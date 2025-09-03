Lunar Eclipse 7 September 2025 Saturn Effects on aries to pisces zodiac signs chandra grahan shani ka prabhav 7 सितंबर को शनि की कुंभ राशि में लगेगा चंद्र ग्रहण, ज्योतिर्विद से जानें इसका अपनी राशि पर प्रभाव, एस्ट्रोलॉजी न्यूज़ - Hindustan
Lunar Eclipse 7 September 2025 Saturn Effects on aries to pisces zodiac signs chandra grahan shani ka prabhav

7 सितंबर को शनि की कुंभ राशि में लगेगा चंद्र ग्रहण, ज्योतिर्विद से जानें इसका अपनी राशि पर प्रभाव

Lunar Eclipse Saturn Effect: भाद्रपद पूर्णिमा पर चंद्र ग्रहण शनि की कुंभ राशि में लगेगा। शनि इस समय वक्री अवस्था में हैं यानी उलटी चाल चल रहे हैं। जानें चंद्र ग्रहण पर शनि की वक्री चाल का क्या प्रभाव पड़ेगा।

Saumya Tiwari लाइव हिन्दुस्तानWed, 3 Sep 2025 07:07 PM
7 सितंबर को शनि की कुंभ राशि में लगेगा चंद्र ग्रहण, ज्योतिर्विद से जानें इसका अपनी राशि पर प्रभाव

Chandra grahan 2025 Effects: साल का दूसरा व आखिरी चंद्र ग्रहण भाद्रपद पूर्णिमा 7 सितंबर को लगेगा। यह ग्रहण शनि की कुंभ राशि में लगने वाला है। शनि इस समय मीन राशि में वक्री गति से चल रहे हैं। शनि की वक्री गति का अर्थ उलटी चाल से है। ज्योतिषाचार्य पंडित नरेंद्र उपाध्याय के अनुसार, चंद्र ग्रहण के दिन भी शनि उलटी चाल से गुरु की मीन राशि में गोचर करेंगे, जिसका प्रभाव मेष से लेकर मीन राशि पर पड़ेगा। ग्रहण एक अशुभ घटना है, जिसका प्रभाव आमतौर पर राशियों पर नकारात्मक ही पड़ता है। ऐसे में चंद्र ग्रहण पर शनि की उलटी चाल सभी 12 राशियों को प्रभावित करेगी। जानें चंद्र ग्रहण के दिन शनि किस तरह के फल प्रदान करेंगे।

चंद्र ग्रहण पर शनि की चाल का राशियों पर प्रभाव-

पंडित जी के अनुसार, मेष राशि वालों की आर्थिक स्थिति खराब हो सकती है, जिससे मानसिक चिंता बढ़ सकती है। वृषभ राशि वालों को व्यापार में नुकसान हो सकता है और कोर्ट-कचहरी के चक्कर काटने पड़ सकते हैं। स्वास्थ्य पर प्रभाव पड़ेगा। मिथुन राशि वालों की सामाजिक छवि खराब हो सकती है। कर्क राशि वालों को हर क्षेत्र में उतार-चढ़ाव का सामना करना पड़ सकता है। सिंह राशि वालों को जीवनसाथी के साथ परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। सेहत पर भी नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है।

कन्या राशि वालों को शत्रुओं से परेशानी हो सकती है, जबकि तुला राशि वालों को मानसिक उतार-चढ़ाव के अनुभवों का सामना करना पड़ सकता है। लव लाइफ में दिक्कत आ सकती है। वृश्चिक राशि वालों को धन संबंधी परेशानी हो सकती है और सेहत से जुड़ी दिक्कतें आ सकती हैं। धनु राशि वालों को मेहनत के अनुरूप फल नहीं मिल सकते हैं। मकर राशि वालों को धन संबंधी परेशानी हो सकती है। कुंभ राशि वालों को मानसिक आघात पहुंच सकता है और शारीरिक दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। मीन राशि वालों के लिए खर्च की अधिकता हो सकती है, जिससे कर्ज लेने की नौबत आ सकती है।

डिस्क्लेमर: इस आलेख में दी गई जानकारियों पर हम यह दावा नहीं करते कि ये पूर्णतया सत्य एवं सटीक हैं। इन्हें अपनाने से पहले संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।

