Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsधर्म न्यूज़magh mash 2026 tulsi puja niyam in hindi
Magh Mash 2026: माघ के महीने में तुलसी के पौधे पर ना चढ़ाएं ये चीजें, घर में आती है नेगेटिविटी

Magh Mash 2026: माघ के महीने में तुलसी के पौधे पर ना चढ़ाएं ये चीजें, घर में आती है नेगेटिविटी

संक्षेप:

तुलसी के पौधे की पूजा नियमित रूप से करना हिंदू धर्म में पुरानी परंपरा है। हालांकि माघ के महीने में इस पौधे की पूजा के वक्त कुछ चीजों का ध्यान रखना जरूरी है। तो चलिए जानते हैं कि माघ मास में तुलसी के पौधे पर क्या-क्या नहीं चढ़ाना चाहिए?

Jan 24, 2026 06:05 pm ISTGarima Singh लाइव हिन्दुस्तान
share Share
Follow Us on

Tulsi Puja Niyam: सनातन धर्म में तुलसी की पूजा का विशेष महत्व बताया गया है। मान्यता है कि जिस घर में नियमित रूप से हर दिन तुलसी की पूजा की जाती है, वहां नेगेटिव एनर्जी की एंट्री नहीं हो पाती है और सुख-शांति बनी रहती है। धार्मिक ग्रंथों के अनुसार हर महीने तुलसी पूजा से जुड़े कुछ नियम अलग-अलग होते हैं। माघ माह में तुलसी पूजा के दौरान खास सावधानियां बरतनी चाहिए। माघ महीने में तुलसी के पौधे पर कुछ विशेष चीजों पर वर्जित माना जाता है। मान्यता के हिसाब से ऐसा करने से पूजा का फल कम हो सकता है। तो चलिए जानते हैं कि मान्यता के हिसाब से तुलसी के पौधे पर इस महीने क्या-क्या नहीं चढ़ाना चाहिए?

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨अभी पढ़ें

तुलसी के पौधे पर ना अर्पित करें ये चीजें

1. माघ के महीने में सूर्यास्त के बाद तुलसी को जल नहीं देना चाहिए। मान्यता के हिसाब से इस वक्त तुलसी मां इस दौरान आराम करती हैं और ऐसे में इस समय जल अर्पित करना सही नहीं माना जाता है। इस पौधे पर या तो सुबह या फिर दोपहर में ही जल चढ़ाना चाहिए।

2. गलती से भी तुलसी के पौधे पर कभी भी खराब फूल नहीं अर्पित करना चाहिए। जब भी पूजा करें तब ताजा फूल ही तुलसी के पौधे पर चढ़ाएं। अगर ऐसा नहीं किया जाता है तो घर में नेगेटिविटी बढ़ने लगती हैं और इससे मां लक्ष्मी भी निराश होती हैं।

3. कई लोग तुलसी के पौधे पर जल अर्पित करते वक्त उसमें दूध मिला देते हैं जोकि सही नहीं है। मान्यता के हिसाब से माघ के महीने में तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। वैज्ञानिक तौर पर ऐसा करना सही नहीं है क्योंकि इससे पौधा खराब होता है।

4. इसके अलावा माघ के महीने में कभी भी तुलसी के पौधे पर गन्ने का रस भी नहीं चढ़ाना चाहिए। इससे घर की सुख-समृद्धि पर बुरा असर पड़ता है और ये पौधे के लिए भी सही नहीं है। ऐसे में माघ महीने में कुछ चीजों का ध्यान जरूर रखना चाहिए।

ये भी पढ़ें:तुलसी के पौधे में इस दिन नहीं चढ़ाना चाहिए, जानें पूजा से जुड़ा ये नियम
ये भी पढ़ें:वास्तुशास्त्र: बार-बार सुख रहा तुलसी का पौधा दे रहा है खतरे का संकेत?
ये भी पढ़ें:वास्तु टिप्स: घर में इस दिन ना लगाएं तुलसी का पौधा, जान लें इसे रखने की सही दिशा
ये भी पढ़ें:एकादशी पर तुलसी पर जल चढ़ाना सही या गलत? प्रेमानंद महाराज ने दिया जवाब
ये भी पढ़ें:वास्तु शास्त्र: इस दिन भूलकर भी ना तोड़ें तुलसी के पत्ते, हो जाता है नुकसान

शाम को जरूर करें ये काम

माघ के महीने में हर शाम तुलसी के पौधे की पूजा जरूर करनी चाहिए। कहा जाता है कि ऐसा करने से घर को लगी बुरी नजर पूरी तरह से दूर हो जाती है। साथ ही घर में लगा हर तरह का दोष भी मिट जाता है। शाम को रोज दीया जलाकर तुलसी मां से आशीर्वाद जरूर लेना चाहिए। इस दौरान सरसों के तेल का दीया जलाना सही माना जाता है।

डिस्क्लेमर- (इस आलेख में दी गई जानकारियों पर हम यह दावा नहीं करते कि ये पूर्णतया सत्य एवं सटीक हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।)

Garima Singh

लेखक के बारे में

Garima Singh
गरिमा सिंह हिंदुस्तान लाइव में ज्योतिष सेक्शन में काम करती हैं। उन्हें पत्रकारिता में 10 वर्षों का अनुभव है। इससे पहले वह एंटरटेनमेंट बीट पर भी काम कर चुकी हैं। उन्होंने इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन और जामिया मिलिया इस्लामिया से टेलीविजन और रेडियो पत्रकारिता की पढ़ाई की है। और पढ़ें
Astrology tulsi puja niyam
जानें धर्म न्यूज़ ,Choti Diwali Wishes , Rashifal, Panchang , Numerology से जुडी खबरें हिंदी में हिंदुस्तान पर| हिंदू कैलेंडर से जानें शुभ तिथियां और बनाएं हर दिन को खास!
अपना राशिफल जाने