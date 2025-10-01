महानवमी आज, पूजा के लिए ये हैं शुभ मुहूर्त, पारण टाइम, विधि, मंत्र, आरती से लेकर सबकुछ

शारदीय नवरात्रि का अंतिम दिन यानी महानवमी आज पूरे देश में धूमधाम से मनाई जा रही है। इस दिन मां दुर्गा के नवें स्वरूप माता सिद्धिदात्री की पूजा की जाती है। मान्यता है कि महानवमी पर विधिपूर्वक पूजन करने से भक्तों को जीवन में सिद्धि, सफलता और सुख-समृद्धि प्राप्त होती है।

शारदीय नवरात्रि का अंतिम दिन यानी महानवमी आज पूरे देश में धूमधाम से मनाई जा रही है। इस दिन मां दुर्गा के नवें स्वरूप माता सिद्धिदात्री की पूजा की जाती है। मान्यता है कि महानवमी पर विधिपूर्वक पूजन करने से भक्तों को जीवन में सिद्धि, सफलता और सुख-समृद्धि प्राप्त होती है। नवरात्र के नौ दिनों का विशेष महत्व होता है, लेकिन नवमी तिथि को खासतौर पर कन्या पूजन और हवन का आयोजन कर माता को प्रसन्न किया जाता है। इस दिन किए गए धार्मिक कार्यों का फल कई गुना बढ़ जाता है। महानवमी पर देवी की आराधना, हवन, कन्या पूजन किया जाता है। नवमी तिथि के बाद ही पारण कर व्रत का समापन किया जाता है।

पूजा का शुभ मुहूर्त पंचांग के अनुसार महानवमी पर सुबह 06:14 ए एम से शाम 06:07 बजे तक पूजा का शुभ मुहूर्त रहेगा। हालांकि दोपहर 12:10 बजे से 01:40 पी एम तक राहुकाल रहेगा। ऐसे में राहुकाल के दौरान शुभ कार्य न करें।

महानवमी पूजा विधि प्रातः स्नान कर व्रत-नियम का संकल्प लें।

घर या मंदिर में मां दुर्गा की मूर्ति/प्रतिमा को गंगाजल से शुद्ध करें।

माता सिद्धिदात्री की स्थापना करें और लाल या गुलाबी फूल अर्पित करें।

नारियल, चुनरी और श्रृंगार सामग्री अर्पित करें।

दुर्गा सप्तशती का पाठ करें या देवी कवच का पाठ करना श्रेष्ठ माना गया है।

कन्या पूजन करें, 9 या 11 छोटी कन्याओं को भोजन कराएं और उपहार दें।

अंत में हवन करें और पूर्णाहुति के साथ आरती उतारें।

महानवमी पर कन्या पूजन का महत्व नवरात्रि की नवमी तिथि पर कन्या पूजन का विशेष महत्व है। मान्यता है कि कन्याओं में स्वयं देवी दुर्गा का वास होता है। उन्हें भोजन और उपहार देने से माता दुर्गा अति प्रसन्न होती हैं और साधक को उनकी कृपा से हर कार्य में सफलता मिलती है।

मंत्र मूल मंत्र: ॐ देवी सिद्धिदात्र्यै नमः

दुर्गा मंत्र: या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता। नमस्तस्यै नमस्तस्यै नमस्तस्यै नमो नमः॥

हवन मंत्र: ॐ ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडायै विच्चे स्वाहा

नवरात्रि व्रत का पारण कब करें: नवरात्रि के नौ दिनों का व्रत करने नवमी तिथि को मां सिद्धिदात्री की पूजा व कन्या पूजन करने के बाद व्रत पारण कर सकते हैं। इसके अलावा नवरात्रि व्रत का पारण दशमी को सूर्योदय के बाद भी किया जा सकता है। दशमी के दिन नवरात्रि व्रत का पारण करने वाले भक्त 2 अक्टूबर, गुरुवार को सुबह 06 बजकर 15 मिनट के बाद कर सकते हैं।

दशहरा के दिन भी कर सकते हैं पारण: नवरात्रि व्रत का पारण दशहरा के दिन भी किया जा सकता है। नवमी के दिन व्रत का पारण पारंपरिक रूप से ज्यादा प्रचलित है, जबकि दशहरा का दिन भी धार्मिक व आध्यात्मिक दृष्टि से अत्यंत शुभ माना जाता है।

आरती देवी सिद्धिदात्री जी की- जय सिद्धिदात्री मां तू सिद्धि की दाता।तु भक्तों की रक्षक तू दासों की माता॥

तेरा नाम लेते ही मिलती है सिद्धि।तेरे नाम से मन की होती है शुद्धि॥

कठिन काम सिद्ध करती हो तुम।जभी हाथ सेवक के सिर धरती हो तुम॥

तेरी पूजा में तो ना कोई विधि है।तू जगदम्बें दाती तू सर्व सिद्धि है॥

रविवार को तेरा सुमिरन करे जो।तेरी मूर्ति को ही मन में धरे जो॥

तू सब काज उसके करती है पूरे।कभी काम उसके रहे ना अधूरे॥

तुम्हारी दया और तुम्हारी यह माया।रखे जिसके सिर पर मैया अपनी छाया॥

सर्व सिद्धि दाती वह है भाग्यशाली।जो है तेरे दर का ही अम्बें सवाली॥

हिमाचल है पर्वत जहां वास तेरा।महा नंदा मंदिर में है वास तेरा॥