Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsधर्म न्यूज़Magh Purnima Time Pooja Muhurat Magh Purnima 2026 Date Bhadra on Purnima pooja kab kare
9 घंटे से ज्यादा देर तक माघ पूर्णिमा पर भद्रा की छाया, जानें कब होगी पूर्णिमा की पूजा

9 घंटे से ज्यादा देर तक माघ पूर्णिमा पर भद्रा की छाया, जानें कब होगी पूर्णिमा की पूजा

संक्षेप:

Magh Purnima Time Pooja Muhurat Magh Purnima 2026: रविवार को 1 फरवरी के दिन माघी पूर्णिमा स्नान, व्रत और दान किया जाएगा। इस बार माघ पूर्णिमा सर्वार्थ सिद्धि योग और रवि पुष्य योग में पड़ रही है।

Jan 31, 2026 03:34 pm ISTShrishti Chaubey लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
share Share
Follow Us on

Magh Purnima Time Pooja Muhurat: इस साल की माघ पूर्णिमा का व्रत रविवार एक फरवरी को रखा जाएगा। पंचांग के अनुसार, रविवार के दिन माघी पूर्णिमा स्नान, व्रत और दान किया जाएगा। इस बार माघ पूर्णिमा सर्वार्थ सिद्धि योग और रवि पुष्य योग में पड़ रही है। इस योग में दान, यज्ञ, स्नान, और व्रत रखने से मन मांगी मुराद की प्राप्ति होती है। 1 फरवरी को सुबह 05:52 बजे से पूर्णिमा तिथि शुरू होगी और 2 फरवरी को 03:38 ए एम तक तिथि समाप्त होगी। माघ पूर्णिमा के दिन व्रत, उपवास और दान से ज्यादा स्नान का महत्व है। माना जाता है कि इस दिन पवित्र नदियों में स्नान से सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। इस साल की माघी पूर्णिमा पर भद्रा का साया भी मंडरा रहा है। ऐसे में आइए जानते हैं कि माघ पूर्णिमा पर पूजा का शुभ मुहूर्त क्या रहेगा और भद्रा की टाइमिंग-

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨अभी पढ़ें

9 घंटे से ज्यादा देर तक माघ पूर्णिमा पर भद्रा की छाया, जानें कब होगी पूर्णिमा की पूजा

माघी पूर्णिमा पर भद्रा

हिंदू पंचांग के अनुसार, माघ पूर्णिमा पर सुबह 07:09 बजे से 04:42 बजे तक भद्रा रहेगी। इस दिन चंद्रमा कर्क राशि में रहने वाले हैं। जब भी चंद्र कर्क राशि में रहते हैं तब पृथ्वी लोक पर भद्रा मान्य रहती है।

माघ पूर्णिमा पर पूजा का शुभ मुहूर्त

  1. ब्रह्म मुहूर्त 05:24 ए एम से 06:17 ए एम
  2. अभिजित मुहूर्त 12:13 पी एम से 12:57 पी एम
  3. विजय मुहूर्त 02:23 पी एम से 03:07 पी एम
  4. गोधूलि मुहूर्त 05:58 पी एम से 06:24 पी एम
  5. अमृत काल 05:59 पी एम से 07:29 पी एम
  6. निशिता मुहूर्त 12:08 ए एम, फरवरी 02 से 01:01 ए एम, फरवरी 02
  7. रवि पुष्य योग 07:09 ए एम से 11:58 पी एम
  8. सर्वार्थ सिद्धि योग 07:09 ए एम से 11:58 पी एम

माघी पूर्णिमा की पूजा विधि

माघी पूर्णिमा के दिन पूरे विधि-विधान से लक्ष्मी नारायण की साथ में पूजा करनी चाहिए। इस दिन विष्णु भगवान को पीले रंग के फल, फूल और वस्त्र चढ़ाने चाहिए और लक्ष्मी माता को गुलाबी या लाल रंग के फूल और श्रृंगार का सामान चढ़ाना चाहिए। वहीं, माघी पूर्णिमा के दिन सत्यनारायण की कथा पढ़ना पुण्यदायक माना जाता है। माघी पूर्णिमा तिथि के दिन ब्रह्म मुहूर्त में नदी में स्नान करने का विशेष महत्व माना जाता है। वहीं, अगर आप नदी में स्नान नहीं कर सकते तो नहाने के पानी में गंगाजल मिलाकर घर में ही स्नान करें। माघी पूर्णिमा का व्रत रखने और इस दिन लक्ष्मी नारायण की विधिवत पूजा करने से घर में सुख-संपत्ति और खुशहाली बनी रहती है।

डिस्क्लेमर: इस आलेख में दी गई जानकारियों पर हम यह दावा नहीं करते कि ये पूर्णतया सत्य एवं सटीक हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।

ये भी पढ़ें:कब है माघ पूर्णिमा, जान लें डेट, विधि व मुहूर्त
ये भी पढ़ें:क्या होली पर रहेगा चंद्र ग्रहण का साया? जानें कब लगेगा साल का पहला चंद्र ग्रहण
Shrishti Chaubey

लेखक के बारे में

Shrishti Chaubey
लाइव हिन्दुस्तान में बतौर कॉन्टेंट प्रोड्यूसर काम कर रही सृष्टि चौबे को पत्रकारिता में 2 साल से ज्यादा का अनुभव है। सृष्टि को एस्ट्रोलॉजी से जुड़े विषयों पर लिखने की अच्छी समझ है। इसके अलावा वे एंटरटेनमेंट और हेल्थ बीट पर भी काम कर चुकी हैं। सृष्टि ग्रह गोचर, नक्षत्र परिवर्तन, हस्तरेखा, फेंगशुई और वास्तु पर अच्छी जानकारी रखती हैं। खबर लिखने के साथ-साथ इन्हें वीडियो कॉन्टेंट और रिपोर्टिंग में भी काफी रुचि है। सृष्टि ने जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन किया है। अपने कॉलेज के दिनों में इन्होंने डाटा स्टोरी भी लिखी है। साथ ही फैक्ट चेकिंग की अच्छी समझ रखती हैं। और पढ़ें
Maghi Purnima Purnima kab hai
जानें धर्म न्यूज़ ,Choti Diwali Wishes , Rashifal, Panchang , Numerology से जुडी खबरें हिंदी में हिंदुस्तान पर| हिंदू कैलेंडर से जानें शुभ तिथियां और बनाएं हर दिन को खास!
अपना राशिफल जाने