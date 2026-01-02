Magh Mela 2026 Shahi Snan: माघ मेला में कब-कब होगा शाही स्नान? नोट कर लें सारी डेटऔर ना करें ये गलतियां

संक्षेप: Magh Mela 2026: प्रयागराज में माघ मेला शुरू होने वाला है। 40 दिन से ज्यादा चलने वाले इस मेले में कुछ दिन शाही स्नान के लिए होते हैं। नीचे जानें कि इस बार कब-कब शाही स्नान किया जाएगा? साथ ही जानें कि इस दौरान कौन सी गलतियां नहीं करनी है?

नए साल ने दस्तक दे दी है और साल 2026 कई मायने में खास होने वाला है। ज्योतिषीय गणना के आधार पर ये साल सूर्य का है। ऐसे में तमाम लोगों की जिंदगी सूर्य की ऊर्जा से प्रभावित होगी। इसी के साथ साल की शुरुआत में पड़ने वाला माघ मेला अब शुरू होने वाला है। इसे हर साल माघ के महीने में आयोजित किया जाता है। इसकी शुरुआत पौष पूर्णिमा के साथ होती है। हर साल कई लोग संगम नगरी में आकर कल्पवास के लिए रुकते हैं। इस दौरान किया गया दान और स्नान काफी विशेष और फलदायी माना जाता है। बता दें कि इस साल माघ मेले का आयोजन करने के लिए महीनों से तैयारी चल रही थी और अब लगभग 40 दिन से ज्यादा चलने वाले इस मेले में की शुरुआत होने वाली है। बता दें कि इस बीच पड़ने वाले शाही स्नान का बहुत महत्व होता है। नीचे विस्तार से जानें इससे जुड़ी जानकारी...

इस दिन से शुरू होगा माघ मेला माघ मेला की शुरुआत कल यानी 3 जनवरी से होने वाली है। इसकी शुरुआत पौष पूर्णिमा के पहले स्नान के साथ शुरु होगी, जिसका समापन 15 फरवरी है। इसी दिन महाशिवरात्रि होगी। 3 जनवरी से 15 फरवरी के बीच कई पर्व और त्योहार पड़ने वाले हैं। इसी बीच शाही स्नान की कई तिथियां भी पड़ेगी। इस खास अवसर पर लोग प्रयागराज के संगम में आस्था की डुबकी लगाएंगे। बता दें कि 40 दिन से ज्यादा चलने वाले माघ मेला में देश के कोने-कोने से कई श्रद्धालु आते हैं। नीचे लिस्ट देखकर जानें कि इस दौरान शाही स्नान कब-कब होगा?

नोट करें शाही स्नान की तारीखें 1. पौष पूर्णिमा (3 जनवरी 2026)

2. मकर संक्रांति (14 जनवरी 2026)

3. मौनी अमावस्या (18 जनवरी 2026)

4. बसंत पंचमी (23 जनवरी 2026)

5. माघी पूर्णिमा (1 फरवरी 2026)

6. महाशिवरात्रि (15 फरवरी 2026)