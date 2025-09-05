Lunar Eclipse daan : चंद्रग्रहण का किन राशियों को होगा लाभ और ग्रहण के बाद राशिअनुसार क्या दान करें

Chandra Grahan kab lagega, Lunar Eclipse effect:इस साल का दूसरा और आखिरी चंद्रग्रहण 7 सितंबर को लग रहा है, इस दिन भाद्रपद मास पूर्णिमा तिथि है और पितृपक्ष शुरू हो रहा है। ऐसे में आपको इस दिन किन चीजों का दान करना चाहिए , इस बारे में यहां जानें

ग्रहण कब से और सूतक कब तक पितृपक्ष की शुरुआत सात सितम्बर को पूर्णिमा श्राद्ध से आठ को प्रतिपदा का श्राद्ध होगा। वहीं सात सितम्बर को चंद्रगहण रात्रि 9: 58, मिनट से शुरू होगा और मोक्ष रात्रि 1: 28 मिनट तक रहेगा। पूर्णिमा पर रविवार की रात को चन्द्रगहण लगेगा तो उसका प्रभाव भी सभी पर पड़ेगा। चन्द्रग्रहण के दौरान प्रभु का स्मरण करने से सारे दोष नष्ट होते हैं। उनके अनुसार, चन्द्र ग्रहण का सूतक दोपहर एक बजे लगेगा। सूतक लगने से ग्रहण मोक्ष होने तक अन्न ग्रहण कराना निषेध है। ग्रहण की अवधि में किसी भी मंत्र का जाप एवं गुरू मंत्र का जाप करने से सिद्धि प्राप्ति एवं शरीर निरोग रहता है।