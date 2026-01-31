प्रयागराज नहीं जा सकते, तो माघ पूर्णिमा का शाही स्नान घर पर कैसे करें?

संक्षेप: 1 फरवरी 2026 को माघ पूर्णिमा है। इस दिन प्रयागराज में माघ मेले का पांचवां शाही स्नान होगा। संगम स्नान से पाप मुक्ति और मनोकामना पूर्ति होती है, लेकिन अगर आप प्रयागराज नहीं जा पा रहे हैं, तो घर पर ही विधि-विधान से शाही स्नान कर पुण्य प्राप्त कर सकते हैं।

माघ पूर्णिमा हिंदू धर्म में अत्यंत पवित्र तिथि है, जिसे पूर्ण के पूर्ण जन्मों के पापों से मुक्ति और भाग्य वृद्धि का दिन माना जाता है। पंचांग के अनुसार, 1 फरवरी 2026 को माघ पूर्णिमा है। इस दिन प्रयागराज में माघ मेले का पांचवां शाही स्नान होगा। संगम स्नान से पाप मुक्ति और मनोकामना पूर्ति होती है, लेकिन अगर आप प्रयागराज नहीं जा पा रहे हैं, तो घर पर ही विधि-विधान से शाही स्नान कर पुण्य प्राप्त कर सकते हैं। शास्त्रों में घर पर गंगाजल, तिल और मंत्रों से स्नान का विशेष महत्व बताया गया है। आइए जानते हैं घर पर माघ पूर्णिमा का शाही स्नान कैसे करें।

माघ पूर्णिमा का महत्व माघ पूर्णिमा को शुभ स्नान, दान और तर्पण का दिन माना जाता है। प्रयागराज में संगम स्नान संभव नहीं हो, तो घर पर ही गंगाजल मिले पानी से स्नान करने से समान फल मिलता है। शास्त्रों में कहा गया है कि घर पर स्नान करने से भी पितरों की कृपा और देवताओं का आशीर्वाद प्राप्त होता है। इस दिन ब्रह्म मुहूर्त में स्नान विशेष फलदायी है।

घर पर शाही स्नान की विधि 1 फरवरी 2026 को ब्रह्म मुहूर्त में उठें। स्नान के पानी में गंगाजल और काले तिल मिलाएं। स्नान करते समय मंत्र बोलें:

'गंगे च यमुने चैव गोदावरी सरस्वती। नर्मदे सिंधु कावेरी जलेस्मिन् सन्निधिं कुरू॥' शाही स्नान में 5 बार डुबकी लगाने का महत्व है, इसलिए घर के आसपास भी किसी पवित्र नदी में स्नान कर रहे हैं, तो इस नियम का ध्यान रखें। साबुन या शैंपू का उपयोग ना करें, केवल सादा पानी और गंगाजल से स्नान करें। इससे शरीर और मन की शुद्धि होती है।

स्नान के बाद पूजा और अर्घ्य स्नान के बाद सूर्य देव को अर्घ्य दें। तुलसी के पौधे में जल चढ़ाएं और विधि-विधान से पूजा करें। सूर्य मंत्र: 'ॐ ह्रां ह्रीं ह्रौं सः सूर्याय नमः' का जप करें। जल, तिल, अक्षत, गंगाजल, दही, दूध और घी मिलाकर पितरों के लिए तर्पण करें। तर्पण करते समय 'ॐ पितृदेवाय नमः' मंत्र बोलें। तर्पण से पितर प्रसन्न होते हैं और आशीर्वाद देते हैं।

दान-पुण्य और भजन-कीर्तन स्नान के बाद दान करें। दान में भोजन, कपड़े, राशन, तिल, गेहूं या धन किसी जरूरतमंद, आश्रम, वृद्धाश्रम या अनाथालय में दें। दान से कई गुना फल मिलता है। दिन भर राम, कृष्ण या भगवान शिव का नाम जपें। भजन-कीर्तन सुनें या करें। शाम को घर में दीप जलाकर भगवान की पूजा करें। सूर्यदेव और पितरों के लिए अलग से दीपक जलाएं।

शुभ मुहूर्त और सावधानियां 1 फरवरी 2026 को भद्रा सुबह 7:09 से दोपहर 4:42 तक रहेगी और राहुकाल दोपहर 4:39 से शाम 6:00 बजे तक। इसलिए ब्रह्म मुहूर्त में सुबह 5:24 से 7:09 बजे तक स्नान-पूजा और दान करें। राहुकाल और भद्रा में कोई शुभ कार्य ना करें। स्नान-दान शुद्ध मन से करें, इससे पाप मुक्ति और मनोकामना पूर्ति होती है।

माघ पूर्णिमा घर पर भी उतनी ही प्रभावशाली है, जितनी संगम में। श्रद्धा से ये उपाय अपनाएं, तो देवी-देवताओं और पितरों का आशीर्वाद प्राप्त होगा।