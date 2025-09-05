Lunar Eclipse 7 September 2025 in Which cities Chandra Grahan visible in India know blood moon timing Lunar Eclipse: 7 सितंबर को साल का आखिरी चंद्र ग्रहण भारत के किन शहरों में आएगा नजर?, एस्ट्रोलॉजी न्यूज़ - Hindustan
Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsधर्म न्यूज़Lunar Eclipse 7 September 2025 in Which cities Chandra Grahan visible in India know blood moon timing

Lunar Eclipse: 7 सितंबर को साल का आखिरी चंद्र ग्रहण भारत के किन शहरों में आएगा नजर?

Chandra grahan 2025 7 september time: भाद्रपद पूर्णिमा यानी 7 सितंबर को चंद्र ग्रहण लगेगा और इस दिन से ही पितृ पक्ष की शुरुआत भी हो रही है। जानें भारत के किन शहरों में यह ग्रहण नजर आएगा और भारत में किस समय से होगी ग्रहण की शुरुआत।

Saumya Tiwari लाइव हिन्दुस्तानFri, 5 Sep 2025 04:08 PM
share Share
Follow Us on
Lunar Eclipse: 7 सितंबर को साल का आखिरी चंद्र ग्रहण भारत के किन शहरों में आएगा नजर?

Chandra grahan 2025 time start and end: 7 सितंबर को साल का आखिरी व दूसरे चंद्र ग्रहण के कारण आसमान में 'ब्लड मून' का अद्भुत नजारा देखने को मिलेगा। यह ग्रहण 07 सितंबर को भाद्रपद पूर्णिमा पर लगेगा और 8 सितंबर को देर रात समाप्त होगा। यह एक पूर्ण चंद्र ग्रहण होगा, जिसे ब्लड मून के नाम से जाना जाता है। इस दुर्लभ घटना के दौरान चंद्रमा पृथ्वी की छाया से होकर गुजरेगा, जिसमें चंद्रमा धीरे-धीरे लाल और नारंगी रंग में चमकेगा। यह ग्रहण कुल 82 मिनट का होगा। यह ग्रहण भारत में नजर आएगा, जिसके कारण सूतक काल मान्य होगा। ग्रहण समाप्त होने के साथ ही सूतक काल भी खत्म हो जाता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार, सूतक काल के समय पूजा-पाठ व मांगलिक कार्यों की मनाही होती है। जानें 7 सितंबर को लगने वाला चंद्र ग्रहण भारत के किन शहरों में नजर आएगा और ग्रहण का समय क्या होगा।

ये भी पढ़ें:7 सितंबर को लगेगा चंद्र ग्रहण, गर्भवती महिलाएं क्या करें और क्या नहीं करें

भारत के किन शहरों में दिखेगा चंद्र ग्रहण: 7 सितंबर को लगने वाला चंद्र ग्रहण देश के इन शहरों में आएगा नजर, देखें लिस्ट-

उत्तर भारत: दिल्ली, चंडीगढ़, जयपुर, लखनऊ

पश्चिम भारत: मुंबई, अहमदाबाद, पुणे

दक्षिण भारत: चेन्नई, बेंगलुरु, हैदराबाद, कोच्चि

पूर्व भारत: कोलकाता, भुवनेश्वर, गुवाहटी

सेंट्रल भारत: भोपाल, नागपुर रायपुर

भारत में चंद्र ग्रहण कब शुरू होगा और कब समाप्त होगा: 7 सितंबर को भारतीय समयानुसार देश में चंद्र ग्रहण रात 09 बजकर 58 मिनट पर शुरू होगा। इसका समापन 08 सितंबर को देर रात 01 बजकर 26 मिनट पर होगा। ब्लड मून का नजारा रात 11 बजे से नजर आएगा। यह ग्रहण रात 11 बजकर 42 मिनट पर अपने चरम पर होगा।

ये भी पढ़ें:7 सितंबर को कुंभ राशि में लगेगा चंद्र ग्रहण,जानें पंडित जी से शनि कैसे देंगे फल?

भारत के अलावा किन देशों में नजर आएगा चंद्र ग्रहण: भारत के अलावा 7-8 सितंबर को चंद्र ग्रहण उत्तरी अमेरिका में पश्चिम, दक्षिण अमेरिका में पूर्व, प्रशांत, अटलांटिक, हिंद महासागर, यूरोप, एशिया, ऑस्ट्रेलिया, अफ्रीका, आर्कटिक, अंटार्कटिका में दिखाई देगा।