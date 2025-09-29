Maha Ashtami 2025 Shayari Send Heartfelt Wishes and Long Quotes to Your Loved Ones महाष्टमी पर अपनों को भेजें ये शायरियां, मां के चरणों में छुपा है आशीर्वाद अपार…, एस्ट्रोलॉजी न्यूज़ - Hindustan
Yogesh Joshi लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्लीMon, 29 Sep 2025 06:32 PM
महाष्टमी पर अपनों को भेजें ये शायरियां, मां के चरणों में छुपा है आशीर्वाद अपार…

नवरात्रि का हर दिन मां दुर्गा के अलग-अलग स्वरूप की उपासना के लिए समर्पित होता है और महाष्टमी इन नौ दिनों में विशेष महत्व रखती है। शारदीय नवरात्रि की महाष्टमी तिथि को मां महागौरी की पूजा का विधान है। इस दिन भक्तगण व्रत, पूजन और हवन के साथ माता रानी को प्रसन्न करने का प्रयास करते हैं। साथ ही कन्या पूजन का भी विशेष महत्व होता है, जिसमें छोटे-छोटे बालिकाओं को देवी स्वरूप मानकर उनका आदर किया जाता है। इस शुभ अवसर पर लोग अपने मित्रों, परिवारजनों और प्रियजनों को बधाई संदेश और शुभकामनाएं भेजकर अपनी भावनाओं को शेयर करते हैं। महाष्टमी के मौके पर अपनों को भेजें ये खूबसूरत शायरियां-

मां के चरणों में छुपा है आशीर्वाद अपार,

महाष्टमी के दिन खुलें जीवन के सब द्वार।

भक्ति, श्रद्धा और आस्था का हो संचार,

मां महागौरी करें आपकी हर मनोकामना साकार।

आपके जीवन में सुख-समृद्धि का हो उजाला,

हर दिन बने मां के आशीर्वाद का प्याला।

महाष्टमी आई है लेकर खुशियों की सौगात,

मां के भजनों में मिले मन को विश्राम और राहत।

हर पल रहे मां की कृपा का साथ,

संकट मिटे, मिले हर कार्य में सफलता और सौभाग्य का हाथ।

मां महागौरी की महिमा अपरंपार,

वो रखें आपके जीवन में सदा प्यार और सत्कार।

भक्तों की पुकार सुनती हैं मां, करती हैं रक्षा हर घड़ी,

महाष्टमी के पावन अवसर पर खुले हर घर की किवाड़ी।

मनोकामनाएं पूरी हों, हर कठिनाई दूर हो जाए,

मां की ममता के साए में जीवन सुखमय बन जाए।

भक्ति में डूबे हर क्षण, मिले विश्वास नया,

महाष्टमी पर मां का आशीष बने आपकी राहों का सगा।

मां महागौरी के चरणों में सच्चा भाव समर्पित करें,

हर मुश्किल में उनका नाम लेकर विश्वास मजबूत करें।

महाष्टमी के इस शुभ दिन हर दुख-दर्द हो जाए दूर,

जीवन में उमड़े भक्ति की गंगा, मिले सफलता भरपूर।

मां की कृपा से घर-आंगन में सुख-समृद्धि की धारा बहे,

आपके हर कदम पर माता रानी का आशीर्वाद सदा रहे।

महाष्टमी के दिन मां की ज्योति जले आपके द्वार,

भक्ति, श्रद्धा और प्रेम से भर जाए हर घर-आंगन का संसार।

संकट, बाधाएं और दुख सब हो जाएं दूर,

मां महागौरी का आशीर्वाद मिले अपार, मिले जीवन भर नूर।

हर मनोकामना हो पूर्ण, मिले सफलता हर राह पर,

आपके जीवन में सदा चमके सौभाग्य का सितारा हर पहर।

मां दुर्गा की उपासना से खिल जाए हर अरमान,

महाष्टमी का ये पर्व दे जीवन को नयी पहचान।

भक्ति के रंग में रंग जाए हर सुबह और शाम,

मां की कृपा से भर जाए हर ख्वाब और हर काम।

आपके हर कदम पर मिले आशीष अपार,

महाष्टमी के इस पावन दिन हो शुभता का विस्तार।

महाष्टमी की बेला में गूंजे मां के भजनों की तान,

भक्ति में भीगे हर दिल के अरमान।

दूर हो जाए हर पीड़ा, हर कठिनाई का अंधकार,

मां महागौरी का आशीर्वाद करे उजियारा हर द्वार।

जीवन में प्रेम, शांति और समृद्धि का वास हो,

मां के चरणों में हर इच्छा का निवास हो।

महाष्टमी के इस शुभ दिन मां की आराधना करें,

हर कठिन राह में उनके नाम का स्मरण करें।

मां के आशीष से आपके जीवन में बरसे खुशियों की बारिश,

हर कार्य में मिले सफलता और दूर हो जाए हर खटास।

आपका जीवन भक्ति और सौभाग्य से भर जाए,

मां महागौरी की कृपा से हर सपना साकार हो जाए।

