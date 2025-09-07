आज दिल्ली में कितने बजे दिखेगा चंद्र ग्रहण, 5 घंटे 27 मिनट का होगा पूरा ग्रहण

Lunar Eclipse 7 September 2025 chandra grahan timing: आज लगने जा रहा है साल का आखिरी चंद्र ग्रहण, जो ब्लड मून कहलाएगा। पूर्ण चंद्र ग्रहण लगने पर दिल्ली व नैनीताल समेत कई शहरों में यह ग्रहण देखा जा सकता है।

Lunar Eclipse 7 September 2025: साल का अंतिम और दूसरा चंद्र ग्रहण आज लगने जा रहा है। ये चंद्र ग्रहण भाद्रपद मास की पूर्णिमा तिथि को लगेगा। ये चंद्र ग्रहण भारत में भी नजर आएगा। इसके साथ ही पितृ पक्ष भी आरंभ हो जाएंगे। साल का अंतिम चंद्र ग्रहण काफी खास है, क्योंकि यह ब्लड मून होगा। ऐसे में सूतक काल भी लग चुका है। मौसम साफ होने पर दिल्ली समेत तमाम शहरों में चंद्र ग्रहण क्लियर देखा जा सकेगा। भारतीय समय के अनुसार, 5 घंटे 27 मिनट तक चंद्र ग्रहण की खगोलीय घटना चलेगी। आइए जानते हैं आज का चंद्र ग्रहण नई दिल्ली में कितने बजे से देखा जा सकता है-

आज दिल्ली में कितने बजे दिखेगा चंद्र ग्रहण 7 सितंबर को दिल्ली में चंद्रग्रहण रात्रि 8:58 बजे से शुरू होकर देर रात्रि 2:25 तक चलेगा। रात्रि 11.09 बजे पर चंद्र ग्रहण का स्पर्शकाल शुरू होगा, रात्रि 11.42 बजे चंद्र ग्रहण का मध्यकाल होगा, जबकि रात्रि 12.23 बजे से इसका मोक्ष काल शुरू होगा। इस दौरान आप चंद्र ग्रहण का नजारा देख सकते हैं।

5 घंटे 27 मिनट का होगा पूरा ग्रहण भारतीय समयानुसार ग्रहण की कुल अवधि 5 घंटे 27 मिनट रहेगी। चंद्र ग्रहण 7 सितंबर की रात 8:58 पर शुरू होगा। रात 11 बजकर 41 मिनट पर चंद्रमा पूरा कवर हो जाएगा। रात 2:25 (8 सितंबर) तक ग्रहण देखा जा सकता है।

पूर्ण चंद्र ग्रहण (टोटेलिटी) रात 11:00 बजे से 12:22 बजे तक (इस समय चंद्रमा पूरी तरह लाल दिखेगा) रहेगा। आंशिक चरण शाम 8:58 बजे शुरू होगा। ग्रहण 8 सितंबर को सुबह 1:26 बजे समाप्त होगा। टोटेलिटी की अवधि 82 मिनट है, जो दशक की सबसे लंबी में से एक मानी जा रही है।