माघ या मौनी अमवास्या पर दुर्लभ संयोग, इन राशियों को होगा लाभ

Magh Mauni Amavasya 2026 Horoscope: Positive Effects on These Zodiac Signs
संक्षेप:

Jan 16, 2026 02:08 pm IST
Magh Mauni Amavasya 2026 Horoscope: 18 जनवरी 2026 को मौनी अमावस्या के दिन ग्रहों की चाल एक खास संयोग बना रही है। इस दिन मकर राशि में सूर्य, मंगल, बुध और शुक्र एक साथ मौजूद रहेंगे। ज्योतिष में इस तरह के संयोग को बेहद दुर्लभ माना जाता है। चार बड़े ग्रहों का एक ही राशि में आना कई राशियों की किस्मत पर गहरा असर डाल सकता है। इस चतुर्ग्रही योग से कुछ राशियों को खास तौर पर लाभ मिलने के संकेत हैं। आइए जानते हैं किन राशियों के लिए यह संयोग शुभ साबित हो सकता है-

1. वृषभ राशि

वृषभ राशि वालों के लिए यह समय किस्मत बदलने जैसा रहेगा। लंबे समय से अटके काम आगे बढ़ सकते हैं। कमाई के नए रास्ते खुलेंगे। जो लोग पढ़ाई, प्रतियोगी परीक्षा या विदेश से जुड़े मामलों में प्रयास कर रहे हैं, उन्हें अच्छे नतीजे मिल सकते हैं।

2. सिंह राशि

सिंह राशि के जातकों के लिए यह संयोग करियर में बड़ी सफलता दिलाने वाला हो सकता है। ऑफिस में आपकी बात सुनी जाएगी और जिम्मेदारियां बढ़ सकती हैं। प्रमोशन या सैलरी बढ़ने के भी योग हैं। साथ ही सेहत में भी सुधार देखने को मिलेगा।

3. वृश्चिक राशि

वृश्चिक राशि वालों को इस दौरान मानसिक राहत मिलेगी। फैसले लेने में स्पष्टता आएगी और ज्यादातर निर्णय आपके पक्ष में जाएंगे। परिवार का पूरा साथ मिलेगा और पुरानी परेशानियां धीरे-धीरे दूर होंगी।

4. धनु राशि

धनु राशि के लिए यह योग आर्थिक रूप से काफी मजबूत साबित हो सकता है। पुराने निवेश से फायदा मिल सकता है। व्यापार से जुड़े लोगों को नए मौके मिलेंगे और आमदनी बढ़ने के संकेत हैं।

5. मकर राशि

यह विशेष संयोग आपकी ही राशि में बन रहा है, इसलिए इसका असर आप पर सबसे ज्यादा रहेगा। मान-सम्मान में बढ़ोतरी होगी और व्यक्तित्व निखरेगा। धन लाभ होने के संकेत भी हैं।

6. कुंभ राशि

कुंभ राशि वालों के जीवन में सकारात्मक बदलाव देखने को मिल सकता है। लंबे समय से चला आ रहा तनाव कम होगा। करियर में नई शुरुआत के योग बन रहे हैं, जिससे उत्साह और आत्मविश्वास बढ़ेगा।

डिस्क्लेमर: इस आलेख में दी गई जानकारियों पर हम यह दावा नहीं करते कि ये पूर्णतया सत्य एवं सटीक हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।

