण किस समय करना उचित रहेगा।
Maha Navami 2026 Date: शारदीय नवरात्रि की महानवमी 19 अक्टूबर, सोमवार को मनाई जाएगी। इस दिन मां दुर्गा के नौवें स्वरूप मां सिद्धिदात्री की पूजा होगी। नवरात्रि में व्रत रखने वाले श्रद्धालु इस दिन हवन और कन्या पूजन करके नौ दिनों के अनुष्ठान पूरे करेंगे। इस बार अष्टमी तिथि समाप्त होने के बाद ही नवमी शुरू हो रही है। ऐसे में सुबह अष्टमी का पूजन और उसके बाद नवमी की पूजा की जा सकेगी। काशी के पंचांग के अनुसार, 19 अक्टूबर को अष्टमी तिथि सुबह करीब 10 बजकर 52 मिनट तक रहेगी। इसके बाद नवमी तिथि शुरू होगी, जो 20 अक्टूबर को दोपहर करीब 12 बजकर 51 मिनट तक रहेगी।
महानवमी पर पूजा का शुभ मुहूर्त
पंचांग के अनुसार, 19 अक्टूबर को अभिजीत मुहूर्त सुबह 11 बजकर 19 मिनट से दोपहर 12 बजकर 5 मिनट तक रहेगा। वहीं, अमृत काल सुबह 9 बजकर 44 मिनट से 11 बजकर 32 मिनट तक बताया गया है। ब्रह्म मुहूर्त सुबह 4 बजकर 18 मिनट से 5 बजकर 8 मिनट तक रहेगा। श्रद्धालु इन समयों को ध्यान में रखकर पूजा की तैयारी कर सकते हैं। हालांकि, नवमी तिथि सुबह 10 बजकर 52 मिनट के बाद शुरू होगी, इसलिए नवमी के अनुसार पूजा करने वाले श्रद्धालु तिथि का ध्यान रखें।
कन्या पूजन कब करें?
नवरात्रि में अष्टमी और नवमी दोनों दिन कन्या पूजन करने की परंपरा है। कई परिवार अष्टमी के दिन कन्याओं को भोजन कराते हैं, जबकि कुछ घरों में नवमी पर कन्या पूजन होता है। इस बार 19 अक्टूबर को सुबह अष्टमी तिथि समाप्त होने के बाद नवमी शुरू हो जाएगी। इसलिए श्रद्धालु अपनी पारिवारिक परंपरा के अनुसार कन्या पूजन का समय तय कर सकते हैं। नवमी तिथि के अनुसार पूजा करने वाले 19 अक्टूबर को दिन में पूजन कर सकते हैं। स्थानीय पंचांग में दिए गए समय की पुष्टि करना उचित रहेगा।
इस विधि से करें मां सिद्धिदात्री की पूजा
महानवमी के दिन सुबह स्नान करके साफ कपड़े पहनें। इसके बाद मां दुर्गा और मां सिद्धिदात्री की पूजा करें। देवी को फूल, अक्षत, फल और मिठाई अर्पित करें। इसके बाद घर में हवन करने की परंपरा है तो विधि-विधान से हवन करें। पूजा के बाद कन्याओं को भोजन कराने की तैयारी करें।कन्याओं को आसन पर बैठाकर उनके पैर धोएं और तिलक लगाएं। इसके बाद हलवा, पूरी और चने का भोजन कराएं। कई परिवारों में नौ कन्याओं के साथ एक बालक को भी भोजन कराने की परंपरा है। भोजन के बाद कन्याओं को दक्षिणा या उपहार दें और उनके पैर छूकर आशीर्वाद लें।
महानवमी पर व्रत का पारण
नवरात्रि का व्रत रखने वाले श्रद्धालु पूजा, हवन और कन्या पूजन के बाद पारण करते हैं। कुछ परिवारों में दशमी के दिन व्रत खोलने की परंपरा भी है। इसलिए पारण का समय अपनी पारिवारिक रीति और पंचांग के अनुसार तय करें। धार्मिक मान्यता है कि महानवमी पर मां सिद्धिदात्री की पूजा करने से भक्तों को सुख-समृद्धि और कल्याण का आशीर्वाद मिलता है।
लेखक के बारे मेंYogesh Joshi
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