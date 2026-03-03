भारत में कब निकलेगा चांद, शाम में सिर्फ 15 से 20 मिनट तक चंद्र ग्रहण दिखेगा, देखें 22 शहरों का टाइम
LUNAR ECLIPSE 2026 Chandra Grahan today: आज का चंद्र ग्रहण भारत में शाम के समय दिखाई देगा, लेकिन केवल अंतिम चरण के रूप में और ब्लड मून का नजारा देखने का मौका मिलेगा। यह ग्रस्तोदित खंडग्रास चंद्र ग्रहण के रूप में जाना जाएगा।
LUNAR ECLIPSE 2026 Chandra Grahan, चंद्र ग्रहण आज: चंद्र ग्रहण को धार्मिक दृष्टि से खास माना जाता है। आज का चंद्र ग्रहण भारत में शाम के समय दिखाई देगा, लेकिन केवल अंतिम चरण के रूप में और ब्लड मून का नजारा देखने का मौका मिलेगा। हालांकि इस ग्रहण की अवधि सीमित रहेगी। आज के दिन भारत में चंद्रोदय के समय चंद्रमा पर ग्रहण लगा हुआ दिखाई देगा। इसलिए यह ग्रस्तोदित खंडग्रास चंद्र ग्रहण के रूप में जाना जाएगा। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार, चंद्रमा और सूर्य को राहु और केतु ग्रहण लगाते हैं। वैज्ञानिक दृष्टि से भी ग्रहण को बहुत महत्वपूर्ण माना गया है। मंगलवार को चंद्र ग्रहण की शुरुआत दोपहर 3:20 मिनट से हो चुकी है, जिसका समापन शाम 6:45 मिनट पर होगा। लगभग तीन घंटा 27 मिनट तक ग्रहण रहेगा। ग्रहण का असर देश दुनिया और सभी बारह राशियों पर भी पड़ता है। ज्योतिष के मुताबिक यह ग्रहण सिंह राशि और पूर्वा फाल्गुनी क्षेत्र में लगा है।
भारत में कब निकलेगा चांद, शाम में सिर्फ 15 से 20 मिनट तक चंद्र ग्रहण दिखेगा, देखें 22 शहरों का टाइम
साइंस एंड मैथमेटिक्स डेवलपमेंट आर्गेनाइजेशन के राष्ट्रीय सचिव, सह राष्ट्रीय दूरबीन निर्माण कार्यशाला भोपाल के डॉ. प्रदीप कुमार सिंह देव के अनुसार, भारत में चंद्र ग्रहण की शुरुआत अपराह्न 03:20 बजे से हो चुकी है।
- पूर्ण ग्रहण का चरण- शाम से पहले के समय में होगा।
- भारत में चंद्रमा उदय- लगभग 06:20- 06:30 बजे शाम को।
- दृश्य ग्रहण का समय- लगभग 06:30 बजे से 06:46 बजे तक रहेगा।
- ग्रहण समाप्त- शाम 06:46 बजे तक होगा।
वैश्विक स्तर पर यह ग्रहण कई घंटों तक चलेगा, लेकिन भारत में चंद्रमा क्षितिज के नीचे रहने के कारण ग्रहण का पूरा चरण नहीं दिख सकेगा। भारत में ग्रहण करीब 15-20 मिनट ही साफ तौर पर दिखाई देगा। अगर मौसम साफ रहा तो देश के कई हिस्सों में ब्लड मून की लालिमा देखी जा सकेगी।
चंद्र ग्रहण की पूरी टाइमिंग
चन्द्र ग्रहण का परिमाण - 1.14
उपच्छाया चन्द्र ग्रहण का परिमाण - 2.18
- उपच्छाया से पहला स्पर्श - 02:16 पी एम
- प्रच्छाया से पहला स्पर्श - 03:21 पी एम
खग्रास प्रारम्भ - 04:35 पी एम
परमग्रास चन्द्र ग्रहण - 05:04 पी एम
खग्रास समाप्त - 05:33 पी एम
- प्रच्छाया से अन्तिम स्पर्श - 06:46 पी एम
- उपच्छाया से अन्तिम स्पर्श - 07:52 पी एम
खग्रास की अवधि - 00 घण्टे 57 मिनट्स 27 सेकण्ड्स
खण्डग्रास की अवधि - 03 घण्टे 25 मिनट्स 17 सेकण्ड्स
उपच्छाया की अवधि - 05 घण्टे 35 मिनट्स 45 सेकण्ड्स
चंद्र ग्रहण: देखें 22 शहरों का टाइम
- लखनऊ: 6.02 पी एम
- दिल्ली: 6.22 पी एम
- मुंबई: 6.30 पी एम
- वाराणसी: 6.02 पी एम
- आगरा: 6:23 पी एम
- मेरठ: 6:24 पी एम
- गाजियाबाद: 6:25 पी एम
- गुरुग्राम: 6.02 पी एम
- कोलकाता: 5.43 पी एम
- भोपाल: 6.21 पी एम
- चैन्नई: 6.21 पी एम
- पटना: 5.55 पी एम
- बेंगलूरु: 6.32 पी एम
- हैदराबाद: 6.26 पी एम
- कानपुर: 6.14 पी एम
- प्रयागराज: 5.55 पी एम
- इंदौर: 6.26 पी एम
- देहरादून: 6.14 पी एम
- मथुरा: 6:25 पी एम
- चंडीगढ़: 6:27 पी एम
- जयपुर: 6.14 पी एम
- नोएडा: 6.20 पी एम
- जालंधर: 6:29 पी एम
कैसा रहेगा चंद्र ग्रहण का प्रभाव?
ज्योतिष शास्त्र के अनुसार, चंद्र ग्रहण का प्रभाव व्यक्ति की मानसिक स्थिति, भावनाओं और दैनिक जीवन पर पड़ सकता है। माना जाता है कि ग्रहण के समय चंद्रमा कमजोर हो जाता है, जिससे मन में बेचैनी, तनाव या अशांति महसूस हो सकती है।
कैसे करें चंद्र ग्रहण का बुरा प्रभाव कम?
चंद्र ग्रहण के दौरान मंत्र जाप और ध्यान करने की सलाह दी जाती है। कई परंपराओं में ग्रहण काल में भोजन करने, सोने और शुभ कार्य करने से भी बचने की मान्यता है। जबकि ग्रहण समाप्त होने के बाद स्नान और दान करना शुभ माना जाता है।
डिस्क्लेमर: इस आलेख में दी गई जानकारियों पर हम यह दावा नहीं करते कि ये पूर्णतया सत्य एवं सटीक हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।
लेखक के बारे मेंShrishti Chaubey
संक्षिप्त विवरण
सृष्टि चौबे पत्रकारिता जगत में 4 वर्षों का अनुभव रखती हैं। वर्तमान में वह लाइव हिन्दुस्तान के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन में बतौर कंटेंट प्रोड्यूसर कार्यरत हैं। वह ज्योतिष, ग्रह गोचर, राशिफल, नक्षत्र परिवर्तन, अंकज्योतिष, रत्न, और वास्तु से जुड़े विषयों पर लिखती हैं। पाठक-केंद्रित व आसान भाषा में जानकारी पेश करना इनके लेखन की पहचान है। धार्मिक ग्रंथों को पढ़कर लोगों तक सही जानकारी पहुंचाना और उन पर शोध करना इनकी विशेष पसंद है।
विस्तृत बायो
परिचय और अनुभव
सृष्टि पिछले ढाई साल से लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन से जुड़ी हुई हैं। ज्योतिष से जुड़े किसी भी टॉपिक को पाठकों तक आसान, प्रामाणिक और आकर्षक भाषा में पहुंचाना, सृष्टि बखूबी जानती हैं। डिजिटल मीडिया में काम करते हुए सृष्टि ने रीडर बिहेवियर,बदलते कंटेंट फॉर्मेट पर अच्छी पकड़ हासिल की है। पाठकों की रुचियों व जरूरतों को समझते हुए वे फैक्ट आधारित उपयोगी जानकारी पहुंचाने की कोशिश करती हैं।
अपने करियर की शुरुआत इन्होंने हिन्दी दैनिक समाचार पत्र से की। इसके बाद इन्होंने डिजिटल मीडिया में कदम रखा। सृष्टि वेब स्टोरी, यूट्यूब शॉर्ट्स व इंस्टाग्राम रील्स जैसे विभिन्न डिजिटल स्टोरीटेलिंग फॉर्मेट का अनुभव रखती हैं। मनोरंजन, खेल व सेहत पर अच्छी पकड़ के साथ अब सृष्टि ज्योतिष और धार्मिक विषयों को कवर कर अपनी पहचान बना रही हैं।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि
सृष्टि ने जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन किया है। पोस्ट ग्रेजुएशन के दौरान बतौर संपादक इन्होंने कैम्पस समाचार पत्र प्रकाशित किया, लाइव रिपोर्टिंग की। डाटा स्टोरी और फैक्ट चेकिंग की भी अच्छी समझ रखती हैं। सामाजिक मुद्दे पर डॉक्यूमेंट्री भी बना चुकी हैं।
एस्ट्रोलॉजी लेखन और दृष्टिकोण
सृष्टि का मानना है कि एस्ट्रोलॉजी का उद्देश्य फैक्ट आधारित उपयोगी जानकारी को आसान भाषा में लोगों तक पहुंचाना है। इनका फोकस रहता है कि ज्योतिषीय जानकारी को आसान भाषा में रचनात्मक तरीके से पेश करें।
व्यक्तिगत रुचियां
सृष्टि को ट्रैवल करना, किताबें पढ़ना, म्यूजिक सुनना, लिखना और नई चीजें सीखने का शौक है। इनका मानना है कि पर्सनल ग्रोथ के लिए खुद को अपडेट रखना चाहिए।
विशेषज्ञता
राशिफल
साप्ताहिक राशिफल
ग्रह गोचर
नक्षत्र परिवर्तन
अंकज्योतिष
व्रत-त्योहार, पूजा-विधि
रत्न विज्ञान
ज्योतिषीय उपाय
वास्तु शास्त्र
हस्तरेखा