रात 9:58 बजे से शुरू होगा चंद्र ग्रहण, Grahan के दौरान करें ये 7 उपाय
Lunar Eclipse Time in India: भाद्रपद, शुक्ल पक्ष पूर्णिमा तिथि पर साल का आखिरी चंद्र ग्रहण लग रहा है। 2025 का आखिरी चंद्र ग्रहण पूरे भारत में दिखाई देगा। ग्रहण के अशुभ प्रभावों से बचने के लिए करें ये उपाय-
Lunar Eclipse Time in India, रात 9:58 बजे से शुरू चंद्र ग्रहण: सात सितंबर को लगने वाला पूर्ण चंद्र ग्रहण कहलाएगा। धार्मिक दृष्टि से ग्रहण को विशेष महत्व दिया गया है। खगोलविदों के अनुसार, भारत सहित विश्व के लगभग 85 फीसदी हिस्से में साल का अंतिम चंद्र ग्रहण दिखाई देगा। भाद्रपद, शुक्ल पक्ष पूर्णिमा तिथि पर साल का आखिरी चंद्र ग्रहण लग रहा है। 2025 का आखिरी चंद्र ग्रहण पूरे भारत में दिखाई देगा। चंद्र का ग्रहण का सूतक काल ग्रहण शुरू होने से 9 घंटे पहले ही लग जाता है। इसलिए दोपहर 12 बजकर 58 मिनट से ग्रहण का सूतक काल प्रारंभ हो जाएगा। ग्रहण रात नौ बजकर 58 मिनट से शुरू होकर 1 बजकर 26 मिनट रात तक रहेगा। चंद्र ग्रहण शतभिषा नक्षत्र और कुंभ राशि में गेगा। धार्मिक मान्यता है कि इस दौरान किए गए जप-तप और दान का कई गुना फल प्राप्त होता है। ग्रहण के अशुभ प्रभावों से बचने के लिए कुछ उपाय कर सकते हैं। जानें, चंद्र ग्रहण का समय और उपाय-
चंद्र ग्रहण का समय
- स्पर्श रात 9.57 बजे
- मध्य रात 11.41 बजे
- मोक्ष रात 1.27 बजे
ग्रहण के दौरान करें यह उपाय
- ग्रहण समाप्त होने के बाद स्नान, और शुद्धिकरण करना शुभ माना गया है।
- ग्रहण के दौरान तुलसी मंत्र का जाप करें।
- गीता का पाठ करें।
- भगवान के नाम का स्मरण करते रहें।
- पानी, भोजन आदि में तुलसी की पत्तियां डाल दें।
- इस दौरान भगवान शिव की आराधना विशेष लाभकारी मानी गई है।
- ग्रहण के पूर्व सूतक काल से पहले ही गर्भवती महिलाओं एवं अन्य जीव-जंतु और वस्तुओं पर गेरू डाल दें।
- ग्रहण समाप्ति के बाद दान करने से नकारात्मक प्रभाव दूर होते हैं।
चंद्र ग्रहण में न करें ये काम
सूतक काल में वृद्ध और बीमार लोगों को छोड़ कर भोजन आदि करने से बचें।
ग्रहण काल के दौरान गर्भवती महिलाओं को फल, सब्जी आदि काटने एवं नुकीली वस्तु के प्रयोग से बचना चाहिए।
डिस्क्लेमर: इस आलेख में दी गई जानकारियों पर हम यह दावा नहीं करते कि ये पूर्णतया सत्य एवं सटीक हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।