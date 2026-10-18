Navratri Ashtami 2026: अष्टमी की पूजा आज 18 अक्टूबर को या कल 19 को, जानें कन्या पूजन का सही समय, भोग और मंत्र
महा अष्टमी 2026 में कन्या पूजन 18 या 19 अक्टूबर को कब करें, इसे लेकर असमंजस बना हुआ है। पंडित नरेंद्र उपाध्याय के अनुसार, 18 अक्टूबर को अष्टमी की पूजा की जा सकती है, जबकि उदया तिथि मानने वाले श्रद्धालु 19 अक्टूबर को भी पूजा कर सकते हैं।
Maha Ashtami 2026: नवरात्रि की अष्टमी पर मां दुर्गा की पूजा के साथ कन्या पूजन करने की तैयारी भी घरों में शुरू हो गई है। हालांकि, इस बार अष्टमी की तारीख को लेकर लोगों के बीच असमंजस है। कुछ लोग 18 अक्टूबर को पूजा करेंगे, जबकि कई घरों में 19 अक्टूबर को कन्या पूजन की तैयारी है। पंडित नरेंद्र उपाध्याय के अनुसार, 18 अक्टूबर को अष्टमी की पूजा की जा सकती है। वहीं, उदया तिथि को मानने वाले लोग 19 अक्टूबर को भी पूजा कर सकते हैं। अष्टमी पर मां दुर्गा के आठवें स्वरूप मां महागौरी की आराधना की जाती है। इस दिन माता को भोग लगाने के साथ कन्याओं को भोजन कराने की परंपरा है।
अष्टमी की पूजा कब करें?
अष्टमी तिथि 18 अक्टूबर को सुबह 8 बजकर 27 मिनट से शुरू होकर 19 अक्टूबर को सुबह 10 बजकर 51 मिनट तक रहने की जानकारी दी जा रही है। ऐसे में दोनों दिन पूजा करने को लेकर चर्चा है। पंडित नरेंद्र उपाध्याय के अनुसार, 18 अक्टूबर को अष्टमी की पूजा की जा सकती है। जो श्रद्धालु उदया तिथि के आधार पर पूजा करते हैं, वे 19 अक्टूबर को भी मां की आराधना कर सकते हैं। कन्या पूजन की तारीख घरों में चली आ रही परंपरा के अनुसार भी तय की जाती है। कई परिवार अष्टमी पर कन्या पूजन करते हैं, जबकि कुछ लोग नवमी के दिन यह अनुष्ठान पूरा करते हैं।
मां महागौरी की पूजा कैसे करें?
अष्टमी के दिन सुबह स्नान करके साफ कपड़े पहनें। इसके बाद पूजा स्थल की सफाई करके मां दुर्गा के सामने दीपक जलाएं। माता को फूल, अक्षत, धूप और फल अर्पित करें। इसके बाद मां महागौरी का ध्यान करके पूजा करें। श्रद्धालु अपनी परंपरा के अनुसार दुर्गा चालीसा या दुर्गा सप्तशती का पाठ भी कर सकते हैं। धार्मिक मान्यता है कि मां महागौरी की पूजा करने से भक्तों को सुख और शांति का आशीर्वाद मिलता है। नवरात्रि में व्रत रखने वाले लोग इस दिन हवन और कन्या पूजन भी करते हैं।
अष्टमी पर कन्या पूजन की विधि
कन्या पूजन के लिए सबसे पहले घर में साफ-सफाई करें। मां दुर्गा की पूजा के बाद कन्याओं को घर बुलाकर साफ आसन पर बैठाएं। परंपरा के अनुसार उनके पैर धोकर माथे पर तिलक लगाएं। इसके बाद उन्हें भोजन कराएं। कन्या पूजन में हलवा, पूरी और काले चने बनाने की परंपरा है। भोजन कराने के बाद कन्याओं को दक्षिणा या उपहार अपनी सामर्थ्य के अनुसार दें। कई परिवार नौ कन्याओं के साथ एक बालक को भी भोजन कराते हैं। अंत में कन्याओं का आशीर्वाद लेकर उन्हें सम्मानपूर्वक विदा करें।
मां महागौरी को क्या भोग लगाएं?
अष्टमी पर मां महागौरी को नारियल, हलवा, पूरी, काले चने और मिठाई का भोग लगाया जाता है। कन्या पूजन में भी हलवा, पूरी और चने का प्रसाद रखा जाता है। कुछ घरों में खीर और फल भी चढ़ाए जाते हैं। भोग तैयार करते समय साफ-सफाई का ध्यान रखें और पहले माता को प्रसाद अर्पित करें।
मां महागौरी का मंत्र
अष्टमी पर पूजा के दौरान मां महागौरी के इस मंत्र का जाप किया जा सकता है।
ॐ देवी महागौर्यै नमः॥
मंत्र का जाप करते समय मां का ध्यान करें और परिवार की सुख-शांति की प्रार्थना करें।
मां को कौन-से फूल चढ़ाएं?
मां महागौरी की पूजा में सफेद फूल चढ़ाना शुभ माना जाता है। सफेद गुलाब और चमेली के फूल अर्पित कर सकते हैं। फूल उपलब्ध न होने पर दूसरे ताजे फूल भी चढ़ाए जा सकते हैं।
अष्टमी पर कौन-सा रंग पहनें?
मां महागौरी का प्रिय रंग सफेद माना जाता है। इसलिए इस दिन सफेद कपड़े पहनना शुभ माना जाता है। हालांकि, पूजा में किसी खास रंग के कपड़े पहनना जरूरी नहीं है। श्रद्धालु अपनी सुविधा के अनुसार वस्त्र पहनकर पूजा कर सकते हैं।
अष्टमी पर इन बातों का रखें ध्यान
पूजा के दौरान साफ-सफाई रखें। कन्या पूजन में बच्चियों को सम्मान के साथ भोजन कराएं। दक्षिणा अपनी श्रद्धा और सामर्थ्य के अनुसार दें। व्रत रखने वाले लोग पारण अपनी परंपरा के मुताबिक करें।
इस बार अष्टमी की तिथि दो दिनों में पड़ने के कारण पूजा को लेकर असमंजस बना हुआ है। पंडित नरेंद्र उपाध्याय के अनुसार, 18 अक्टूबर को पूजा की जा सकती है, जबकि उदया तिथि मानने वाले श्रद्धालु 19 अक्टूबर को भी पूजा कर सकते हैं।
लेखक के बारे मेंYogesh Joshi
योगेश जोशी डिजिटल पत्रकारिता में 8 वर्षों से सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन में सीनियर कंटेंट प्रोड्यूसर के रूप में कार्यरत हैं। ज्योतिष और धार्मिक विषयों पर उनका लेखन पाठक-केंद्रित और व्यावहारिक दृष्टिकोण के लिए जाना जाता है। राशिफल, ग्रह-गोचर, दशा-महादशा, अंकज्योतिष, सामुद्रिक शास्त्र, वास्तु, फेंगशुई और पूजा-विधि जैसे विषय उनके काम का प्रमुख हिस्सा हैं।
परिचय और अनुभव
योगेश जोशी ने डिजिटल मीडिया में काम करते हुए खबर और कंटेंट के बदलते स्वरूप को नजदीक से समझा है। पत्रकारिता में 8 वर्षों के अनुभव के साथ वह फिलहाल लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन में सीनियर कंटेंट प्रोड्यूसर की भूमिका निभा रहे हैं।
न्यूज़ और फीचर कंटेंट से शुरू हुआ उनका सफर आज ज्योतिष और धार्मिक विषयों तक पहुंच चुका है, जहां वह पारंपरिक ज्ञान को मौजूदा समय और डिजिटल पाठक की जरूरतों के हिसाब से प्रस्तुत करते हैं। उनका फोकस हमेशा इस बात पर रहता है कि कंटेंट जानकारी दे, उलझाए नहीं।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि
योगेश जोशी ने मास कम्युनिकेशन में स्नातक की पढ़ाई की है। पत्रकारिता की इस पढ़ाई ने उन्हें तथ्यों के साथ जिम्मेदारी और संतुलन बनाए रखने की समझ दी, जो उनके लेखन में साफ झलकती है।
करियर की शुरुआत और प्रोफेशनल सफर
योगेश ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत अमर उजाला के डिजिटल प्लेटफॉर्म से की। यहां उन्होंने डिजिटल न्यूज़, कंटेंट राइटिंग और एडिटिंग पर काम करते हुए मजबूत आधार तैयार किया। इसके बाद डिजिटल मीडिया में लगातार काम करते हुए उन्होंने एस्ट्रोलॉजी और धार्मिक विषयों से जुड़े कंटेंट में विशेषज्ञता विकसित की।
पाठक किस भाषा में बात समझता है और किस तरह की जानकारी उसके लिए उपयोगी होती है—यह समझ उनके प्रोफेशनल सफर की सबसे बड़ी ताकत रही है।
एस्ट्रोलॉजी लेखन और उद्देश्य
योगेश के लिए ज्योतिष केवल भविष्य बताने का जरिया नहीं है। वह इसे आत्मचिंतन और सही फैसलों में मदद करने वाले एक मार्गदर्शक के रूप में देखते हैं। इसी सोच के साथ वह राशिफल और अन्य ज्योतिषीय विषयों को संतुलित, व्यावहारिक और भरोसेमंद तरीके से प्रस्तुत करते हैं। उनका उद्देश्य पाठकों को डराना नहीं, बल्कि जानकारी के जरिए उन्हें सोचने और समझने की दिशा देना है।
व्यक्तिगत रुचियां
काम के अलावा योगेश को सामाजिक विषयों पर पढ़ना, लिखना और भारतीय परंपराओं को समझना पसंद है। उनका मानना है कि एक पत्रकार के लिए सीखना और खुद को अपडेट रखना सबसे जरूरी है।
विशेषज्ञता (Areas of Expertise):
राशिफल (डेली एवं वीकली)
ग्रह-गोचर
दशा-महादशा
अंकज्योतिष
सामुद्रिक शास्त्र
वास्तु शास्त्र
फेंगशुई
रत्न-उपाय
व्रत-त्योहार एवं पूजा-विधि