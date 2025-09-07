lunar eclipse 7 september 2025 chandra grahan visible in-india know blood moon timing in these world cities lunar eclipse visible: भारत के अलावा दुनिया भर में दिखेगा ब्लड मून चंद्रग्रहण, इन देशों में ग्रहण टाइमिंग, एस्ट्रोलॉजी न्यूज़ - Hindustan
Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsधर्म न्यूज़lunar eclipse 7 september 2025 chandra grahan visible in-india know blood moon timing in these world cities

lunar eclipse visible: भारत के अलावा दुनिया भर में दिखेगा ब्लड मून चंद्रग्रहण, इन देशों में ग्रहण टाइमिंग

Chandra grahan 2025 7 september time: इस साल का चंद्र ग्रहण भारत के अलावा दुनियाभर में देखा जा रहा है। लंदन से लेकर बैंकॉक, सिडनी में यह ग्रहण देखा जा सकेगा। इस ग्रहण का इंतजार दुनियाभर के खगोलशास्त्री कर रहे हैं, क्योंकि उन्हें ऐसा मौका अब कुछ सालों बाद मिलेगा। 

Anuradha Pandey लाइव हिन्दुस्तानSun, 7 Sep 2025 09:50 AM
share Share
Follow Us on
lunar eclipse visible: भारत के अलावा दुनिया भर में दिखेगा ब्लड मून चंद्रग्रहण, इन देशों में ग्रहण टाइमिंग

इस साल का चंद्र ग्रहण भारत के अलावा दुनियाभर में देखा जा रहा है। लंदन से लेकर बैंकॉक, सिडनी में यह ग्रहण देखा जा सकेगा। इस ग्रहण का इंतजार दुनियाभर के खगोलशास्त्री कर रहे हैं, क्योंकि उन्हें ऐसा मौका अब कुछ सालों बाद मिलेगा। आज रात का चंद्र ग्रहण एशिया, पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया, पूर्वी अफ्रीका और यूरोप के कुछ हिस्सों में दिखाई देगा। वर्ल्ड के 85% लोग इसे देख पाएंगे। सिंगापुर से लेकर लंदन तक इसे देखने के लिए खास इंतजाम किए जा रहे हैं। सूर्य ग्रहण को देखना सेफ नहीं, लेकिन चंद्रग्रहण को आप बिना चश्मे के देख सकतेहैं। भारत के अलावा, ब्लड मून यूरोप, ऑस्ट्रेलिया और अन्य कई देशों में भी दिखाई देगा।

दुनिया भर में कहां दिखेगा
लंदन, पेरिस, केप टाउन: शाम 7:30 बजे से रात 8:52 बजे तक (7 सितंबर)
इस्तांबुल, काहिरा, नैरोबी: रात 8:30 बजे से रात 9:52 बजे तक (7 सितंबर)
बैंकॉक: रात 12:30 बजे से रात 1:52 बजे तक (8 सितंबर)
बीजिंग, हांगकांग, पर्थ: रात 1:30 बजे से रात 2:52 बजे तक (8 सितंबर)
टोक्यो: रात 2:30 बजे से रात 3:52 बजे तक (8 सितंबर)
सिडनी: सुबह 3:30 बजे से सुबह 4:52 बजे तक (8 सितंबर)

ये भी पढ़ें:आज दोपहर से रात तक चंद्रग्रहण के 9 घंटे के सूतक, इस दौरान क्या करें, क्या ना करे
ये भी पढ़ें:आज चंद्रग्रहण मोक्षकाल और सूतक कब, जानें फिर कब दिखेगा ऐसा नजारा

ग्रहण का मध्य काल रात 11:41 बजे और मोक्ष रात 01:27 बजे होगा। सूतक काल ग्रहण से नौ घंटे पूर्व दिन में 12:57 बजे से आरंभ हो जाएगा। शास्त्रीय वचन के अनुसार ग्रहण काल में धार्मिक कृत्य, श्राद्ध, दानादि करना चाहिए। ग्रहण में जपा गया मंत्र सिद्धप्रद होता है। सूतक काल में बाल, वृद्ध और रोगी को छोड़कर अन्य को भोजन करना वर्जित है। सितंबर में ही दूसरा ग्रहण 21 सितंबर को सूर्यग्रहण के रूप होगा। यह भारत में नहीं दिखेगा।

डिस्क्लेमर: इस आलेख में दी गई जानकारियों पर हम यह दावा नहीं करते कि ये पूर्णतया सत्य एवं सटीक हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।

Lunar Eclipse Timings Chandra Grahan Time
जानें धर्म न्यूज़ , Rashifal, Panchang , Numerology से जुडी खबरें हिंदी में हिंदुस्तान पर| हिंदू कैलेंडर से जानें शुभ तिथियां और बनाएं हर दिन को खास!
अपना राशिफल जाने