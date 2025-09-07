lunar eclipse 7 september 2025 chandra grahan visible in india easily know punyakal know blood moon timing Lunar Eclipse Sutak time: आज चंद्रग्रहण मोक्षकाल और सूतक कब, जानें फिर कब दिखेगा ऐसा नजारा, एस्ट्रोलॉजी न्यूज़ - Hindustan
Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsधर्म न्यूज़lunar eclipse 7 september 2025 chandra grahan visible in india easily know punyakal know blood moon timing

Lunar Eclipse Sutak time: आज चंद्रग्रहण मोक्षकाल और सूतक कब, जानें फिर कब दिखेगा ऐसा नजारा

Chandra grahan 2025 7 september time: भाद्रपद पूर्णिमा आज 7 सितंबर को चंद्र ग्रहण लगेगा, बहुत खास है और ऐसा नजारा देखने के लिए इंतजार करना पड़ेगा। चंद्र ग्रहण का सूतक काल, स्पर्श और पुण्यकाल कब होगा या जानें 

Anuradha Pandey लाइव हिन्दुस्तानSun, 7 Sep 2025 07:30 AM
share Share
Follow Us on
Lunar Eclipse Sutak time: आज चंद्रग्रहण मोक्षकाल और सूतक कब, जानें फिर कब दिखेगा ऐसा नजारा

chandra grahan 2025 7 september time: आज भाद्रपद पूर्णिमा को चंद्र ग्रहण लगेगा , दोपहर से इसके सूतक शुरू होंगे और रात को ग्रहण लगेगा। इस साल का चंद्रग्रहण बहुत खास होगा, क्योंकि बड़े आराम से यह देश के अधिकतर शहरों में देखा जा सकेगा। इसे देखने के लिए आपको किसी दूरस्थ या ऊंचाई वाली जगह की जरूरत नहीं है। दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, पुणे, बेंगलुरु, चेन्नई और हैदराबाद जैसे प्रमुख शहरों से ब्लड मून का स्पष्ट दृश्य दिखाई देगा। इसके अलावा आज लाल रंग का चंद्रमा दिखेगा, ब्लड मून चंद्रग्रहण साल 2022 के बाद सबसे लंबा चंद्रग्रहण है, आपको बता दें कि इसके बाद अगले चंद्र ग्रहण के लिए 31 दिसंबर 2028 तक इंतजार करना होगा । खगोल शास्त्रियों का कहना है कि शुरुआती चंद्र ग्रहण सात सितंबर को नौ बजकर 57 मिनट पर शुरू होगा। पूर्ण चंद्रग्रहण 11 बजकर एक मिनट से शुरू होगा और 12 बजकर 23 मिनट तक चलेगा। 7-8 सितंबर, 2025 का पूर्ण चंद्र ग्रहण भारत के लगभग हर कोने से दिखाई देगा, बशर्ते आसमान साफ रहे। 12. 57 बजे से, मतलब 9 घंटा पूर्व सूतक लग जाएगा और नौ घंटा बाद तक पुण्यकाल होगा। दोपहर दो बजे के बाद मंदिर के कपाट बंद कर दिए जाएंगे, जो मोक्ष के बाद ही खोल सकते हैं।

ये भी पढ़ें:आज 12:57 से पहले करें पूर्णिमा श्राद्ध, फिर चंद्रग्रहण सूतक, उपाय, दान, जानें सब
ये भी पढ़ें:दिल्ली से लेकर गुवाहाटी, जयपुर, जानें कहां-कहां दिखेगा 7 सितंबर का चंद्रगहण

भारतीय समयानुसार रात 11:00 बजे से रात 12:22 बजे के बीच दिखाई देगा (आप जहाँ हैं, उसके अनुसार समय में थोड़ा अंतर होगा)। पूर्ण चंद्रग्रहण को ब्लड मून भी कहा जाता है क्योंकि ये पूरा लाल रंग का दिखता है। इस दुर्लभ घटना के दौरान चंद्रमा पृथ्वी की छाया से होकर गुजरता है। इस कारण चंद्रमा धीरे-धीरे लाल और नारंगी रंग में चमकता हुआ दिखाई देगा।

चंद्र ग्रहण का स्पर्श, मोक्ष कब

रविवार की रात 21:57 चंद्र ग्रहण का स्पर्श होगा और 23:41 बजे मध्य तथा 1:27 बजे मोक्ष हो जाएगा। इस ग्रहण का फल मेष, वृष, कन्या व धनराशि को छोड़कर शेष आठ राशि के जातकों के लिए हानिकारक है। इन राशि के लोगों को ग्रहण का दर्शन करने से परहेज करना चाहिए। गर्भवती महिलाओं जागृत अवस्था में रहना चाहिए। काटने या जोड़ने के काम से दूर रहना चाहिए और ग्रहण काल तक सक्रिया रहना चाहिए। अधिक से अधिक प्रभु का भजन और गुरु मंत्र का जप करना चाहिए। कुल 82 मिनट का चंद्रग्रहण होगा। चंद्रग्रहण का शुरुआती चरण एक बजकर 26 मिनट से खत्म होना शुरू होगा और दो बजकर 25 मिनट पर पूरी तरह खत्म हो जाएगा।

Lunar Eclipse Timings Chandra Grahan Time
जानें धर्म न्यूज़ , Rashifal, Panchang , Numerology से जुडी खबरें हिंदी में हिंदुस्तान पर| हिंदू कैलेंडर से जानें शुभ तिथियां और बनाएं हर दिन को खास!
अपना राशिफल जाने