माघ पूर्णिमा के दिन करें ये खास उपाय,सुख-सौभाग्य की होगी प्राप्ति

माघ पूर्णिमा के दिन शाम के समय चंद्रमा और माता लक्ष्मी की पूजा करने से साधक को धन-धान्य की प्राप्ति होती है। साल भर में पड़ने वाली कुल 12 पूर्णिमा में माघ मास की पूर्णिमा का बहुत ज्यादा महत्व माना गया है।

Jan 29, 2026 04:28 pm ISTDheeraj Pal लाइव हिन्दुस्तान
हिंदू धर्म में माघ पूर्णिमा का खास महत्व होता है। इस दिन मां लक्ष्मी और चंद्रमा की पूजा की जाती है। ऐसा माना जाता है कि पूर्णिमा के दिन चंद्रमा अपने 16 कलाओं से परिपूर्ण होता है। माघ पूर्णिमा के दिन शाम के समय चंद्रमा और माता लक्ष्मी की पूजा करने से साधक को धन-धान्य की प्राप्ति होती है। साल भर में पड़ने वाली कुल 12 पूर्णिमा में माघ मास की पूर्णिमा का बहुत ज्यादा महत्व माना गया है। इस साल माघ पूर्णिमा 2 फरवरी 2026 को सोमवार के दिन मनाई जाएगी। इस दिन कुछ खास उपायों को करने से साधक को उत्तम फल की प्राप्ति होती है। चलिए जानते हैं कि इस दिन कौन से उपाय करने चाहिए।

माघ पूर्णिमा के दिन कौन से उपाय करें

- माघ पूर्णिमा की शाम के समय में मां लक्ष्मी को खीर का भोग लगाना चाहिए। खीर का भोग लगाने के बाद आप इससे प्रसाद के रूप में ग्रहण कर सकते हैं। इस दिन मां लक्ष्मी को खीर का भोग लगाने से आरोग्य की प्राप्ति होती है और मानसिक शांति मिलती है।

- माघ पूर्णिमा के दिन तुलसी का पूजन करना भी बहुत शुभ माना जाता है।

- साथ ही इस दिन शाम के समय में तुलसी के पौधे के पास घी का दीपक जलाना चाहिए। ऐसा करने से सुख, समृद्धि की प्राप्ति होती है।

- माघ पूर्णिमा के दिन पीपल के पेड़ में गंगाजल और दूध मिलाकर अर्पित करें।

- इसके साथ ही इस दिन आप शाम के समय में पीपल के पेड़ के नीचे सरसों के तेल का दीपक जलाएं।

- माघ पूर्णिमा के दिन आप सात हल्दी की गांठ पीले कपड़े में बांधकर भगवान विष्णु की पूजा के समय उनके चरणों में अर्पित कर दें।

- इसके साथ ही इस दिन आप माता लक्ष्मी और विष्णु जी के वैदिक मंत्रों का जाप कर सकते हैं।

- अगले दिन आप इन हल्दी की गांठ को तिजोरी में रख दें। ऐसा करने से आपके धन में वृद्धि होगी।

- माघ पूर्णिमा का पुण्यफल पाने के साधक को इस दिन विधि-विधान से व्रत रखते हुए शुभ मुहूर्त में भगवान श्री सत्यनारायण की पूजा करनी चाहिए।

- इसके बाद हवन एवं आरती करके अपनी कामना श्रीहरि के सामने मन में कहें। मान्यता है कि भगवान सत्य नारायण की पूजा से मिलने वाला पुण्यफल साधक के सुख-सौभाग्य में वृद्धि करता है।

दान करें ये चीजें
माघ पूर्णिमा पर स्नान के साथ दान का भी बहुत ज्यादा महत्व माना गया है। मान्यता है कि माघ मास की पूर्णिमा तिथि पर किसी जरूरतमंद व्यक्ति या फिर किसी मंदिर के पुजारी को तिल, गरम कपड़े, गुड़, घी, फल, अनाज, धन आदि का दान करने से पुण्यफल की प्राप्ति होती है। माघ पूर्णिमा पर दान करने से साधक के धन-धान्य और सुख-सौभाग्य में वृद्धि होती है।

डिस्क्लेमरः इस आलेख में दी गई जानकारियों पर हम यह दावा नहीं करते कि ये पूर्णतया सत्य एवं सटीक हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।ॉ

