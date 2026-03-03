Chandra Grahan effect: चंद्र ग्रहण के दौरान गर्भवती महिलाएं क्या करें
Chandra grahan me pregnant lady kya kare: आज 3 मार्च को पूर्णिमा तिथि पर साल का पहला चंद्र ग्रहण लग रहा है। दोपहर को ग्रहण शुरू होगा। तीन तारीख और तीसरे महीने में यह ग्रहण अपने साथ कुछ अच्छे और कुछ बुरे प्रभाव ला रहा है।
चंद्र ग्रहण 2026 सूतक काल पहले ही शुरू हो चुका है। चंद्रग्रहण के कारण रंगों की होली का त्योहार कल 4 मार्च को मनाया जाएगा। हिंदू परंपराओं के अनुसार, इस ग्रहण के दौरान गर्भवती महिलाओं के लिए कुछ खास नियम बनाए गए हैं, ये नियम कहीं लिखे नहीं है, बल्कि मान्यताओं में रच बस गएहैं, जिसके कारण ग्रहण के समय गर्भवती महिला की और उसके बच्चे की सेफ्टी के लिए उसे घर में रहने की सलाह जी जाती है।
ग्रहण के दौरान गर्भवती महिलाएं क्या करें और क्या ना करें
गर्भवती महिलाओं को घर के अंदर रहने, ग्रहण के दौरान भोजन न करने और मंत्रोच्चार एवं शास्त्र पाठ करने की सलाह दी जाती है। ग्रहण से पहले आप अच्छे से भोजन कर सकते हैं। ग्रहण काल में गर्भवती महिलाएं सोने की बजाय संकीर्तन और प्रभु नाम का जाप करें। वहीं चाकू से कोई भी चीज काटकर न खाएं। इस दौरान नुकीली चीजों से दूर रहें। कई जगह महिलाएं के पेट पर गेरु का लेप भी लगाया जाता है।
ग्रहण के बाद क्या करें गर्भवती महिलाएं
आपको बता दें कि ऐसा कहा जाता है गर्भवती महिलाएं इस समय बहुत अधिक सेंसेटिव हो जाती है। दरअसल चंद्रमा मन का कारक है, इसलिए उनके मन पर असर होता, वहीं राहु और केतु की नेगेटिव एनर्जी भी इस समय हाई रहती है। इसलिए गर्भवती महिलाओं के लिए कुछ मान्याताएं तय की गई है, जो उन्हें इस नेगेटिव प्रभाव से बचाती हैं। ग्रहण शाम 6.47 बजे के बाद खत्म होगा और सारे देवी-देवताओं के विग्रहों और मंदिरों को दूध से स्नान करवाया जाएगा। वहीं ग्रहण के बाद लोग स्नान करके खुद को ग्रहण मुक्त करेंगे। इसके बाद महिलाएं इस समय दान कर सकती हैं।
आज कब से ग्रहण होगा शुरू
आपको बता दें कि इस बार चंद्र ग्रहण के दौरान चंद्रमा सिंह राशि में होकर केतु के साथ संयोग करके ग्रहण योग बनेगा। यह चंद्र ग्रहण दोपहर 3:20 बजे शुरू होकर शाम 6:47 बजे तक रहेगा। इसका सूतक काल सुबह 6.20 बजे से मान्य होगा। सूतक काल दौरान किसी भी तरह का शुभ काम करना वर्जित होता है। ग्रहण के 9 घंटे पहले सूतक काल शुरू हो जाता है। इसलिए शहर के सभी मंदिरों में सुबह 6.20 बजे से पहले देवी-देवताओं को आरती और राज भोग लग जाएगा। यह ग्रहण काल शाम 3 बजकर 20 मिनट से शुरू होगा और 6.47 पर इसके खत्म होने पर मंदिरों को कपाट खुल जाएंगे।
