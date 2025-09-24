एमपी का चमत्कारी मंदिर: सूर्य की दिशा के साथ घूमती है मां की आंखें, आंखों से निकलता है तेज

Madhya Pradesh Durga temple: माता की प्रतिमा का तेज सूर्य की रोशनी के साथ बढ़ता है। सुबह, दोपहर,शाम, तीनों पहर में माता के चेहरे पर अलग-अलग भाव दिखते हैं। मान्यता है कि देवी की आंखें सूर्य की दिशा के साथ घूमती हैं।

एमपी का चमत्कारी मंदिर: नवरात्रि के पावन पर्व पर सतना जिला मुख्यालय से 12 किलोमीटर दूर सतना अमरपाटन मार्ग पर स्थित भटनवारा गांव में मां कालिका के मंदिर में भक्तों का तांता लगा हुआ है। यह मंदिर न केवल अपनी प्राचीनता के लिए, बल्कि यहां यक्षिणी स्वरूप में विराजी माता की प्रतिमा से जुड़े चमत्कारों और मान्यताओं के लिए भी प्रसिद्ध है। भक्तों का अटूट विश्वास है कि यहां विराजी माता दिन में तीन बार अपनी भाव-भंगिमाएं बदलती हैं।

सूर्य के साथ बढ़ता है मां का तेज मंदिर के पुजारी प्रभात शुक्ला बताते हैं कि माता की प्रतिमा का तेज सूर्य की रोशनी के साथ बढ़ता और घटता है। सुबह, दोपहर और शाम, तीनों पहर में माता के चेहरे पर अलग-अलग भाव दिखाई देते हैं। मान्यता यह भी है कि देवी की आंखें सूर्य की दिशा के साथ घूमती हैं और दोपहर के समय प्रतिमा और उनकी आंखों में इतना तेज होता है कि कोई भी भक्त ज्यादा देर तक सीधे उन्हें निहार नहीं सकता।

जब हिलने लगा था माता का सिर पुजारी प्रभात शुक्ला बताते हैं कि यह केवल किंवदंती नहीं, बल्कि सच्चाई है, जिसे भक्त अक्सर अनुभव करते हैं। पूर्वजो के बताया मुताबिक उन्होंने बताया कि सन 1974 की एक अद्भुत घटना का जिक्र करते हुए बताया कि उस दिन प्रतिमा से पसीना निकल आ रहा था। साथ ही 12 अप्रैल 2004 की एक और अद्भुत घटना का जिक्र करते हुए बताया कि उस दिन मंदिर में आयोजित एक भंडारे में किसी त्रुटि के कारण माता की प्रतिमा का सिर हिलने लगा था। जब गलती का अहसास हुआ और उसे सुधारा गया, तब जाकर प्रतिमा शांत हुई।

700 साल से भी ज्यादा पुराना है इतिहास माना जाता है कि यह प्रतिमा लगभग 700 से 800 वर्ष पुरानी है और इसका संबंध मौर्य काल से भी जोड़ा जाता है। भटनवारा कभी परिहार राजवंश की रियासत का हिस्सा था और इस मंदिर की स्थापना राज परिवार द्वारा ही की गई थी। कहा जाता है कि यह प्रतिमा पहले पास की करारी नदी के किनारे मिली थी, जिसे चोर चुरा ले गए थे, लेकिन वे इसे ज्यादा दूर नहीं ले जा सके। बाद में माता ने एक भक्त को स्वप्न दिया, जिसके बाद राजा ने यहां भव्य मंदिर का निर्माण कराया। नवरात्रि के दौरान यहां भक्तों की भारी भीड़ उमड़ रही है और पूरा माहौल भक्तिमय हो गया है।