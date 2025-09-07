Lunar eclipse Horoscope: आपकी राशि पर इस चंद्रग्रहण का क्या असर होगा, जानें किसे लाभ, किस पर भारी

Chandra grahan 2025 7 september time: भाद्रपद पूर्णिमा यानी 7 सितंबर को आज पूर्णिमा तिथि पर खग्रास चंद्रग्रहण होगा। इस ग्रहण का प्रभाव राशियों पर पड़ेगा, कुछ के लिए लाभ के योग और कुछ राशियों के लिए भारी है। यहां जानें अपनी राशि का हाल

Chandra grahan 2025 7 september time: भाद्रपद पूर्णिमा यानी 7 सितंबर को आज पूर्णिमा तिथि पर खग्रास चंद्रग्रहण होगा। आपको बता दें कि कुंभ राशि में यह ग्रहण लग रहा है, ग्रहण के कारण राहु और केतु एक्टिव हो जाते हैं। कुंभ राशि में राहु विराजमान हैं, और सिंह राशि में केतु, ऐसे में इनका प्रभाव राशियों पर पड़ेगा। कुछ के लिए लाभ के योग और कुछ राशियों के लिए भारी है। यहां जानें अपनी राशि का हाल

मेष राशि वालों के लिए समय अच्छा रहेगा। अचानक आर्थिक लाभ तो होंगे, और पहले तो लाइन में काम, अटके हैं, वो भी पूरे होंगे। आय के नए सोर्स बनेंगे। छात्रों और कपल्स को गुड न्यूज मिल सकता है।

वृषभ वालों के लिए प्रगति और पहचान स्पष्ट रूप से दिखाई देगी। व्यावसायिक विस्तार, पदोन्नति और सरकारी मान्यता संभव है। माता-पिता के स्वास्थ्य में भी सुधार हो सकता है। कड़ी मेहनत अंततः रंग लाएगी।

मिथुन वालों को बुद्धिमत्ता से परेशानियों को आसानी से हल करने में मदद करेगी। भाग्य आपका पूरा साथ देगा।

कर्क-चैलेंज सामने आ सकते हैं। आर्थिक असफलताएं खड़ी होंगी। अचानक खर्च और फिर से उभरने वाले विवादों में सावधानी बरतने की जरूरत है। जोखिम भरी यात्रा से बचें।

सिंह वालो की लाइफ मे प्रोफेशनल चैलेंज आने की संभावना है। पारिवारिक लाइफ अस्थिर महसूस हो सकती है।

कन्या वालों को रिश्तों पर ध्यान देने की जरूरत है। प्रोफेशनल लाइफ और बिजनेस में विवादों से बचें और नए निवेश टालें।

तुला वालों के लिए हेल्थ अच्छी होगी, प्रोफेशनल लाइफ में बलाव भी हो सकते हैं।

वृश्चिक-करियर को आगे बढ़ाने वाले कोर्स और एकस्ट्रा इनकम के योग बन रहे हैं। कपल्स को कोई अच्छी खबर मिल सकती है। रिश्तों में टकराव से बचें।

धनु वालों को धैर्य रखना ज़रूरी है। एकाग्रता कम हो सकती है।जल्दबाजी में लिए गए फ़ैसले नुकसान का कारण बन सकते हैं।

मकर

आपके लिए थोड़ा पॉजिटिव समय रहेगा। छोटी यात्रा आपको लाभ देगी। प्रोफेशनल लोग अपना नेटवर्क बढ़ाएं। किसी कागज पर साइनकर रहे हैं, तो सावधानीपूर्वक रिव्यू करें।

कुंभ वालों के लिए समय अच्छा नहीं है। आर्थिक स्थिति आपके लिए अच्छी है, लेकिन बहुत परेशानियां आपके सामने हैं। किसी से सीधे टकराव हो, ऐसी स्थिति से बचने के लिए बातचीत में सावधानी बरतने की जरूरत है। हल्के-फुल्के अनुभव से खुश होंगे।

मीन राशि राशि वालों की लाइफ में चैलेंस आ सकते हैं। आपके शत्रु इस समय खड़े हो सकते हैं, इसलिए खास सावधान रहें। आध्यात्म से जुड़ें इससे आपको लाभ होगा।