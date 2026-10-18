Maha Ashtami Aarti: नवरात्रि के 8वें दिन करें मां महागौरी की आरती, मिलेगा माता का आशीर्वाद
Maha Ashtami Aarti: नवरात्रि के आठवें दिन मां महागौरी की पूजा और आरती का विशेष महत्व है। इस दिन मां महागौरी की आरती करने से माता का आशीर्वाद प्राप्त करने की मान्यता है। यहां पढ़ें मां महागौरी की आरती हिंदी में, साथ ही जानें दुर्गा माता की आरती के बोल और महाअष्टमी पूजा से जुड़ी खास बातें।
शारदीय नवरात्रि के आठवें दिन मां महागौरी की पूजा की जाती है। इस बार अष्टमी की पूजा 18 अक्टूबर 2026 को करना उचित बताया गया है। पंडित नरेंद्र उपाध्याय के अनुसार, उदयातिथि को मानने वाले श्रद्धालु 19 अक्टूबर को भी अष्टमी की पूजा कर सकते हैं। अष्टमी पर मां महागौरी की आराधना के साथ आरती करने और कन्या पूजन की परंपरा है। ऐसे में पूजा करने वाले लोग तारीख के साथ शुभ मुहूर्त का भी ध्यान रखें।
मां महागौरी की पूजा का शुभ समय
18 अक्टूबर को अष्टमी की पूजा करने वाले श्रद्धालु स्थानीय पंचांग के अनुसार शुभ मुहूर्त में पूजा कर सकते हैं। जो लोग उदयातिथि के अनुसार पूजा करते हैं, वे 19 अक्टूबर को भी अष्टमी पूजन कर सकते हैं।
अष्टमी पर ऐसे करें मां महागौरी की पूजा
सुबह स्नान करके साफ कपड़े पहनें। पूजा स्थल की सफाई करने के बाद सबसे पहले भगवान गणेश का ध्यान करें। फिर मां महागौरी के सामने दीपक जलाकर फूल, अक्षत और फल अर्पित करें। मां की आरती करें और परिवार की सुख-समृद्धि की कामना करें। अष्टमी पर कई परिवार कन्या पूजन भी करते हैं। कन्याओं को भोजन कराने के बाद दक्षिणा या उपहार देने की परंपरा है।
इस पावन दिन मां को प्रसन्न करने के लिए मां की ये आरती जरूर करें-
मां महागौरी की आरती
महागौरी की आरती
जय महागौरी जगत की माया ।
जय उमा भवानी जय महामाया ॥
हरिद्वार कनखल के पासा ।
महागौरी तेरा वहा निवास ॥
चंदेर्काली और ममता अम्बे
जय शक्ति जय जय मां जगदम्बे ॥
भीमा देवी विमला माता
कोशकी देवी जग विखियाता ॥
हिमाचल के घर गोरी रूप तेरा
महाकाली दुर्गा है स्वरूप तेरा ॥
सती 'सत' हवं कुंड मै था जलाया
उसी धुएं ने रूप काली बनाया ॥
बना धर्म सिंह जो सवारी मै आया
तो शंकर ने त्रिशूल अपना दिखाया ॥
तभी मां ने महागौरी नाम पाया
शरण आने वाले का संकट मिटाया ॥
शनिवार को तेरी पूजा जो करता
माँ बिगड़ा हुआ काम उसका सुधरता ॥
'चमन' बोलो तो सोच तुम क्या रहे हो
महागौरी माँ तेरी हरदम ही जय हो ॥
मां दुर्गा की आरती
जय अम्बे गौरी, मैया जय श्यामा गौरी।
तुमको निशिदिन ध्यावत, हरि ब्रह्मा शिवरी॥
जय अम्बे गौरी
माँग सिन्दूर विराजत, टीको मृगमद को।
उज्जवल से दोउ नैना, चन्द्रवदन नीको॥
जय अम्बे गौरी
कनक समान कलेवर, रक्ताम्बर राजै।
रक्तपुष्प गल माला, कण्ठन पर साजै॥
जय अम्बे गौरी
केहरि वाहन राजत, खड्ग खप्परधारी।
सुर-नर-मुनि-जन सेवत, तिनके दुखहारी॥
जय अम्बे गौरी
कानन कुण्डल शोभित, नासाग्रे मोती।
कोटिक चन्द्र दिवाकर, सम राजत ज्योति॥
जय अम्बे गौरी
शुम्भ-निशुम्भ बिदारे, महिषासुर घाती।
धूम्र विलोचन नैना, निशिदिन मदमाती॥
जय अम्बे गौरी
चण्ड-मुण्ड संहारे, शोणित बीज हरे।
मधु-कैटभ दोउ मारे, सुर भयहीन करे॥
जय अम्बे गौरी
ब्रहमाणी रुद्राणी तुम कमला रानी।
आगम-निगम-बखानी, तुम शिव पटरानी॥
जय अम्बे गौरी
चौंसठ योगिनी मंगल गावत, नृत्य करत भैरूँ।
बाजत ताल मृदंगा, अरु बाजत डमरु॥
जय अम्बे गौरी
तुम ही जग की माता, तुम ही हो भरता।
भक्तन की दु:ख हरता, सुख सम्पत्ति करता॥
जय अम्बे गौरी
भुजा चार अति शोभित, वर-मुद्रा धारी।
मनवान्छित फल पावत, सेवत नर-नारी॥
जय अम्बे गौरी
कन्चन थाल विराजत, अगर कपूर बाती।
श्रीमालकेतु में राजत, कोटि रतन ज्योति॥
जय अम्बे गौरी
श्री अम्बेजी की आरती, जो कोई नर गावै।
कहत शिवानन्द स्वामी, सुख सम्पत्ति पावै॥
जय अम्बे गौरी
लेखक के बारे मेंYogesh Joshi
योगेश जोशी डिजिटल पत्रकारिता में 8 वर्षों से सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन में सीनियर कंटेंट प्रोड्यूसर के रूप में कार्यरत हैं। ज्योतिष और धार्मिक विषयों पर उनका लेखन पाठक-केंद्रित और व्यावहारिक दृष्टिकोण के लिए जाना जाता है। राशिफल, ग्रह-गोचर, दशा-महादशा, अंकज्योतिष, सामुद्रिक शास्त्र, वास्तु, फेंगशुई और पूजा-विधि जैसे विषय उनके काम का प्रमुख हिस्सा हैं।
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एस्ट्रोलॉजी लेखन और उद्देश्य
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व्यक्तिगत रुचियां
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दशा-महादशा
अंकज्योतिष
सामुद्रिक शास्त्र
वास्तु शास्त्र
फेंगशुई
रत्न-उपाय
व्रत-त्योहार एवं पूजा-विधि