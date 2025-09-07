Lunar eclipse timing: आज लगने वाला 82 मिनट का चंद्रग्रहण क्यों दुर्लभ है, नोट कर लें टाइमिंग

Chandra grahan 2025 7 september time :आज लगने वाला चंद्रग्रहण खास होगा। यह ग्रहण 82 मिनट का होगा, जो इसे पिछले कुछ सालों में इस ग्रहण को दुर्लभ बना रहा है। इस दिन ना सिर्फ चंद्रमा रेड शेड, ब्लड मून में दिखेगा, बल्कि इसे देखने के लिए आपके पास अधिक समय होगा।

आज लगने वाला चंद्रग्रहण खास होगा। यह ग्रहण 82 मिनट का होगा, जो इसे पिछले कुछ सालों में इस ग्रहण को दुर्लभ बना रहा है। इस दिन ना सिर्फ चंद्रमा रेड शेड, ब्लड मून में दिखेगा, बल्कि इसे देखने के लिए आपके पास अधिक समय होगा। इसके साथ यह ग्रहण ब्लड मून के अलावा सुपरमून होगा, जो पृथ्वी के बहुत पास होगा। नासा के अनुसार भारत के अलावा एशिया, ऑस्ट्रेलिया, यूरोप के लाखों लोग इसे आराम से देख पाएंगे। आपको बता दें कि ब्लड मून ग्रहण इसलिए इसे कहा जा रहा है, क्योंकि जैसे पृथ्वी सूर्य और चंद्रमा के पास से गुजरेगी, तो परछाई पृथ्वी आएगी, जिससे यह लाल रंग का दिखाई देगा। इसलिए इस ग्रहण को खास कहा जा रहा है, क्योंकि ऐसा ग्रहण देखने के लिए आपको 2028 तक का इंतजार करना होगा

चंद्रग्रहण देश और दुनिया में कहां चंद्र ग्रहण दिल्ली, मुंबई, बेंगलुरु, चेन्नई और कोलकाता सहित भारत के प्रमुख शहरों में लोगों को यह दिखेगा, बारिश ना होने और आसमान साफ होने पर इसे देख पाएंगे।यह ग्रहण लाखों लोगों को दिखाई देगा। यंगून, शंघाई, जोहान्सबर्ग, लागोस, काहिरा, बैंकॉक, जकार्ता, बर्लिन, मॉस्को, सियोल, रोम, ढाका, कोलकाता, बुडापेस्ट, मनीला, एथेंस, सिंगापुर, मेलबर्न, बुखारेस्ट, सिडनी, सोफिया, टोक्यो, बीजिंग, अंकारा, ब्रुसेल्स, एम्स्टर्डम, पेरिस, लंदन, मैड्रिड के लोगों को इसका सबसे अच्छा नज़ारा देखने को मिलेगा।

ग्रहण शुरू: 7 सितंबर, 2025, रात्रि 8:58 बजे

आंशिक ग्रहण शुरू:: 7 सितंबर, 2025, रात्रि 9:57 बजे

पूर्ण ग्रहण ब्लड मून शुरू:: 7 सितंबर, 2025, रात्रि 11:00 बजे

अधिकतम ग्रहण: 7 सितंबर, 2025, रात्रि 11:41 बजे

पूर्ण ग्रहण खत्म: 8 सितंबर, 2025, रात्रि 12:22 बजे

आंशिक ग्रहण खत्म: 8 सितंबर, 2025, रात्रि 1:26 बजे

उपच्छाया ग्रहण खत्म: 8 सितंबर, 2025, रात्रि 2:25 बजे

पूर्ण ग्रहण की अवधि: 82 मिनट (रात्रि 11:00 बजे से रात्रि 12:22 बजे तक)