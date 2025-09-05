Lunar Eclipse upaay: 7 सितंबर को 82 मिनट का चंद्रग्रहण, इस समय क्या काम करना चाहिए

Chandra Grahan kab lagega: 7 सितंबर की रात को दुर्लभ चंद्रग्रहण लग रहा है। ग्रहण का समय 82 मिनट का होगा, यानी तकरीीबन तीन घंटे का। इसलिए इस दौरान शुभ कार्य नहीं किए जाते हैं। खाना बनाना, खाना भी इस समय निषेध होता होता है,आइए जानें इस चंद्रग्रहण के समय वास्तव में क्या करना चाहिए।

7 सितंबर की रात को दुर्लभ चंद्रग्रहण लग रहा है। ग्रहण का समय 82 मिनट का होगा, यानी तकरीीबन तीन घंटे का। ग्रहण का स्पर्श रात 9:57 बजे होगा और इसका मोक्ष 1:16 बजे होगा। यानी करीब साढ़े 3 घंटे तक इसका प्रभाव रहेगा। साढ़े तीन घंटे के चंद्रग्रहण का नौ घंटे पहले सूतक लग जाता है।इस ग्रहण का सूतक काल दोपहर 12:57 से ही लग जाएगा। इसलिए इस दौरान शुभ कार्य नहीं किए जाते हैं। खाना बनाना, खाना भी इस समय निषेध होता होता है,आइए जानें इस चंद्रग्रहण के समय वास्तव में क्या करना चाहिए।

चंद्रग्रहण के दौरान क्या काम करने चाहिए चंद्रग्रहण के दौरान मेडिटेशन और भजन करना चाहिए। इस दौरान भगवान के नाम का जप करना उत्तम रहता है। चंद्रमा पर ग्रहण के कारण चंद्र देव पर सूतक लग जाता है, इसलिए इस दौरान चंद्रमा का मंत्र पढ़ना चाहिए।

चंद्रग्रहण के बाद नहाना बहुत जरूरी होता है। इस दौरान पवित्र नदी में स्नान कर सकते हैं। चंद्रग्रहण के बाद घर में गंगा जल का छिड़काव करना चाहिएऔर भगवान को गंगा जल से स्नान करना चाहिए। अगर आपको मानसिक तौर पर तनाव महसूस हो रहा है, तो महामृत्युंजय मंत्र का जाप करें। अगर आपको लग रहा है कि आप पर ग्रहण का नेगेटिव इफेक्ट है, तो आपको बजरंग बाण और हनुमान चालीसा का पाठ करना चाहिए।

इस दौरान आप रामाणय आदि का पाठ भी कर सकते हैं। इस दौरान खाने और पीने क चीजों में तुलसीका पत्ता डालकर रखें। ऐैसा कहा जाता है कि गर्भवती महिलाओं को इस दौरान अपनी गोद में नारियल लेकर बैठना चाहिए। इसके बाद इसे बहते पानी में प्रवाहित कर देना चाहिए। इसके अलावा गर्भवती महिलाओं को चाकू का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए और पेट पर गेरु लगाकर बैठना चाहिए।