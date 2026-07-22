सावन में रक्षाबंधन पर चंद्र ग्रहण, सूतक और राखी बांधने पर क्या होगा असर?
Raksha Bandhan Chandra grahan:इस साल रक्षा बंधन पर चंद्र ग्रहणका साया है। क्या इस चंद्रग्रहण का आप पर असर होगा। आइए जानते हैं इसके बारे में
भगवान शिव की अराधना का पावन महीना 30 जुलाई से शरू हो रहा है। सावन के महीने में शिव जी की खास पूजा की जाती है। लेकिन इस बार सावन में एक खास योग भी बन रहा है। इस बार सावन में दो ग्रहण पड़ रहे हैं। एक चंद्र ग्रहण और एक सूर्य ग्रहण। ये दोनों ग्रहण सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण है और इस साल के आखिरी ग्रहण है। अब क्या इन ग्रहण का असर होगा। क्या इन ग्रहण का सूतक काल होगा या नहीं और ग्रहण किस दिन होंगे आदि सभी से जुड़ी जानकारी आप यहां से जान सकते हैं।
इस साल दो ग्रहण पड़ रहे हैं?
आपको बता दें कि इस साल गो ग्रहण पड़ रहे हैं, इनमें पहला ग्रहण 12 अगस्त को और दूसरा ग्रहण 28 अगस्त को होगा। पहला ग्रहण 12 अगस्त को सावन मास की अमावस्या पर पड़ेगा और दूसरी ग्रहण पूर्णिमा पर रक्षा बंधन के दिन होगा। क्या रक्षा बंधन के दिन पड़ रहा ग्रहण खास माना जाएगा। क्या रक्षा बंधन के दिन पड़ रहे ग्रहण का पर्व पर प्रभाव होगा. तो आपको बता दें कि इस साल दोनों ग्रहमों का भारत पर असर नहीं होगा। रक्षा बंधन का पर्व भी बिना ग्रहण के प्रभाव के मनेगा।
क्यों नहीं होगा रक्षा बंधन पर इस ग्रहण का असर
दरअसल कहा जाता है कि जो ग्रहण भारत में दिखाई नहीं देता, उस ग्रहण का असर भारत पर नहीं होता हैष आपको बता दें कि ग्रहण उस समय लगेगा, जिस समय भारत में रात होगी। इसलिए इस ग्रहण का कोई असर भारत में नहीं होगा। सावन में शिवजी की पूजा और अभिषेक पर किसी भी ग्रहण का कोई असर नहीं होगा। लेकिन आप ग्रहण से जुड़ा दान कर सकते हैं। इसके लिए आप ग्रहण की समाप्ति पर दान आदि कर सकते हैं, लेकिन इसका कोई धार्मिक महत्व भारत पर नहीं है। ना ही इस ग्रहण का कोई सूतक काल रहेगा। इसलिए आप बिना किसी बाधा के रक्षा बंधन मना सकते हैं।
सावन संग आएगी त्योहारों की बहार, ग्रहण भी नहीं डालेंगे बाधा
सावन माह शुरु होते ही त्योहारों की बहार शुरु हो जाएगी। इस बार सावन मास 30 जुलाई से 28 अगस्त तक रहेगा और इस माह विशेष पर्व त्योहार से लेकर कांवड़ यात्रा भी चलेगी। कांवड़ यात्रा के साथ ही सावन में मासिक शिवरात्रि और इसी माह में हरियाली तीज, नाग पंचमी और रक्षाबंधन का पवित्र पर्व भी मनाया जाएगा।
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आपको बता दें कि सावन का महीना भगवान शिव की अराधना के लिए खास माना जाता है। लोग पूरे महीने सावन पर व्रत रखते हैं और पूर्णिमा को पारण किया जाता है।
डिस्क्लेमर: इस आलेख में दी गई जानकारियों पर हम यह दावा नहीं करते कि ये पूर्णतया सत्य एवं सटीक हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।
लेखक के बारे मेंAnuradha Pandey
शार्ट बायो
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