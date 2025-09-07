Lunar Eclipse Live Today Chandra Grahan online How to watch Lunar Eclipse from Mobile TV Laptop 3 links कुंभ राशि में 82 मिनट का पूर्ण चंद्रग्रहण, आज इन 3 लिंक से घर बैठे देखें लाइव Chandra Grahan, एस्ट्रोलॉजी न्यूज़ - Hindustan
कुंभ राशि में 82 मिनट का पूर्ण चंद्रग्रहण, आज इन 3 लिंक से घर बैठे देखें लाइव Chandra Grahan

Lunar Eclipse Live Today Chandra Grahan online: 2025 का आखिरी चंद्र ग्रहण 1.36 के परिमाण का पूर्ण चंद्र ग्रहण है। पूर्ण चंद्रग्रहण करीब 82 मिनट तक रहेगा, जो आप घर बैठकर अपने लैपटॉप, मोबाइल व टीवी पर भी देख सकते हैं।  

Shrishti Chaubey लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्लीSun, 7 Sep 2025 09:07 PM
कुंभ राशि में 82 मिनट का पूर्ण चंद्रग्रहण, आज इन 3 लिंक से घर बैठे देखें लाइव Chandra Grahan

Lunar Eclipse Live, Chandra Grahan online, कुंभ राशि में 82 मिनट का पूर्ण चंद्रग्रहण: इस साल का चंद्र ग्रहण बेहद खास है। कुछ ही देर में चंद्र ग्रहण की शुरुआत होने जा रही है। पूर्ण चंद्रग्रहण यानी जब चंद्रमा पूरा कवर होगा, तो यह 82 मिनट तक रहेगा। शनि की राशि कुंभ में ग्रहण लगेगा। इसके साथ ही चंद्रमा पूर्वाभाद्रपद और शतभिषा नक्षत्र में विराजमान होंगे। खगोलविदों के मुताबिक, करीब 100 साल बाद ऐसा संयोग बन रहा है, जब पितृ पक्ष के दौरान चंद्र ग्रहण और सूर्य ग्रहण दोनों एक साथ पड़ेंगे। यह पूर्ण चंद्र ग्रहण लखनऊ, नई दिल्ली, कोलकाता, मुंबई, चेन्नई, बेंगलुरु, हैदराबाद, अहमदाबाद, जयपुर जैसे भारत के शहरों में क्लियर दिखाई देगा। वैज्ञानिक दृष्टि से यह दुर्लभ खगोलीय संयोग अहम है। 2025 का आखिरी चंद्र ग्रहण 1.36 के परिमाण का पूर्ण चंद्र ग्रहण है। इसलिए परमग्रास ग्रहण के दौरान पृथ्वी की प्रच्छाया से चंद्रमा पूरी तरह से छिप जाएगा। पृथ्वी के वातावरण से अपवर्तित सूर्य की रौशनी चंद्रमा के जिस भाग पर पड़ेगी, वह लाल रंग का दिखाई देगा। इसलिए यह ब्लड मून कहलाएगा। आस्था और विज्ञान-दोनों ही दृष्टियों से यह समय ऐतिहासिक बनने जा रहा है। आप घर बैठकर अपने मोबाइल, टीवी या लैपटॉप पर भी चंद्र ग्रहण का लाइव नजारा देख सकते हैं। आइए जानते हैं कैसे और कहां-

  • ग्रहण शुरू- 7 सितंबर को रात 8:58 बजे.
  • पूर्ण ग्रहण या (ब्लड मून चरण)- रात 11 बजे (7 सितंबर) से रात 12:22 बजे (8 सितंबर)
  • ग्रहण खत्‍म- सुबह 2:25 बजे (8 सितंबर)

आज इन 3 लिंक से घर बैठे देखें लाइव चंद्र ग्रहण

चंद्र ग्रहण लाइव देखने के लिए लिंक-1 पर क्लिक करें

भारत के अलावा कहां दिखेगा चंद्र ग्रहण: भारत के अलावा सिंगापुर, सिडनी, मेलबर्न, दुबई, लन्दन, टोक्यो और केप टाउन कुछ लोकप्रिय शहर हैं, जहां पूर्ण चन्द्र ग्रहण देखा जा सकेगा। वहीं, एशिया, पूर्वी अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया और यूरोप के अधिकांश भागों से भी दर्शनीय होगा।

कहां नहीं देख सकेंगे चंद्र ग्रहण 2025: उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका के अधिकांश भागों से इस साल का चंद्र ग्रहण दिखायी नहीं देगा।

क्या खुली आंखों से चंद्र ग्रहण देख सकते हैं?

हां, वैज्ञानिक तौर पर खुली आंखों से चंद्र ग्रहण देखना सुरक्षित है।

