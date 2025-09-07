lunar eclipse 7 september 2025 chandra grahan sutak mein kya na karein eclipse visible in india blood mooon Lunar eclipse sutak: आज दोपहर से रात तक चंद्रग्रहण के 9 घंटे के सूतक, इस दौरान क्या करें, क्या ना करें, एस्ट्रोलॉजी न्यूज़ - Hindustan
Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsधर्म न्यूज़lunar eclipse 7 september 2025 chandra grahan sutak mein kya na karein eclipse visible in india blood mooon

Lunar eclipse sutak: आज दोपहर से रात तक चंद्रग्रहण के 9 घंटे के सूतक, इस दौरान क्या करें, क्या ना करें

Chandra grahan 2025 7 september time: भाद्रपद पूर्णिमा यानी 7 सितंबर को आज पूर्णिमा तिथि पर खग्रास चंद्रग्रहण होगा। इस साल का चंद्रग्रहण इसलिए खास है, क्योंकि यह भारत में नजर आ रहा है, ग्रहण जहां दिखता है, वहां इसका सूतक काल माना जाता है। इस ग्रहण का सूतक काल भारत में मान्य है।    

Anuradha Pandey लाइव हिन्दुस्तानSun, 7 Sep 2025 08:57 AM
share Share
Follow Us on
Lunar eclipse sutak: आज दोपहर से रात तक चंद्रग्रहण के 9 घंटे के सूतक, इस दौरान क्या करें, क्या ना करें

7 सितंबर आज पूर्णिमा तिथि पर खग्रास चंद्रग्रहण होगा। इस साल का चंद्रग्रहण इसलिए खास है, क्योंकि यह भारत में नजर आ रहा है, ग्रहण जहां दिखता है, वहां इसका सूतक काल माना जाता है। इस ग्रहण का सूतक काल भारत में मान्य है। आज ग्रहण का सूतक दोपहर 12.58 बजे से शुरू होगा। सूतक काल में बच्चों, बुजुर्गों, रोगियों, आदि के लिए नियम में छूट है। सूतक ग्रहण के स्पर्श समय से 9 घंटे पहले शुरू होकर ग्रहण के समाप्त होने पर खत्म होगा। चंद्रग्रहण का स्पर्श काल रात 9.53 बजे से शुरू होगा। खग्रास चंद्रग्रहण रात 11.39 बजे शुरू होगा। मोक्षकाल मध्यरात्रि 1.25 बजे होगा। आपको बता दें कि ग्रहण के सूतक और ग्रहण काल में स्नान, दान, जप, पाठ, मंत्र, तीर्थ स्नान, ध्यान आदि शुभ कर्मों को करना अच्छा माना जाता है।सूतक एवं ग्रहण काल में मूर्ति स्पर्श करना वर्जित है। भोजन करना, नींद लेना, नाखून काटना आदि से बचना चाहिए, इस समय भगवान में ध्यान लगाएं। ग्रहण प्रारंभ : रात 9:57 बजे खग्रास प्रारंभ : रात 11:01 बजे ग्रहण मध्य : रात 11 बजकर 42 बजे खग्रास समाप्त : रात 12:23 बजे ग्रहण समाप्त : रात 1:27 बजे पर्व काल : 3 घंटे 30 मिनट

हिन्दू धर्म में ग्रहण को लेकर नियम और विशेष मान्यता है। मान्यता है कि इस दौरान किसी भी प्रकार के शुभ कार्य, पूजा-पाठ, हवन आदि वर्जित होते हैं। यही कारण है कि प्रमुख मंदिरों में ग्रहण काल के दौरान पट बंद रहेंगे। गर्भवती महिलाओं को खास सावधान रहना चाहिए। धार्मिक मान्यताओं के मुताबिक, ग्रहण के दौरान राहु आदि ग्रहों के नेगेटिव ऊर्जा काफी बढ़ जाती है। सूतक लगने के साथ पके हुए भोजन में तुलसी के पत्ते रख देने चाहिए। ऐसा कहा जाता है कि तुलसी इनको अशुद्ध होने से बचाती है। वहीं ग्रहण के बाद स्नान करें और दान जरूर करें।

डिस्क्लेमर: इस आलेख में दी गई जानकारियों पर हम यह दावा नहीं करते कि ये पूर्णतया सत्य एवं सटीक हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।