रात 9:58 बजे से शुरू होगा चंद्र ग्रहण, Grahan के दौरान करें ये 7 उपाय

Lunar Eclipse Time in India, रात 9:58 बजे से शुरू चंद्र ग्रहण: सात सितंबर को लगने वाला पूर्ण चंद्र ग्रहण कहलाएगा। धार्मिक दृष्टि से ग्रहण को विशेष महत्व दिया गया है। खगोलविदों के अनुसार, भारत सहित विश्व के लगभग 85 फीसदी हिस्से में साल का अंतिम चंद्र ग्रहण दिखाई देगा। भाद्रपद, शुक्ल पक्ष पूर्णिमा तिथि पर साल का आखिरी चंद्र ग्रहण लग रहा है। 2025 का आखिरी चंद्र ग्रहण पूरे भारत में दिखाई देगा। चंद्र का ग्रहण का सूतक काल ग्रहण शुरू होने से 9 घंटे पहले ही लग जाता है। इसलिए दोपहर 12 बजकर 58 मिनट से ग्रहण का सूतक काल प्रारंभ हो जाएगा। ग्रहण रात नौ बजकर 58 मिनट से शुरू होकर 1 बजकर 26 मिनट रात तक रहेगा। चंद्र ग्रहण शतभिषा नक्षत्र और कुंभ राशि में गेगा। धार्मिक मान्यता है कि इस दौरान किए गए जप-तप और दान का कई गुना फल प्राप्त होता है। ग्रहण के अशुभ प्रभावों से बचने के लिए कुछ उपाय कर सकते हैं। जानें, चंद्र ग्रहण का समय और उपाय-