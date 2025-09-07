Lunar Eclipse: भारत में 48 मिनट दिखेगा चंद्रग्रहण, जानें कब पहुंचेगा पीक पर, ग्रहण काल में इसका करें जाप
साल का आखिरी चंद्र ग्रहण कुछ ही देर में लगने वाला है। इसका सूतक काल चल रहा है। यह पूर्ण चंद्रग्रहण, जिसे आमतौर पर चंद्रग्रहण या ब्लड मून कहा जा रहा है। विशेष बात यह है कि साल का दूसरा चंद्र ग्रहण शनि की राशि कुंभ में लगेगा। इसके साथ ही चंद्रमा पूर्वाभाद्रपद और शतभिषा नक्षत्र में विराजमान होंगे। भारत में ग्रहण लगभग 48 मिनट तक चलेगा। चंद्रग्रहण रात 9:57 बजे आंशिक ग्रहण होगा, रात 11 बजे पूर्ण होगा। रात 11:41 बजे पीक पर होगा। इस दौरान इन मंत्रों का जाप करें
महा मृत्युंजय मंत्र - ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनान मृत्योर् मोक्षीय मामृतात्" -
चंद्र बीज मंत्र - "ओम श्राम श्रीम श्रौम सः चंद्राय नमः" - चंद्रमा को मजबूत करने
गायत्री मंत्र - "ओम भूर् भुवः स्वाहा तत् सवितुर वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्"।
विष्णु मंत्र - "ओम नमो भगवते वासुदेवाय" - शांति पाने के लिए। रविवार सात सितंबर को लगेगा।
चंद्र ग्रहण कब
यह चंद्र ग्रहण सात सितंबर को भारतीय समय के अनुसार, रात्रि 9.57 बजे से 1.26 बजे तक रहेगा। इसके साथ ही रात्रि 11.09 बजे पर इसका स्पर्शकाल शुरू होगा, रात्रि 11.42 बजे चंद्र ग्रहण का मध्यकाल होगा, जबकि रात्रि 12.23 बजे से इसका मोक्ष काल शुरू होगा। धर्म शास्त्रों के अनुसार चंद्र ग्रहण के दिन गर्भवती महिलाओं, बच्चों और बुजुर्गों को खास सावधानी बरतनी चाहिए। उन्हें इस दौरान घर से बाहर जाने से बचना चाहिए, इस दिन गर्भवती महिलाओं को किसी भी तरह के औजारों का प्रयोग करने से बचना चाहिए।
किस-किस जगह दिखाई देगा चंद्र ग्रहण
सितंबर के महीने में लगने वाला यह चंद्र ग्रहण भारत, एशिया, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, अमेरिका, फिजी और अंटार्कटिका के अलग-अलग हिस्सों में दिखाई देगा।