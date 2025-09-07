Lunar eclipse sutak: आज दोपहर से रात तक चंद्रग्रहण के 9 घंटे के सूतक, इस दौरान क्या करें, क्या ना करें

7 सितंबर आज पूर्णिमा तिथि पर खग्रास चंद्रग्रहण होगा। इस साल का चंद्रग्रहण इसलिए खास है, क्योंकि यह भारत में नजर आ रहा है, ग्रहण जहां दिखता है, वहां इसका सूतक काल माना जाता है। इस ग्रहण का सूतक काल भारत में मान्य है। आज ग्रहण का सूतक दोपहर 12.58 बजे से शुरू होगा। सूतक काल में बच्चों, बुजुर्गों, रोगियों, आदि के लिए नियम में छूट है। सूतक ग्रहण के स्पर्श समय से 9 घंटे पहले शुरू होकर ग्रहण के समाप्त होने पर खत्म होगा। चंद्रग्रहण का स्पर्श काल रात 9.53 बजे से शुरू होगा। खग्रास चंद्रग्रहण रात 11.39 बजे शुरू होगा। मोक्षकाल मध्यरात्रि 1.25 बजे होगा। आपको बता दें कि ग्रहण के सूतक और ग्रहण काल में स्नान, दान, जप, पाठ, मंत्र, तीर्थ स्नान, ध्यान आदि शुभ कर्मों को करना अच्छा माना जाता है।सूतक एवं ग्रहण काल में मूर्ति स्पर्श करना वर्जित है। भोजन करना, नींद लेना, नाखून काटना आदि से बचना चाहिए, इस समय भगवान में ध्यान लगाएं। ग्रहण प्रारंभ : रात 9:57 बजे खग्रास प्रारंभ : रात 11:01 बजे ग्रहण मध्य : रात 11 बजकर 42 बजे खग्रास समाप्त : रात 12:23 बजे ग्रहण समाप्त : रात 1:27 बजे पर्व काल : 3 घंटे 30 मिनट