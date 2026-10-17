Ashtami Navami: क्यों 18 अक्टूबर को अष्टमी व्रत रखें?, क्यों अष्टमी, नवमी 19 को एक साथ ना करें? ज्योतिर्विद ने सब बताया
ashtami Navami kab hai: अष्टमी और नवमी व्रत को लेकर कंफ्यूजन इतना है कि लोगों को समझ नहीं आ रहा है कि किस दिन व्रत रखें और किस दिनकन्या पूजन करें। ज्योतिर्विद ने यहां सभी कंफ्यूजन को दूर किया है।
इस साल शारदीय नवरात्र में अष्टमी, नवमी और सप्तमी तिथि को लेकर कंफ्यूजन बहुत है। लोगों को समझ नहीं आ रहा है कि किस दिन व्रत रकें और किस दिन कन्या पूजन करें। इसको लेकर ज्योतिर्विद दिवाकर त्रिपाठी ने सभी कंफ्यूजन को दूर किया है। ज्योतिर्विद ने बताया है कि सप्तमी तिथि 17 अक्टूबर दिन शनिवार को प्रातः काल 8:58 बजे से पूर्व पूजा पंडालो में देवी प्रतिमाओं का स्थापना कर लिया जाएगा। शनिवार को सप्तमी का मान रहेगा और रविवार को सप्तमी तिथि सुबह 5:53 तक रहेगी, इसके बाद अष्टमी तिथि लग जाएगी।
क्यों रविवार को अष्टमी का व्रत रखा जाएगा?
ज्योतिर्विद ने बताया कि नवरात्र में रात का महत्व होता है, जैसा कि नाम से समझ आ रहा है। नौ रात, इसलिए क्योंकि काशी के पंचांगों के अनुसार देखा जाए तो अष्टमी तिथि 18 अक्टूबर को सूर्योदय पूर्व 5:53 बजे से आरंभ होकर 19 अक्टूबर को प्रातः 7:53 बजे तक होगा। इसी प्रकार यदि 19 अक्टूबर को अष्टमी का व्रत किया जाएगा तो अष्टमी तिथि की रात प्राप्त ही नहीं होगी। जबकि नवरात्र में रात का विशेष महत्व बताया गया है इसी कारण से तो नवरात्र कहा गया है। 18 तारीख को सूर्योदय पूर्व ही 5:53 बजे से ही अष्टमी तिथि आरंभ हो जा रही है। इस कारण से किसी भी स्थिति में अष्टमी तिथि 18 अक्टूबर दिन रविवार को ही मनाई जाएगी। इस साल नवरात्र में अष्टमी तिथि की वृद्धि हो रही है। महाष्टमी का व्रत 18 अक्टूबर दिन रविवार को ही किया जाएगा तथा 18 अक्टूबर को ही निशा पूजा भी की जाएगी। अष्टमी तिथि में कन्या पूजन करने वाले लोग भी 18 अक्टूबर को ही कन्या पूजन करेंगे।
क्यों अष्टमी और नवमी 19 अक्टूबर को एक साथ ना करें
ग्रहीय दृष्टिकोण से देखा जाए तो सप्तमी तिथि के स्वामी शनि है तथा अष्टमी तिथि के स्वामी राहु है। वहीं पर नवमी तिथि के स्वामी सूर्य है। शनि एवं राहु दोनों मित्र ग्रह है। जबकि सूर्य शत्रु ग्रह है। इस प्रकार सप्तमी और अष्टमी के साथ यदि अष्टमी प्राप्त होती है तो वही अष्टमी ग्राह्य होगा क्योंकि अष्टमी नवमी के साथ यदि है तो राहु और सूर्य का योग बनेगा जिसे ग्रहण दोष कहा जाता है। इस प्रकार सप्तमी से युक्त यदि अष्टमी तिथि है तो उसे पर व्रत करना विशेष रूप से फल दायी होगी । इतना ही नही अष्टमी तिथि का पारण नवमी तिथि में किया जाता है और नवमी तिथि का आरंभ 19 अक्टूबर दिन सोमवार को प्रातः काल 7:53 से ही आरंभ हो जाएगा। तो पारण का समय दशमी हो जाएगा। इस कारण से महा अष्टमी व्रत का पारण 19 अक्टूबर दिन सोमवार को दिन में 7:53 बजे के बाद किया जाएगा। नवमी तिथि में कन्या पूजन करने वाले लोग कन्या पूजन 19 अक्टूबर को दिन में प्रातः 7:53 बजे के बाद से लेकर 20 अक्टूबर दिन मंगलवार की प्रातः 9:35 से पूर्व करेंगे। 20 अक्टूबर दिन मंगलवार को दिन में 9:35 बजे तक ही नवमी तिथि व्याप्त रहेगी। इस कारण से महानवमी का व्रत 19 अक्टूबर को ही किया जाएगा। उसके बाद दशमी तिथि लग जायेगी। इसी कारण से विजयदशमी का पर्व 20 अक्टूबर को मनाया जाएगा।
दशहरा कब मनेगा?
20 अक्टूबर को प्रातः 9:35 बजे के बाद दशमी तिथि आरंभ हो जाएगी। नवरात्र से संबंधित जो 9 दिनों का व्रत करते हैं। वे लोग 20 अक्टूबर दिन मंगलवार को दिन में 9:35 बजे के बाद से लेकर शाम तक कभी भी कर सकते हैं।सप्तमी तिथि 17 अक्टूबर दिन शनिवार को प्रातः काल 8:58 बजे से पूर्व पूजा पंडालो में देवी प्रतिमाओं का स्थापना कर लिया जाएगा।
लेखक के बारे मेंAnuradha Pandey
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