Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन
More

Chandra Grahan effect: चंद्र ग्रहण के दौरान गर्भवती महिलाएं क्या करें

Mar 03, 2026 11:01 am ISTAnuradha Pandey लाइव हिन्दुस्तान
share Share
Follow Us on

Chandra grahan me pregnant lady kya kare: आज 3 मार्च को पूर्णिमा तिथि पर साल का पहला चंद्र ग्रहण लग रहा है। दोपहर को ग्रहण शुरू होगा। तीन तारीख और तीसरे महीने में यह ग्रहण अपने साथ कुछ अच्छे और कुछ बुरे प्रभाव ला रहा है।

Chandra Grahan effect: चंद्र ग्रहण के दौरान गर्भवती महिलाएं क्या करें

Chandra grahan me pregnant lady kya kare:आज 3 मार्च को पूर्णिमा तिथि पर साल का पहला चंद्र ग्रहण लग रहा है। दोपहर को ग्रहण शुरू होगा। तीन तारीख और तीसरे महीने में यह ग्रहण अपने साथ कुछ अच्छे और कुछ बुरे प्रभाव ला रहा है।चंद्र ग्रहण 2026 सूतक काल पहले ही शुरू हो चुका है। चंद्रग्रहण के कारण रंगों की होली का त्योहार कल 4 मार्च को मनाया जाएगा। हिंदू परंपराओं के अनुसार, इस ग्रहण के दौरान गर्भवती महिलाओं के लिए कुछ खास नियम बनाए गए हैं, ये नियम कहीं लिखे नहीं है, बल्कि मान्यताओं में रच बस गएहैं, जिसके कारण ग्रहण के समय गर्भवती महिला की और उसके बच्चे की सेफ्टी के लिए उसे घर में रहने की सलाह जी जाती है।

ग्रहण के दौरान गर्भवती महिलाएं क्या करें और क्या ना करें

गर्भवती महिलाओं को घर के अंदर रहने, ग्रहण के दौरान भोजन न करने और मंत्रोच्चार एवं शास्त्र पाठ करने की सलाह दी जाती है। ग्रहण से पहले आप अच्छे से भोजन कर सकते हैं। ग्रहण काल में गर्भवती महिलाएं सोने की बजाय संकीर्तन और प्रभु नाम का जाप करें। वहीं चाकू से कोई भी चीज काटकर न खाएं। इस दौरान नुकीली चीजों से दूर रहें। कई जगह महिलाएं के पेट पर गेरु का लेप भी लगाया जाता है।

ग्रहण के बाद क्या करें गर्भवती महिलाएं

आपको बता दें कि ऐसा कहा जाता है गर्भवती महिलाएं इस समय बहुत अधिक सेंसेटिव हो जाती है। दरअसल चंद्रमा मन का कारक है, इसलिए उनके मन पर असर होता, वहीं राहु और केतु की नेगेटिव एनर्जी भी इस समय हाई रहती है। इसलिए गर्भवती महिलाओं के लिए कुछ मान्याताएं तय की गई है, जो उन्हें इस नेगेटिव प्रभाव से बचाती हैं। ग्रहण शाम 6.47 बजे के बाद खत्म होगा और सारे देवी-देवताओं के विग्रहों और मंदिरों को दूध से स्नान करवाया जाएगा। वहीं ग्रहण के बाद लोग स्नान करके खुद को ग्रहण मुक्त करेंगे। इसके बाद महिलाएं इस समय दान कर सकती हैं।

ये भी पढ़ें:आज चंद्रग्रहण दोपहर में होगा शुरू, चंद्रग्रहण के दौरान क्या करें और क्या नहीं
ये भी पढ़ें:Chandra Grahan 2026 :आज सुबह लगेगा चंद्रग्रहण का सूतक, मंदिर होंगे बंद
ये भी पढ़ें:चंद्रग्रहण के दौरान किन कामों को करने से बचना चाहिए
ये भी पढ़ें:सिंह राशि में लगेगा चंद्रग्रहण, जानें सूर्य की सिंह राशि पर चंद्रग्रहण का असर

आज कब से ग्रहण होगा शुरू

आपको बता दें कि इस बार चंद्र ग्रहण के दौरान चंद्रमा सिंह राशि में होकर केतु के साथ संयोग करके ग्रहण योग बनेगा। यह चंद्र ग्रहण दोपहर 3:20 बजे शुरू होकर शाम 6:47 बजे तक रहेगा। इसका सूतक काल सुबह 6.20 बजे से मान्य होगा। सूतक काल दौरान किसी भी तरह का शुभ काम करना वर्जित होता है। ग्रहण के 9 घंटे पहले सूतक काल शुरू हो जाता है। इसलिए शहर के सभी मंदिरों में सुबह 6.20 बजे से पहले देवी-देवताओं को आरती और राज भोग लग जाएगा। यह ग्रहण काल शाम 3 बजकर 20 मिनट से शुरू होगा और 6.47 पर इसके खत्म होने पर मंदिरों को कपाट खुल जाएंगे।

डिस्क्लेमर: इस आलेख में दी गई जानकारियों के पूर्णतया सत्य एवं सटीक होने का हम दावा नहीं करते हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।

Anuradha Pandey

लेखक के बारे में

Anuradha Pandey

शार्ट बायो

अनुराधा पांडेय पिछले 16 सालों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में 'लाइव हिन्दुस्तान' में एस्ट्रोलॉजी और करियर टीम का नेतृत्व कर रही हैं।


परिचय और अनुभव

अनुराधा पांडे पत्रकारिता जगत का एक अनुभवी चेहरा हैं, जिन्हें मीडिया में 16 वर्षों का व्यापक अनुभव है। वर्तमान में वह 'लाइव हिन्दुस्तान' (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में असिस्टेंट एडिटर के पद पर कार्यरत हैं और संस्थान के एस्ट्रोलॉजी और करियर सेक्शन की इंचार्ज हैं। अनुराधा पिछले 10 सालों से लाइव हिन्दुस्तान के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन में लिख रही हैं। डिजिटल पत्रकारिता के दौर में उन्होंने धर्म जैसे महत्वपूर्ण विषय पर अपनी लेखनी से करोड़ों पाठकों का भरोसा जीता है। उनके पास खबरों को न केवल प्रस्तुत करने, बल्कि सरल जानकारी, संतुलित सलाह, भरोसेमंद और विश्लेषणात्मक कंटेंट देने का लंबा अनुभव है। वह शिव महापुराण, नारद पुराण, पद्म पुराण और कई अन्य शास्त्रों के जटिल तथ्यों को अपने शब्दों में लिखकर पाठकों तक पहुंचाती हैं।


शैक्षणिक योग्यता और पेशेवर सफर

अनुराधा ने अपने करियर की शुरुआत साल 2010 में आज समाज अखबार से की। इसके बाद उन्होंने 'आज तक' (Aaj Tak) में एजुकेशन सेक्शन में तीन साल तक अपनी सेवाएं दीं। साल 2015 से वह लाइव हिन्दुस्तान से जुड़ी हैं और एस्ट्रोलॉजी सेक्शन का नेतृत्व कर रही हैं। उनका गहरा अनुभव उन्हें जटिल विषयों पर सरल और प्रभावी ढंग से लिखने में सक्षम बनाता है। उन्होंने देश के प्रतिष्ठित संस्थान भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC) से हिंदी पत्रकारिता में पीजी डिप्लोमा किया है। इसके साथ ही दिल्ली विश्वविद्यालय से ग्रेजुएशन, सीसीएसयू से एम.कॉम और कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी से मास कम्युनिकेशन एवं मीडिया में पोस्ट ग्रेजुएशन किया है।


विजन

अनुराधा का उद्देश्य एस्ट्रोलॉजी (धर्म) के माध्यम से राशियों पर ग्रहों के प्रभाव, कुंडली, ग्रहों की स्थिति, नक्षत्र, भाव और दशा-विश्लेषण को सरल भाषा में पाठकों तक पहुंचाना है। ग्रहों का व्यक्ति के जीवन के विभिन्न पहलुओं पर क्या असर पड़ता है, इन जटिल ज्योतिषीय अवधारणाओं को आम पाठकों के लिए सुलभ बनाना उनकी प्राथमिकता है। इसके साथ ही टीम का कुशल मार्गदर्शन और कंटेंट की क्वालिटी सुनिश्चित करना भी उनके विजन का अहम हिस्सा है।


विशेषज्ञता के प्रमुख क्षेत्र

कुंडली एवं ग्रह-दशा के माध्यम से राशियों पर ग्रहों का प्रभाव, नक्षत्रों का आम लोगों की जिंदगी पर असर और इससे जुड़ी एक्सपर्ट से वेरिफाइड सलाह पाठकों तक पहुंचाना उनका प्रमुख कार्य क्षेत्र है। वे धार्मिक और समसामयिक विषयों पर गहराई से अध्ययन कर तथ्यपरक जानकारी प्रस्तुत करती हैं। उनका अनुभव सैद्धांतिक के साथ-साथ व्यावहारिक और निरंतर शोध पर आधारित है। जन्म कुंडली विश्लेषण, ग्रह-नक्षत्रों की चाल और वैदिक ज्योतिष पर उनकी गहरी पकड़ उनके लेखों को विश्वसनीय बनाती है। खबरों की दुनिया से इतर, अनुराधा जी को किताबें पढ़ना पसंद है, जो उनके शोधपरक लेखन को और समृद्ध बनाता है।


विशेषज्ञता

कुंडली एवं ग्रह-दशा
ग्रह नक्षत्रों का लोगों पर असर
धर्म एवं भारतीय परंपराएं
व्रत-त्योहारों का महत्व
ग्रहों की स्थिति और राशियां

और पढ़ें
Chandra Grahan Time Chandra Grahan
जानें लेटेस्ट Dharm News, Aaj ka Rashifal और सटीक Panchang की जानकारी। अपनी डेली पूजा के लिए यहाँ पढ़ें Shiv Chalisa, Hanuman Chalisa और Bajrang Baanहिंदू कैलेंडर 2026 की शुभ तिथियों के साथ अपने हर दिन को खास बनाएं!
अपना राशिफल जाने