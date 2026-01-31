Magh Purnima 2026 puja Samgri: माघ पूर्णिमा में भगवान विष्णु की पूजा के लिए इन चीजों को जरूर रखें

संक्षेप: Magh Purnima 2026 puja Samgri: माघ पूर्णिमा में भगवान विष्णु की पूजा का विधान है। मान्यता है कि इस दिन विष्णु जी की पूजा विधि-विधान से करने पर शुभ फल की प्राप्ति होती है। चलिए जानते हैं कि माघ पूर्णिमा में भगवान विष्णु की पूजा के लिए पूजन सामग्री में क्या-क्या शामिल करें।

हिंदू धर्म में माघी पूर्णिमा का खास महत्व होता है। इस साल 1 फरवरी 2026, रविवार को माघ पूर्णिमा मनाई जाएगी। पवित्र नदियों में स्नान, खासकर गंगा स्नान के लिए माघी पूर्णिमा देव तिथि माना जाता है। इसके अलावा शास्त्रों में पूर्णिमा व्रत को श्रेष्ठ व्रतों में से एक गिना जाता है। इसको लेकर मान्यता है कि इस दिन देवतागण खुद पृथ्वी पर गंगा में स्नान करने आते हैं। इसी दिन से पवित्र माघ मास का भी अंत होता है। इस दिन भगवान विष्णु की पूजा अर्चना की जाती है। साथ ही मां लक्ष्मी और चंद्रदेव की भी पूजा की जाती है। मान्यता है कि इस दिन भगवान विष्णु की पूजा में कुछ सामग्री का होना बेहद जरूरी है। चलिए जानते हैं कि माघ पूर्णिमा की थाली में क्या-क्या होना आवश्यक है।

माघ पूर्णिमा 2026 पूजन सामग्री लिस्ट भगवान विष्णु और देवी लक्ष्मी की मूर्तियां या तस्वीरें

शुद्ध घी (दीपक जलाने के लिए)

दूध, दही, घी, शहद और चीनी से बना पंचामृत

रोली और अक्षत

सिंदूर

रुई की बाती वाला तेल या घी का दीपक

चंदन का पेस्ट

भोग के लिए मिठाइयां

गंगाजल या पवित्र नदी का जल

कमल या पीले फूलों की माला

लाल या पीला कपड़ा

माघ पूर्णिमा पर क्या करें?

माघ पूर्णिमा 2026 के मौके पर भगवान विष्णु और मां लक्ष्मी की पूरे विधि-विधान से पूजा करें।

शुद्ध घी का दीपक जलाने के बाद फल, पंचामृत (दूध, दही, घी, शक्कर और शहद का मिश्रण) और तुलसी के पत्ते भगवान को अर्पित करें।

इसके बाद भगवान सत्यानारायण की कथा पढ़ने के साथ विधिवत रूप से पूजा पाठ करें।

इसके अलावा माघ पूर्णिमा के मौके पर तिल, गुड़, वस्त्र और अनाज जैसी वस्तुओं का दान करें। इससे आर्थिक लाभ प्राप्त होने के साथ सुख-समृद्धि में बढ़ोतरी होती है।

चंद्रमा को दें अर्घ्य

माघ पूर्णिमा के दिन चंद्रमा को अर्घ्य देना बेहद शुभ और फलदायी माना जाता है। इस दिन चंद्रमा अपनी पूर्ण कलाओं के साथ आकाश में विराजमान होता है, जिसकी चांदनी अमृत के समान होती है। चंद्रमा को अर्घ्य देने से व्यक्ति के जीवन में शांति, समृद्धि और सकारात्मकता आती है।