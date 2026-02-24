Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन
More

होली पर भारत में चंद्र ग्रहण या नहीं, जानें कब है होली व किन राशियों को रहना होगा सावधान

Feb 24, 2026 01:21 am ISTShrishti Chaubey लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
share Share
Follow Us on

Lunar Eclipse in India on Holi 2026 Holi kab hai: फाल्गुन महीने में इस साल का पहला चंद्र ग्रहण लगने जा रहा है, जो कि इस साल का सबसे लंबा चंद्र ग्रहण होगा। इस दिन पूर्वा फाल्गुनी और उत्तर फाल्गुनी नक्षत्र का संयोग रहेगा।

होली पर भारत में चंद्र ग्रहण या नहीं, जानें कब है होली व किन राशियों को रहना होगा सावधान

Lunar Eclipse in India on Holi 2026: इस साल का पहला चंद्र ग्रहण 03 मार्च को लगने जा रहा है। फाल्गुन महीने में इस साल का पहला चंद्र ग्रहण लगने जा रहा है, जो कि इस साल का सबसे लंबा चंद्र ग्रहण होगा। इस दिन पूर्वा फाल्गुनी और उत्तर फाल्गुनी नक्षत्र का संयोग रहेगा। सुबह 07 बजकर 27 बजे तक पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र रहेगा, इसके बाद पूरे दिन उत्तर फाल्गुनी नक्षत्र रहेगा। साथ ही धृति योग भी बना रहेगा। भारत के कुछ हिस्सों में दृश्यमान होने के कारण इसका धार्मिक महत्व और सूतक काल भी प्रभावी रहेगा। इस खगोलीय घटना की वजह से ही इस बार होलिका दहन और रंगों की होली की तारीख को लेकर विशेष सावधानी बरती जा रही है।

होली पर भारत में चंद्र ग्रहण या नहीं, जानें कब है होली

03 मार्च को रंग खेलने की परंपरा नहीं निभाई जाएगी। ग्रहण और सूतक को ध्यान में रखते हुए 04 मार्च को रंगों की होली खेलना शास्त्रों के अनुसार उचित रहेगा। ऐसे में होली के दिन 4 मार्च को चंद्र ग्रहण नहीं रहेगा।

चंद्र ग्रहण कब है?

पंडित धर्मेन्द्र झा के अनुसार, यह चंद्र ग्रहण दोपहर 03 बजकर 21 मिनट से लेकर शाम 06 बजकर 47 मिनट तक रहेगा। इस दौरान चंद्रमा लाल रंग का नजर आएगा, जिसे आम भाषा में ब्लड मून भी कहा जाता है। तीन मार्च को अपराह्न 3.20 बजे पर चंद्र ग्रहण का स्पर्श होगा और सायं काल 6.47 बजे मोक्ष होगा। बताया गया कि यह ग्रहण भारत में दिखाई पड़ने के कारण सूतक मान्य होगा।

चंद्र ग्रहण 2026: कब से शुरू होगा सूतक काल?

चंद्र ग्रहण के नौ घंटे पहले सूतक लग जाता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार, ग्रहण से लगभग 09 घंटे पहले सूतक काल शुरू हो जाता है। यानी 03 मार्च की सुबह करीब 09 बजकर 39 मिनट से सूतक लग जाएगा। सूतक काल में शुभ कार्य और उत्सव मनाना वर्जित माना जाता है।

किन राशियों को रहना होगा सावधान

ज्योतिषीय गणना व पुरोहित काशीदीप पंकज पांडेय के अनुसार, इस ग्रहण का प्रभाव सभी राशियों पर अलग-अलग होगा, लेकिन पांच राशियों मेष, कर्क, सिंह, वृश्चिक, मीन राशि के लिए यह काफी चुनौतीपूर्ण साबित हो सकता है।

इन चुनौतियों से बचने के लिए एक्सपर्ट का मानना है कि ग्रहण काल में मंत्रों का जाप और दान-पुण्य करना लाभकारी सिद्ध हो सकता है। गर्भवती महिलाओं और बुजुर्गों को ग्रहण के दौरान अतिरिक्त सावधानी बरतने की आवश्यकता है।

डिस्क्लेमर: इस आलेख में दी गई जानकारियों पर हम यह दावा नहीं करते कि ये पूर्णतया सत्य एवं सटीक हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।

ये भी पढ़ें:30 साल बाद गुरु की मीन राशि में शनि और सूर्य गोचर, इन राशियों का चमकेगा भाग्य
ये भी पढ़ें:आज से 2 अप्रैल तक कुंभ राशि में मंगल गोचर, 2 राजयोग बनने से बरसेगा धन
ये भी पढ़ें:24 फरवरी को मेष राशि से लेकर मीन का दिन कैसा रहेगा, पढ़ें राशिफल
ये भी पढ़ें:क्या होली पर रहेगा चंद्र ग्रहण का साया? जानें कब लगेगा साल का पहला चंद्र ग्रहण
Shrishti Chaubey

लेखक के बारे में

Shrishti Chaubey

संक्षिप्त विवरण
सृष्टि चौबे पत्रकारिता जगत में 4 वर्षों का अनुभव रखती हैं। वर्तमान में वह लाइव हिन्दुस्तान के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन में बतौर कंटेंट प्रोड्यूसर कार्यरत हैं। वह ज्योतिष, ग्रह गोचर, राशिफल, नक्षत्र परिवर्तन, अंकज्योतिष, रत्न, और वास्तु से जुड़े विषयों पर लिखती हैं। पाठक-केंद्रित व आसान भाषा में जानकारी पेश करना इनके लेखन की पहचान है। धार्मिक ग्रंथों को पढ़कर लोगों तक सही जानकारी पहुंचाना और उन पर शोध करना इनकी विशेष पसंद है।

विस्तृत बायो

परिचय और अनुभव
सृष्टि पिछले ढाई साल से लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन से जुड़ी हुई हैं। ज्योतिष से जुड़े किसी भी टॉपिक को पाठकों तक आसान, प्रामाणिक और आकर्षक भाषा में पहुंचाना, सृष्टि बखूबी जानती हैं। डिजिटल मीडिया में काम करते हुए सृष्टि ने रीडर बिहेवियर,बदलते कंटेंट फॉर्मेट पर अच्छी पकड़ हासिल की है। पाठकों की रुचियों व जरूरतों को समझते हुए वे फैक्ट आधारित उपयोगी जानकारी पहुंचाने की कोशिश करती हैं।
अपने करियर की शुरुआत इन्होंने हिन्दी दैनिक समाचार पत्र से की। इसके बाद इन्होंने डिजिटल मीडिया में कदम रखा। सृष्टि वेब स्टोरी, यूट्यूब शॉर्ट्स व इंस्टाग्राम रील्स जैसे विभिन्न डिजिटल स्टोरीटेलिंग फॉर्मेट का अनुभव रखती हैं। मनोरंजन, खेल व सेहत पर अच्छी पकड़ के साथ अब सृष्टि ज्योतिष और धार्मिक विषयों को कवर कर अपनी पहचान बना रही हैं।

शैक्षणिक पृष्ठभूमि
सृष्टि ने जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन किया है। पोस्ट ग्रेजुएशन के दौरान बतौर संपादक इन्होंने कैम्पस समाचार पत्र प्रकाशित किया, लाइव रिपोर्टिंग की। डाटा स्टोरी और फैक्ट चेकिंग की भी अच्छी समझ रखती हैं। सामाजिक मुद्दे पर डॉक्यूमेंट्री भी बना चुकी हैं।

एस्ट्रोलॉजी लेखन और दृष्टिकोण
सृष्टि का मानना है कि एस्ट्रोलॉजी का उद्देश्य फैक्ट आधारित उपयोगी जानकारी को आसान भाषा में लोगों तक पहुंचाना है। इनका फोकस रहता है कि ज्योतिषीय जानकारी को आसान भाषा में रचनात्मक तरीके से पेश करें।

व्यक्तिगत रुचियां
सृष्टि को ट्रैवल करना, किताबें पढ़ना, म्यूजिक सुनना, लिखना और नई चीजें सीखने का शौक है। इनका मानना है कि पर्सनल ग्रोथ के लिए खुद को अपडेट रखना चाहिए।

विशेषज्ञता
राशिफल
साप्ताहिक राशिफल
ग्रह गोचर
नक्षत्र परिवर्तन
अंकज्योतिष
व्रत-त्योहार, पूजा-विधि
रत्न विज्ञान
ज्योतिषीय उपाय
वास्तु शास्त्र
हस्तरेखा

और पढ़ें
Lunar Eclipse Timings Holi Holi date अन्य..
जानें लेटेस्ट Dharm News, Aaj ka Rashifal और सटीक Panchang की जानकारी। अपनी डेली पूजा के लिए यहाँ पढ़ें Shiv Chalisa, Hanuman Chalisa और Bajrang Baanहिंदू कैलेंडर 2026 की शुभ तिथियों के साथ अपने हर दिन को खास बनाएं!
अपना राशिफल जाने