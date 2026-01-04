Hindustan Hindi News
मेष से लेकर मीन: हर राशि के जातक माघ माह में करें ये उपाय, चमकेगी किस्मत होगा भाग्योदय

संक्षेप:

ज्योतिष शास्त्र के अनुसार, माघ में राशि अनुसार विशेष उपाय करने से जीवन की बाधाएं दूर होती हैं, धन-सुख बढ़ता है और भाग्योदय होता है। माघ मेला भी इसी माह में लगता है, जहां स्नान-दान का पुण्य कई गुना मिलता है।

Jan 04, 2026 05:20 pm ISTNavaneet Rathaur लाइव हिन्दुस्तान
माघ मास हिंदू धर्म में तप, स्नान, दान और पूजा का विशेष महीना है। इस माह में किए गए उपाय ग्रहों को शांत करते हैं और भाग्य को चमकाते हैं। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार, माघ में राशि अनुसार विशेष उपाय करने से जीवन की बाधाएं दूर होती हैं, धन-सुख बढ़ता है और भाग्योदय होता है। माघ मेला भी इसी माह में लगता है, जहां स्नान-दान का पुण्य कई गुना मिलता है। आइए जानते हैं मेष से मीन तक हर राशि के लिए माघ मास के शुभ उपाय।

मेष राशि: मंगल ग्रह की राशि होने से रोज हनुमान जी की पूजा या हनुमान चालीसा का पाठ करें। इससे बाधाएं दूर होंगी, आत्मविश्वास बढ़ेगा और करियर में सफलता मिलेगी।

वृषभ राशि: सोमवार को शिवलिंग पर बेलपत्र चढ़ाएं और महामृत्युंजय मंत्र का जाप करें। इससे आर्थिक स्थिरता आएगी और स्वास्थ्य अच्छा रहेगा।

मिथुन राशि: नियमित गायत्री मंत्र जाप करें और रविवार को पीपल पर जल चढ़ाएं। इससे बुद्धि तेज होगी और व्यापार में लाभ मिलेगा।

कर्क राशि: गरीबों को चावल या गेहूं दान करें। इससे आर्थिक स्थिति मजबूत होगी और परिवार में सुख-शांति बनी रहेगी।

सिंह राशि: रविवार को सूर्य देव को सूरजमुखी के बीज या लाल फूल अर्पित करें। इससे पद-पैसा और सम्मान बढ़ेगा।

कन्या राशि: मंदिर या गरीब को सफेद वस्त्र या दूध दान करें। इससे भाग्य चमकेगा और स्वास्थ्य लाभ मिलेगा।

तुला राशि: शुक्रवार को घी और चीनी दान करें। इससे मानसिक शांति आएगी और रिश्ते मजबूत होंगे।

वृश्चिक राशि: बुधवार को गणेश जी को मोदक चढ़ाएं और गणपति स्तोत्र पढ़ें। इससे रुके कार्य पूरे होंगे।

धनु राशि: बृहस्पतिवार को विष्णु जी को हल्दी और पीले फूल चढ़ाएं। इससे संतान सुख और ज्ञान बढ़ेगा।

मकर राशि: तिल के बीज और काले वस्त्र दान करें। इससे करियर में प्रगति और शनि दोष दूर होगा।

कुंभ राशि: गरीबों को जल दान करें और जल अभिषेक करें। इससे भाग्योदय होगा।

मीन राशि: दूध, चीनी और चावल दान करें। इससे आर्थिक संकट दूर होगा।

ये उपाय माघ मास में नियमित करें, तो किस्मत चमकेगी और भाग्योदय होगा। श्रद्धा और सात्विकता बनाए रखें।

डिस्क्लेमर: इस आलेख में दी गई जानकारियों के पूर्णतया सत्य एवं सटीक होने का हम दावा नहीं करते हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।

