Magh Purnima 2026: माघ पूर्णिमा पर राशि अनुसार करें ये उपाय, सुख-संपत्ति में होगी वृद्धि

संक्षेप:

Jan 31, 2026 01:24 pm ISTDheeraj Pal लाइव हिन्दुस्तान
माघ पूर्णिमा हिंदू धर्म में एक महत्वपूर्ण त्योहार है जो माघ महीने की पूर्णिमा तिथि को मनाया जाता है। इस साल यह पर्व 1 फरवरी 2026 को है। यह त्योहार भगवान विष्णु, मां लक्ष्मी और चंद्रमा को समर्पित है। इस दिन गंगा स्नान और दान का विशेष महत्व है। साथ ही इस दिन भगवान विष्णु, मां लक्ष्मी और चंद्रमा की पूजा की जाती है। मान्यता है कि माघ पूर्णिमा के दिन गंगा स्नान करने से सभी पाप धुल जाते हैं और व्यक्ति को मोक्ष की प्राप्ति होती है। माघ पूर्णिमा का व्रत करने से व्यक्ति के सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं।

इस दिन लोग तरह-तरह के उपाय करते हैं। अगर आप भी जीवन में सुख-समृद्धि का वास चाहते हैं, तो राशि के अनुसार कुछ विशेष उपाय कर सकते हैं। यह उपाय पूजा-पाठ और दान से जुड़ा है। चलिए जानते हैं कि माघ पूर्णिमा के दिन राशि के मुताबिक कौन से उपाय करने चाहिए।

माघ पूर्णिमा 2026 पर राशि अनुसार उपाय

मेष राशि
इस राशि के स्वामी मंगल हैं। ऐसे में माघ पूर्णिमा के दिन इस राशि वाले लाल वस्त्र, मसूर दाल, शहद या लाल फल का दान करें। साथ ही भगवान शिव के मंगलनाथ स्वरूप का दर्शन करें। इससे ऊर्जा, साहस, संपत्ति बढ़ती है। कर्ज से छुटकारा मिलता है।

वृषभ राशि
इस राशि के स्वमी शुक्र हैं। माघ पूर्णिमा के दिन वृषभ वाले कंबल, सफेद मिठाई, चावल, घी, दही और सफेद तिल का दान करें। इससे भौतिक सुख-सुविधाएं बढ़ती हैं। साथ ही घर में सरसों तेल के 5 दीपक जलाएं। इससे आर्थिक संकट खत्म होगा।

मिथुन राशि
मिथु राशि का स्वामी बुध हैं। इन लोगों को माघ पूर्णिमा के दिन हरी मूंग दाल, हरी सब्जियां, आंवला, हरे वस्त्र और स्टेशनरी का दान करना चाहिए। साथ ही पविभ नदी में स्नान करना इनके लिए लाभदायी होगा। भगवान विष्णु को इन्हें खीर चढ़ाना चाहिए।

कर्क राशि
इस राशि के स्वामी चंद्रमा हैं। माघ पूर्णिमा के दिन कर्क वाले दूध, सफेद मिठाई, चावल, चांदी, चीनी, मिश्री या जल का दान करें। इससे मानसिक शांति मिलती है। साथ ही भगवान शिव का कच्चे दूध और शहद से अभिषेक करें। इससे जीवन में सकारात्मक बदलाव और संबंधों में सुधार लाने में भी मदद करता है।

सिंह राशि
इसके स्वामी सूर्य हैं। ऐसे में माघ पूर्णिमा के दिन सिंह राशि वाले सूर्य देव को अर्घ्य दें। साथ ही गेहूं, तांबा, गुड़, नारंगी वस्त्र, लाल फूल या माणिक्य का दान करें। इससे मान-सम्मान बढ़ता है। साथ ही धन-संपत्ति में वृद्धि होगी।

कन्या राशि
कन्या राशि का स्वामी बुध है। माघ पूर्णिमा के दिन इन राशि वालों को हरे वस्त्र, हरी मूंग दाल, हरी सब्जियां और घी का दान करना चाहिए। साथ ही 7 कन्याओं को मखाने की खीर बनाकर खिलना चाहिए। इससे स्वास्थय को लाभ मिलता है। साथ ही धन और बुद्धि में बढ़ोतरी होती है।

तुला राशि
तुला राशि का स्वामी शुक्र है। इस राशि के जातकों के लिए माघ पूर्णिमा के दिन सफेद वस्त्र, इत्र, सुगंधित वस्तुएं, चावल और घी का दान करना शुभ लाभदायी होता है। इससे धन, वैभव और ऐश्वर्य बढ़ता है।

वृश्चिक राशि
वृश्चिक राशि का स्वामी मंगल है। माघ पूर्णिमा के दिन इस राशि के लिए मसूर की दाल, लाल चंदन और गुड़ को हनुमान मंदिर में दान करना लाभकारी होता है। इससे जीवन में आने वाली बाधाएं कम होती हैं और संकटों से मुक्ति मिलती है।

धनु राशि
इस राशि के स्वामी बृहस्पति है। माघ पूर्णिमा के दिन धनु वाले चना दाल, केला, पीला वस्त्र, केसर, हल्दी और मक्का का दान करें। इससे संतान की उन्नति होती है।

मकर राशि
इस राशि के स्वामी शनि देव हैं। माघ पूर्णिमा के दिन मकर वाले काले तिल, सरसों का तेल, उड़द दाल और कंबल का दान करें। इससे शनि दोष कम होता है। साथ ही यह उपाय जीवन में बाधाओं को कम करने और धन-संपत्ति को बढ़ाने में मदद करता है।

कुंभ राशि
कुंभ राशि के जातकों को माघ पूर्णिमा के दिन काला कंबल, तिल, उड़द दाल, जूते-चप्पल या धन का दान करना अत्यंत लाभदायी है। इससे आर्थिक परेशानियों से छुटकारा मिलता है।

मीन राशि
मीन राशि के जातकों के लिए माघ पूर्णिमा के दिन चने की दाल, पीला वस्त्र, बेसन के लड्डू, हल्दी और खाने-पीने की वस्तुओं का दान करें। इससे धन हानि नहीं होती है।

डिस्क्लेमरः इस आलेख में दी गई जानकारियों पर हम यह दावा नहीं करते कि ये पूर्णतया सत्य एवं सटीक हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।

