Magh Purnima: माघ पूर्णिमा कल, जानें स्नान-दान का समय, पूजा विधि, शुभ मुहूर्त, राशियों पर प्रभाव से लेकर सबकुछ

माघ पूर्णिमा, जिसे हिंदू धर्म में माघी पूर्णिमा भी कहा जाता है, इस साल रविवार, 1 फरवरी 2026 को है। यह माघ माह का अंतिम दिन भी है। माघ माह का यह अंतिम दिन धार्मिक दृष्टि से बेहद खास माना जाता है। मान्यता है कि इस दिन स्नान, दान और पूजा करने से जीवन में सकारात्मक बदलाव आते हैं।

Jan 31, 2026 04:22 pm ISTYogesh Joshi लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
Magh Purnima : माघ पूर्णिमा, जिसे हिंदू धर्म में माघी पूर्णिमा भी कहा जाता है, इस साल रविवार, 1 फरवरी 2026 को है। यह माघ माह का अंतिम दिन भी है। माघ माह का यह अंतिम दिन धार्मिक दृष्टि से बेहद खास माना जाता है। मान्यता है कि इस दिन स्नान, दान और पूजा करने से जीवन में सकारात्मक बदलाव आते हैं और व्यक्ति को आध्यात्मिक शांति की अनुभूति होती है। यही वजह है कि माघ पूर्णिमा को साल के सबसे पुण्यदायी दिनों में गिना जाता है। धार्मिक परंपराओं में इस दिन का महत्व इतना अधिक है कि साधु-संतों से लेकर आम श्रद्धालु तक, हर कोई इस दिन स्नान-दान और पूजा के लिए विशेष रूप से तैयार रहता है।

माघ पूर्णिमा 2026: तिथि और समय

हिंदू पंचांग के अनुसार, माघ पूर्णिमा की तिथि 1 फरवरी 2026 को सुबह 5:52 बजे से शुरू होकर 2 फरवरी को रात 3:38 बजे तक रहेगी। उदया तिथि को मानते हुए यह पर्व 1 फरवरी को ही पूरे श्रद्धा-भाव से यह पर्व मनाया जाएगा। पूर्णिमा के दिन चंद्रमा का उदय शाम करीब 5:26 से 5:30 बजे के बीच माना जा रहा है। यह समय चंद्रदेव की पूजा और अर्घ्य देने के लिए विशेष रूप से शुभ माना जाता है।

शुभ मुहूर्त और स्नान-दान का श्रेष्ठ समय

वैदिक परंपरा के अनुसार माघ पूर्णिमा पर कुछ खास समय ऐसे माने गए हैं, जिनमें स्नान, दान और पूजा करने से पुण्य का फल कई गुना बढ़ जाता है।

ब्रह्म मुहूर्त: सुबह 5:24 से 6:17 बजे तक

अभिजीत मुहूर्त: दोपहर 12:13 से 12:57 बजे तक

विजय मुहूर्त: दोपहर 2:23 से 3:07 बजे तक

गोधूली मुहूर्त: शाम 5:58 से 6:24 बजे तक

इन मुहूर्तों में किए गए धार्मिक कार्यों को विशेष फलदायी माना गया है। हालांकि पूरे दिन को शुभ माना जाता है, लेकिन ब्रह्म मुहूर्त में स्नान और पूजा को सबसे श्रेष्ठ बताया गया है। संत-महात्मा और विद्वान पंडित भी इसी समय धार्मिक अनुष्ठान करने की सलाह देते हैं।

माघ पूर्णिमा का धार्मिक महत्व

माघ पूर्णिमा का दिन सिर्फ एक पर्व नहीं, बल्कि आत्म-शुद्धि और सेवा का प्रतीक माना जाता है। मान्यता है कि इस दिन किए गए पुण्य कर्मों का फल सामान्य दिनों की तुलना में कई गुना अधिक मिलता है।

धार्मिक विश्वासों के अनुसार-

पवित्र नदियों, खासकर गंगा, यमुना और सरस्वती में स्नान करने से पापों का नाश होता है।

माघ माह में स्नान-दान करने से व्यक्ति को मोक्ष की दिशा में आगे बढ़ने का अवसर मिलता है।

इस दिन पूर्वजों के नाम से तर्पण करने से पितरों की आत्मा को शांति मिलती है।

माघ पूर्णिमा को भगवान विष्णु, माता लक्ष्मी और चंद्र देव को समर्पित माना गया है। इसलिए सुबह स्नान के बाद इन देवताओं की पूजा करना विशेष शुभ माना जाता है।

पूजा विधि:

माघ पूर्णिमा की पूजा घर पर भी पूरे विधि-विधान से की जा सकती है।

सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान करें। यदि नदी में स्नान संभव न हो, तो घर में पानी में गंगाजल मिलाकर स्नान करें।

स्नान के बाद स्वच्छ और हल्के रंग के वस्त्र पहनें। सफेद या पीला रंग शुभ माना जाता है।

घर के पूजा स्थल को साफ करें और भगवान विष्णु, माता लक्ष्मी और चंद्र देव की पूजा करें।

पूजा थाली में फूल, तुलसी, अक्षत, गंगाजल, फल और मिठाई रखें।

“ॐ नमो भगवते वासुदेवाय” मंत्र का जाप करें और सत्यनारायण कथा का पाठ करें।

पूजा के बाद जरूरतमंदों को दान करें।

शाम को चंद्र दर्शन कर अर्घ्य दें और दीप जलाएं।

दान-पुण्य का महत्व

माघ पूर्णिमा पर किया गया दान विशेष फलदायी माना जाता है। मान्यता है कि इस दिन दान करने से जीवन में धन, धैर्य और शांति आती है।

गरीबों को अन्न, वस्त्र, जल या धन दान करना शुभ माना जाता है। कंबल, तिल और भोजन का दान विशेष पुण्य देता है। इससे न सिर्फ परिवार में बरकत आती है, बल्कि समाज में सकारात्मकता भी फैलती है।

माघ पूर्णिमा का 12 राशियों पर प्रभाव

मेष: मन शांत रहेगा, आध्यात्मिक गतिविधियों से सकारात्मक ऊर्जा मिलेगी।

वृषभ: आर्थिक और पारिवारिक स्थिति बेहतर होगी।

मिथुन: मानसिक संतुलन बढ़ेगा, सोच स्पष्ट होगी।

कर्क: परिवार में प्रेम और सामंजस्य बढ़ेगा।

सिंह: करियर में आत्मविश्वास और सफलता के संकेत हैं।

कन्या: स्वास्थ्य और दिनचर्या में सुधार होगा।

तुला: रिश्तों में मधुरता और सहयोग बढ़ेगा।

वृश्चिक: धन-लाभ के योग बन सकते हैं।

धनु: मनोकामनाओं की पूर्ति के संकेत हैं।

मकर: धैर्य और आत्मविश्वास मजबूत होगा।

कुंभ: सामाजिक सम्मान और सहयोग में वृद्धि होगी।

मीन: मानसिक शांति और आध्यात्मिक अनुभव बढ़ेंगे।

