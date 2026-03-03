चंद्र ग्रहण हुआ समाप्त, अब खुलेंगे मंदिरों के कपाट; घर पर जरूर करें ये काम
फाल्गुन पूर्णिमा के दिन 3 मार्च 2026 को लगा साल का पहला चंद्र ग्रहण अब समाप्त हो चुका है। भारतीय समयानुसार यह ग्रहण दोपहर करीब 3 बजकर 20 मिनट पर शुरू हुआ था और शाम लगभग 6 बजकर 48 मिनट पर इसका मोक्ष यानी समाप्ति हो गई।
फाल्गुन पूर्णिमा के दिन 3 मार्च 2026 को लगा साल का पहला चंद्र ग्रहण अब समाप्त हो चुका है। भारतीय समयानुसार यह ग्रहण दोपहर करीब 3 बजकर 20 मिनट पर शुरू हुआ था और शाम लगभग 6 बजकर 48 मिनट पर इसका मोक्ष यानी समाप्ति हो गई। ग्रहण समाप्त होते ही कई मंदिरों के कपाट दोबारा खोले जाने लगे हैं और लोग स्नान, पूजा और दान जैसे धार्मिक कार्यों की तैयारी कर रहे हैं।
इस बार का चंद्र ग्रहण आंशिक यानी खंडग्रास चंद्र ग्रहण था। खास बात यह रही कि यह ग्रहण फाल्गुन पूर्णिमा और होली के पर्व के आसपास पड़ा, इसलिए धार्मिक और ज्योतिषीय दृष्टि से इसे महत्वपूर्ण माना गया। हालांकि वैज्ञानिक रूप से चंद्र ग्रहण एक सामान्य खगोलीय घटना है, लेकिन भारतीय परंपराओं में ग्रहण से जुड़े कई धार्मिक नियम और मान्यताएं भी प्रचलित हैं।
कब लगा और कब समाप्त हुआ चंद्र ग्रहण- खगोल विज्ञान के अनुसार चंद्र ग्रहण तब लगता है जब पृथ्वी, सूर्य और चंद्रमा के बीच आ जाती है और पृथ्वी की छाया चंद्रमा पर पड़ती है।
ग्रहण शुरू (स्पर्श): दोपहर 3:20 बजे
ग्रहण का मध्य: शाम लगभग 5:05 बजे
ग्रहण समाप्त (मोक्ष): शाम 6:48 बजे
भारत में यह ग्रहण ग्रस्तोदय के रूप में दिखाई दिया- भारत में यह ग्रहण ग्रस्तोदय के रूप में दिखाई दिया। यानी जब देश में चंद्रमा का उदय हुआ, तब तक ग्रहण अपने अंतिम चरण में था। इस वजह से देश के अधिकांश हिस्सों में इसे केवल 20 से 25 मिनट के लिए ही देखा जा सका। पूर्वी और उत्तर-पूर्वी राज्यों में चंद्रोदय जल्दी होने के कारण वहां इसकी दृश्यता थोड़ी अधिक रही।
ग्रहण से पहले लगा था सूतक काल- धार्मिक मान्यताओं के अनुसार चंद्र ग्रहण से लगभग 9 घंटे पहले सूतक काल शुरू हो जाता है। इस बार सूतक काल सुबह करीब 6 बजकर 20 मिनट से प्रभावी हो गया था और ग्रहण समाप्ति तक जारी रहा। सूतक काल के दौरान मंदिरों के कपाट बंद रखे जाते हैं और पूजा-पाठ जैसे धार्मिक कार्यों को रोक दिया जाता है। कई लोग इस समय भोजन बनाने या खाने से भी परहेज करते हैं और भोजन में तुलसी के पत्ते डालने की परंपरा निभाते हैं।
मंदिरों में शुरू हुई पूजा-अर्चना- अब ग्रहण समाप्त होने के बाद सूतक काल भी खत्म हो चुका है, इसलिए मंदिरों में दोबारा पूजा-अर्चना शुरू की जा रही है।
ग्रहण समाप्त होने के बाद क्या करें- धार्मिक परंपराओं के अनुसार ग्रहण समाप्त होने के बाद कुछ विशेष कार्य करने की सलाह दी जाती है। माना जाता है कि इससे वातावरण की शुद्धि होती है और सकारात्मक ऊर्जा बढ़ती है।
- सबसे पहले ग्रहण समाप्त होने के बाद स्नान करना शुभ माना जाता है। कई लोग गंगाजल या पवित्र जल का उपयोग करते हैं। इसके बाद घर की साफ-सफाई कर भगवान की पूजा की जाती है।
- कई घरों में ग्रहण के बाद पूरे घर में गंगाजल का छिड़काव भी किया जाता है, जिसे शुद्धि का प्रतीक माना जाता है। इसके अलावा जरूरतमंद लोगों को दान देने की परंपरा भी प्रचलित है।
ग्रहण के बाद दान का महत्व- धार्मिक मान्यताओं के अनुसार ग्रहण समाप्त होने के बाद दान करना शुभ माना जाता है। कई लोग अपनी श्रद्धा के अनुसार अनाज, कपड़े या धन का दान करते हैं।
ज्योतिष शास्त्र में विशेष रूप से इन चीजों के दान की सलाह दी जाती है-
- चावल
- चीनी
- सफेद वस्त्र
- कपूर
- चांदी
माना जाता है कि ऐसा करने से ग्रहण के नकारात्मक प्रभाव कम हो सकते हैं और घर में सकारात्मक ऊर्जा बनी रहती है।
अब शुरू होंगे सामान्य धार्मिक कार्य- ग्रहण समाप्त होने के बाद अब मंदिरों के कपाट खोल दिए गए हैं और सामान्य पूजा-पाठ शुरू हो गया है। कई जगहों पर लोग मंदिरों में जाकर दर्शन कर रहे हैं और घरों में भी पूजा-अर्चना की जा रही है। इस तरह 3 मार्च को लगा साल का पहला चंद्र ग्रहण अब समाप्त हो चुका है और इसके बाद लोग सामान्य धार्मिक और दैनिक कार्यों की ओर लौटने लगे हैं।
