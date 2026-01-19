माघ गुप्त नवरात्रि में करें ये 5 उपाय, शादी, करियर से लेकर दूर होगी धन से जुड़ी समस्या

संक्षेप: गुप्त नवरात्रि में साधना गुप्त रूप से की जाती है और फल भी बहुत गहराई से मिलता है। इस दौरान मां दुर्गा के नौ स्वरूपों की आराधना से शादी में बाधा, करियर में रुकावट, धन की कमी, संतान प्राप्ति में देरी और अन्य समस्याएं दूर हो सकती हैं।

19 जनवरी 2026, दिन - सोमवार से माघ गुप्त नवरात्रि शुरू हो गई है। यह नवरात्रि तंत्र-मंत्र साधना, गुप्त पूजा और आध्यात्मिक उन्नति के लिए बहुत विशेष मानी जाती है। सामान्य नवरात्रि की तुलना में गुप्त नवरात्रि में साधना गुप्त रूप से की जाती है और फल भी बहुत गहराई से मिलता है। इस दौरान मां दुर्गा के नौ स्वरूपों की आराधना से शादी में बाधा, करियर में रुकावट, धन की कमी, संतान प्राप्ति में देरी और अन्य समस्याएं दूर हो सकती हैं। माघ गुप्त नवरात्रि में 5 विशेष उपाय करने से मां की कृपा शीघ्र प्राप्त होती है। आइए जानते हैं ये 5 शक्तिशाली उपाय और इनके लाभ।

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨

रोज सुबह घटस्थापना के बाद मां दुर्गा को लाल फूल चढ़ाएं माघ गुप्त नवरात्रि में घटस्थापना के बाद रोज सुबह मां दुर्गा को लाल फूल (गुलाब, गुड़हल या लाल कमल) चढ़ाना चाहिए। लाल फूल मां की ऊर्जा को जागृत करते हैं।

विधि: स्नान के बाद लाल वस्त्र पहनें, कलश के सामने लाल फूलों की माला बनाकर चढ़ाएं। 'ॐ ऐं ह्रीं क्लीं चामुण्डायै विच्चे' मंत्र का 108 बार जाप करें।

लाभ: इससे शादी में बाधा दूर होती है, विवाह योग बनता है और वैवाहिक जीवन सुखमय रहता है।

नौ दिनों तक काले तिल और गुड़ का दान करें गुप्त नवरात्रि में रोज काले तिल और गुड़ का दान करना बहुत फलदायी है। काले तिल राहु-केतु और शनि के दोष को शांत करते हैं।

विधि: सुबह-शाम किसी जरूरतमंद या मंदिर में काले तिल और गुड़ दान करें। दान करते समय 'ॐ नमो भगवते वासुदेवाय' मंत्र का जाप करें।

लाभ: धन से जुड़ी समस्याएं दूर होती हैं, आर्थिक तंगी खत्म होती है और व्यापार-नौकरी में तरक्की मिलती है।

मां बगलामुखी या मां कमला की साधना करें गुप्त नवरात्रि में मां बगलामुखी (शत्रु नाशिनी) या मां कमला (धन-समृद्धि की देवी) की साधना विशेष फलदायी है।

विधि: शाम को पीले आसन पर बैठें, मां की प्रतिमा के सामने घी का दीपक जलाएं। मां बगलामुखी का मंत्र 'ॐ ह्लीं बगलामुखि सर्वदुष्टानां वाचं मुखं पदं स्तम्भय जिह्वां कीलय बुद्धिं विनाशय ह्लीं ॐ स्वाहा' या मां कमला का मंत्र 'ॐ श्रीं ह्रीं क्लीं महालक्ष्म्यै नमः' का 108 बार जाप करें।

लाभ: शत्रु, मुकदमे और करियर की रुकावटें दूर होती हैं, धन प्राप्ति के नए रास्ते खुलते हैं।

रोज पीपल के पेड़ को जल चढ़ाएं और परिक्रमा करें माघ गुप्त नवरात्रि में पीपल पूजा का विशेष महत्व है। पीपल में ब्रह्मा, विष्णु, महेश और पितरों का वास माना जाता है।

विधि: रोज सुबह या शाम पीपल पर जल चढ़ाएं, 11 या 21 परिक्रमा करें। परिक्रमा करते समय 'ॐ नमो भगवते वासुदेवाय' मंत्र का जाप करें।

लाभ: पितृ दोष दूर होता है, संतान प्राप्ति में बाधा हटती है, पारिवारिक सुख बढ़ता है और धन-धान्य की बरकत होती है।

नौ दिनों तक सात्विक भोजन और ब्रह्मचर्य का पालन करें गुप्त नवरात्रि में सात्विक जीवन का पालन करना अनिवार्य है। नौ दिनों तक मांस, मदिरा, लहसुन-प्याज, तामसिक भोजन से दूर रहें। फल, दूध, अनाज, सब्जी और सात्विक भोजन लें। ब्रह्मचर्य का पालन करें और क्रोध-ईर्ष्या से बचें। ऐसा करने से मन शुद्ध होता है, एकाग्रता बढ़ती है, करियर में सफलता मिलती है और मां दुर्गा की विशेष कृपा प्राप्त होती है।

माघ गुप्त नवरात्रि 2026 आज 19 जनवरी से शुरू हो चुकी है। इन 5 उपायों को श्रद्धा से अपनाएं तो मां दुर्गा की कृपा से शादी, करियर, धन और संतान से जुड़ी समस्याएं दूर हो सकती हैं। इस पवित्र समय का पूरा लाभ उठाएं।