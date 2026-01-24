Magh Mash 2026: माघ के महीने में तुलसी के पौधे पर ना चढ़ाएं ये चीजें, घर में आती है नेगेटिविटी

संक्षेप: तुलसी के पौधे की पूजा नियमित रूप से करना हिंदू धर्म में पुरानी परंपरा है। हालांकि माघ के महीने में इस पौधे की पूजा के वक्त कुछ चीजों का ध्यान रखना जरूरी है। तो चलिए जानते हैं कि माघ मास में तुलसी के पौधे पर क्या-क्या नहीं चढ़ाना चाहिए?

Tulsi Puja Niyam: सनातन धर्म में तुलसी की पूजा का विशेष महत्व बताया गया है। मान्यता है कि जिस घर में नियमित रूप से हर दिन तुलसी की पूजा की जाती है, वहां नेगेटिव एनर्जी की एंट्री नहीं हो पाती है और सुख-शांति बनी रहती है। धार्मिक ग्रंथों के अनुसार हर महीने तुलसी पूजा से जुड़े कुछ नियम अलग-अलग होते हैं। माघ माह में तुलसी पूजा के दौरान खास सावधानियां बरतनी चाहिए। माघ महीने में तुलसी के पौधे पर कुछ विशेष चीजों पर वर्जित माना जाता है। मान्यता के हिसाब से ऐसा करने से पूजा का फल कम हो सकता है। तो चलिए जानते हैं कि मान्यता के हिसाब से तुलसी के पौधे पर इस महीने क्या-क्या नहीं चढ़ाना चाहिए?

तुलसी के पौधे पर ना अर्पित करें ये चीजें 1. माघ के महीने में सूर्यास्त के बाद तुलसी को जल नहीं देना चाहिए। मान्यता के हिसाब से इस वक्त तुलसी मां इस दौरान आराम करती हैं और ऐसे में इस समय जल अर्पित करना सही नहीं माना जाता है। इस पौधे पर या तो सुबह या फिर दोपहर में ही जल चढ़ाना चाहिए।

2. गलती से भी तुलसी के पौधे पर कभी भी खराब फूल नहीं अर्पित करना चाहिए। जब भी पूजा करें तब ताजा फूल ही तुलसी के पौधे पर चढ़ाएं। अगर ऐसा नहीं किया जाता है तो घर में नेगेटिविटी बढ़ने लगती हैं और इससे मां लक्ष्मी भी निराश होती हैं।

3. कई लोग तुलसी के पौधे पर जल अर्पित करते वक्त उसमें दूध मिला देते हैं जोकि सही नहीं है। मान्यता के हिसाब से माघ के महीने में तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। वैज्ञानिक तौर पर ऐसा करना सही नहीं है क्योंकि इससे पौधा खराब होता है।

4. इसके अलावा माघ के महीने में कभी भी तुलसी के पौधे पर गन्ने का रस भी नहीं चढ़ाना चाहिए। इससे घर की सुख-समृद्धि पर बुरा असर पड़ता है और ये पौधे के लिए भी सही नहीं है। ऐसे में माघ महीने में कुछ चीजों का ध्यान जरूर रखना चाहिए।

शाम को जरूर करें ये काम माघ के महीने में हर शाम तुलसी के पौधे की पूजा जरूर करनी चाहिए। कहा जाता है कि ऐसा करने से घर को लगी बुरी नजर पूरी तरह से दूर हो जाती है। साथ ही घर में लगा हर तरह का दोष भी मिट जाता है। शाम को रोज दीया जलाकर तुलसी मां से आशीर्वाद जरूर लेना चाहिए। इस दौरान सरसों के तेल का दीया जलाना सही माना जाता है।