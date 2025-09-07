Lunar Eclipse Sutak time: आज चंद्रग्रहण मोक्षकाल और सूतक कब, जानें फिर कब दिखेगा ऐसा नजारा

chandra grahan 2025 7 september time: आज भाद्रपद पूर्णिमा को चंद्र ग्रहण लगेगा , दोपहर से इसके सूतक शुरू होंगे और रात को ग्रहण लगेगा। इस साल का चंद्रग्रहण बहुत खास होगा, क्योंकि बड़े आराम से यह देश के अधिकतर शहरों में देखा जा सकेगा। इसे देखने के लिए आपको किसी दूरस्थ या ऊंचाई वाली जगह की जरूरत नहीं है। दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, पुणे, बेंगलुरु, चेन्नई और हैदराबाद जैसे प्रमुख शहरों से ब्लड मून का स्पष्ट दृश्य दिखाई देगा। इसके अलावा आज लाल रंग का चंद्रमा दिखेगा, ब्लड मून चंद्रग्रहण साल 2022 के बाद सबसे लंबा चंद्रग्रहण है, आपको बता दें कि इसके बाद अगले चंद्र ग्रहण के लिए 31 दिसंबर 2028 तक इंतजार करना होगा । खगोल शास्त्रियों का कहना है कि शुरुआती चंद्र ग्रहण सात सितंबर को नौ बजकर 57 मिनट पर शुरू होगा। पूर्ण चंद्रग्रहण 11 बजकर एक मिनट से शुरू होगा और 12 बजकर 23 मिनट तक चलेगा। 7-8 सितंबर, 2025 का पूर्ण चंद्र ग्रहण भारत के लगभग हर कोने से दिखाई देगा, बशर्ते आसमान साफ रहे। 12. 57 बजे से, मतलब 9 घंटा पूर्व सूतक लग जाएगा और नौ घंटा बाद तक पुण्यकाल होगा। दोपहर दो बजे के बाद मंदिर के कपाट बंद कर दिए जाएंगे, जो मोक्ष के बाद ही खोल सकते हैं।