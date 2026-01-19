Hindustan Hindi News
Magh Gupt Navratri 2026: आज से शुरू हो गई माघ गुप्त नवरात्रि, जानिए घटस्थापना का शुभ मुहूर्त और पूजा विधि

Magh Gupt Navratri 2026: आज से शुरू हो गई माघ गुप्त नवरात्रि, जानिए घटस्थापना का शुभ मुहूर्त और पूजा विधि

संक्षेप:

गुप्त नवरात्रि में मां दुर्गा के नौ स्वरूपों की गुप्त रूप से आराधना की जाती है। यह अवधि मुख्य रूप से साधकों, तांत्रिकों और गंभीर साधना करने वालों के लिए महत्वपूर्ण होती है। इस दौरान हठ योग, मंत्र जप, ध्यान, हवन और कठोर व्रत के माध्यम से आध्यात्मिक उन्नति और सिद्धि प्राप्त करने की परंपरा है।

Jan 19, 2026 09:40 am ISTNavaneet Rathaur लाइव हिन्दुस्तान
माघ गुप्त नवरात्रि आध्यात्मिक और तांत्रिक साधना का विशेष समय माना जाता है। यह नवरात्रि साल में चार बार आने वाली नवरात्रियों में से एक है और माघ मास के शुक्ल पक्ष में पड़ती है। गुप्त नवरात्रि में मां दुर्गा के नौ स्वरूपों की गुप्त रूप से आराधना की जाती है। यह अवधि मुख्य रूप से साधकों, तांत्रिकों और गंभीर साधना करने वालों के लिए महत्वपूर्ण होती है। इस दौरान हठ योग, मंत्र जप, ध्यान, हवन और कठोर व्रत के माध्यम से आध्यात्मिक उन्नति और सिद्धि प्राप्त करने की परंपरा है। वर्ष 2026 में माघ गुप्त नवरात्रि की शुरुआत आज 19 जनवरी 2026 से हो चुकी है। आइए जानते हैं इसकी तिथि, शुभ मुहूर्त, पूजा विधि और महत्व।

माघ गुप्त नवरात्रि 2026 की तिथि और शुभ मुहूर्त

पंचांग के अनुसार, माघ शुक्ल प्रतिपदा तिथि 19 जनवरी 2026 को रात 1 बजकर 21 मिनट पर शुरू हुई और 20 जनवरी 2026 को रात 2 बजकर 14 मिनट पर समाप्त होगी। उदया तिथि के आधार पर माघ गुप्त नवरात्रि का पहला दिन 19 जनवरी 2026 यानी आज माना जाएगा। वहीं घटस्थापना का शुभ मुहूर्त आज सुबह 7 बजकर 14 मिनट से शुरू होकर 10 बजकर 46 मिनट तक रहेगा। अगर इस मुहूर्त में घटस्थापना नहीं कर पाएं, तो अभिजीत मुहूर्त दोपहर 12 बजकर 11 मिनट से 12 बजकर 53 मिनट तक बहुत उत्तम है। इस दौरान कलश स्थापना और पूजन करने से पूरे नौ दिनों की साधना फलदायी होती है।

गुप्त नवरात्रि का आध्यात्मिक महत्व

गुप्त नवरात्रि को 'गुप्त' इसलिए कहा जाता है, क्योंकि इसमें साधना और पूजा गुप्त रूप से की जाती है। यह समय तंत्र, मंत्र साधना, हठ योग और कठोर तप के लिए सर्वोत्तम माना जाता है। सामान्य भक्तों की अपेक्षा इस नवरात्रि में साधक और तांत्रिक अधिक सक्रिय रहते हैं। नौ दिनों तक मां दुर्गा के विभिन्न गुप्त स्वरूपों की आराधना से साधक को आध्यात्मिक शक्ति, सिद्धि और मनोकामनाओं की पूर्ति मिलती है। मान्यता है कि गुप्त नवरात्रि में की गई साधना का फल बहुत जल्दी और गहराई से प्राप्त होता है। यह पर्व ना केवल शक्ति की उपासना का है, बल्कि आत्म-संयम, एकाग्रता और गहन ध्यान का भी है।

घटस्थापना और पूजा विधि

पूजा विधि इस प्रकार है:

  • ब्रह्म मुहूर्त में स्नान कर साफ वस्त्र धारण करें।
  • पूजा स्थल को स्वच्छ कर लाल या पीला कपड़ा बिछाएं।
  • मां दुर्गा या उनके गुप्त स्वरूप (जैसे बगलामुखी, भैरवी, कमला आदि) की प्रतिमा या चित्र स्थापित करें।
  • कलश स्थापना करें - कलश में जल भरें, आम या अशोक पत्ते डालें, ऊपर नारियल रखें।
  • गणेश पूजन के बाद संकल्प लें।
  • मां को रोली, अक्षत, फूल, सिंदूर, चुनरी, पीले/लाल फूल और भोग (हलवा, पुआ, फल) अर्पित करें।
  • घी का दीपक जलाएं, धूप दिखाएं।
  • दुर्गा सप्तशती, चंडी पाठ या बीज मंत्रों का जप करें।
  • अंत में आरती करें और प्रसाद वितरित करें।

नौ दिनों तक सात्विक भोजन और ब्रह्मचर्य का पालन करें।

गुप्त नवरात्रि के विशेष उपाय और लाभ

  • रोज सुबह सूर्योदय पर सूर्य को जल अर्घ्य दें।
  • मां दुर्गा के मंत्रों का जप (ॐ ऐं ह्रीं क्लीं चामुण्डायै विच्चे) करें।
  • पीपल या आम के पेड़ को जल दें।
  • गरीबों को दान (अन्न, वस्त्र, तिल) करें।
  • रात में दीपक जलाकर मां की कृपा मांगें।

इस नवरात्रि में की गई साधना से साधक को सिद्धि, शक्ति और आध्यात्मिक उन्नति प्राप्त होती है। गुप्त नवरात्रि का पालन करने से मनोकामनाएं जल्दी पूरी होती हैं और जीवन में सकारात्मक बदलाव आता है।

माघ गुप्त नवरात्रि 2026 आज 19 जनवरी से शुरू हो चुकी है। इस पवित्र समय का लाभ उठाएं, घटस्थापना करें और मां दुर्गा की आराधना से जीवन को सशक्त बनाएं।

डिस्क्लेमर: इस आलेख में दी गई जानकारियों के पूर्णतया सत्य एवं सटीक होने का हम दावा नहीं करते हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।

