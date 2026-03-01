Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन
More

3 मार्च 2026 को चंद्र ग्रहण: भारत में कब और किस समय कहां दिखेगा, किस राशि के लोगों को ग्रहण नहीं देखना चाहिए

Mar 01, 2026 03:21 pm ISTAnuradha Pandey लाइव हिन्दुस्तान
share Share
Follow Us on

Chandra Grahan timing: 3 मार्च 2026 की शुरुआत एक खास खगोलीय घटना के साथ होने जा रही है। 3 मार्च 2026 (मंगलवार) को साल का पहला पूर्ण चंद्र ग्रहण लगेगा। आइए जानें भारत में यह कहां दिखेगा

3 मार्च 2026 को चंद्र ग्रहण: भारत में कब और किस समय कहां दिखेगा, किस राशि के लोगों को ग्रहण नहीं देखना चाहिए

3 मार्च को फाल्गुन पूर्णिमा पर चंद्र ग्रहण लग रहा है. यह खंग्रास चंद्रग्रहण है, यह ग्रहण दोपहर में 3 बजे शुरू होगा और शाम को 7 बजे से पहले बंद हो जाएगा। दोपहर में 3.20 मिनट पर शुरू होगा। 6.33 मिनट पर आसानी से इसे देख सकेंगे। शाम को 6.47 पर यह ग्रहण खत्म हो जाएगा। इसका सूतक भी सुबह से लग जाएगा। सूतक काल में हंसी मजाक, टीवी देखना, सोना, भोजन, देवी-देवता के मूर्ति को छूना नहीं चाहिए। अकारण भ्रमण, वाद-विवाद करना आदि वर्जित है। इस काल में यथासम्भव मौन रहते हुए अपने दैनिक जरूरी कार्यों को पूरा करें। बालक, वृद्ध एवं रोगियों पर इस ग्रहण का कोई नियम लागू नहीं होता है। आपको बता दें कि इश दौरान भोजन, दूध एवं जल की शुचिता के लिए उसमें तुलसी के पत्ते या कुश रखना चाहिए।

इसके बाद 2027 में कब ग्रहण लगेंगे

आपको बता दें कि 3 मार्च को होली पर चंद्रग्रहण के बाद 20 फरवरी 2027 को फिर एक चंद्रग्रहण लगेगा। इसके बाद 2 अगस्त को 2027 को सूर्य ग्रहण लगेगी। इसके लिए 2028 और 2029 में भी सूर्य ग्रहण लगेगा।

कहां -कहां दिखेगा चंद्र ग्रहण

आपको बता दें कि पूर्ण चंद्रग्रहण फेज होगा, तो चंद्रमा लाल रंग का दिखेगा। बहुत से लोग भारत में इसे देख पाएंगे। यह जब होगा जब चंद्रमा निकलेगा और ग्रहण भी चल रहा होगा। चेन्नई में पूर्ण चंद्रग्रहण 31 मिनट तक देखा जा सकेगा, वहीं कटक के आस-पास के लोग इसे अधिक समय तक देख सकेंगे। कोलकाता ममें इसे 90 फीसदी देख पाएंगे। मिडिल और वेस्टर्न पार्टस में तभी दिखेगा, जब चंद्रमा उदय होगा? उत्तर-पूर्वी भागों में चंद्रग्रहण असम, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, बंगाल में अच्छे से ग्रहण दिखेगा, क्योंकि यहां चंद्रमा पहले ही दिखने लगेगा। यह ग्रहण दिल्ली, मुंबई, बंगलुरु, चेन्नई में 6.20 मिनट से 6.30 मिनट तक देखें जा सकेंगे। देशो की बात करें तो अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, एशिया में यह ग्रहण देखा जा सकेगा।

ये भी पढ़ें:3 मार्च को खंग्रास चंद्र ग्रहण, अचानक फैसले और अचानक खर्च, 6 राशियों पर क्या असर
ये भी पढ़ें:3 मार्च को पूर्ण चंद्र ग्रहण, सूतक टाइम, सूतक में क्या सावधानी, कहां दिखेगा?
ये भी पढ़ें:3 मार्च को चंद्र ग्रहण, होली से पहले इस पूर्ण चंद्रग्रहण के बारे में जानें

किस राशि के लोगों को ग्रहण नहीं देखना चाहिए

भारत में तीन मार्च को लगने वाला खग्रास चंद्रग्रहण मघा नक्षत्र और सिंह राशि पर लगेगा। इस दृष्टि से मघा नक्षत्र और सिंह राशि में जन्मे जातकों को यह ग्रहण भूलकर भी नहीं देखना चाहिए। फाल्गुन शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि दो मार्च को सायं 5 बजकर 57 मिनट पर लगेगी। यह तिथि तीन मार्च को सायं 5 बजकर 08 मिनट तक रहेगी। इस दिन लगने वाला चंद्रग्रहण का स्पर्श भारतीय मानक समय के अनुसार दिन में 3 बजकर 20 मिनट पर, मध्य सायं 5 बजकर 04 मिनट पर तथा मोक्ष सायं 6 बजकर 47 मिनट पर होगा। खग्रास चंद्रग्रहण का पूर्णकाल 3 घंटा 27 मिनट तक रहेगा। चंद्रग्रहण का सूतक ग्रहण लगने से 9 घंटे पूर्व प्रारम्भ हो जाता है। इस दृष्टि से सूतक काल सुबह छह बजकर 20 मिनट से आरंभ हो जाएगा। ग्रहण के स्पर्श, मध्य एवं मोक्ष के समय स्नान करने का धार्मिक मान्यता है।

Anuradha Pandey

लेखक के बारे में

Anuradha Pandey

शार्ट बायो

अनुराधा पांडेय पिछले 16 सालों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में 'लाइव हिन्दुस्तान' में एस्ट्रोलॉजी और करियर टीम का नेतृत्व कर रही हैं।


परिचय और अनुभव

अनुराधा पांडे पत्रकारिता जगत का एक अनुभवी चेहरा हैं, जिन्हें मीडिया में 16 वर्षों का व्यापक अनुभव है। वर्तमान में वह 'लाइव हिन्दुस्तान' (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में असिस्टेंट एडिटर के पद पर कार्यरत हैं और संस्थान के एस्ट्रोलॉजी और करियर सेक्शन की इंचार्ज हैं। अनुराधा पिछले 10 सालों से लाइव हिन्दुस्तान के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन में लिख रही हैं। डिजिटल पत्रकारिता के दौर में उन्होंने धर्म जैसे महत्वपूर्ण विषय पर अपनी लेखनी से करोड़ों पाठकों का भरोसा जीता है। उनके पास खबरों को न केवल प्रस्तुत करने, बल्कि सरल जानकारी, संतुलित सलाह, भरोसेमंद और विश्लेषणात्मक कंटेंट देने का लंबा अनुभव है। वह शिव महापुराण, नारद पुराण, पद्म पुराण और कई अन्य शास्त्रों के जटिल तथ्यों को अपने शब्दों में लिखकर पाठकों तक पहुंचाती हैं।


शैक्षणिक योग्यता और पेशेवर सफर

अनुराधा ने अपने करियर की शुरुआत साल 2010 में आज समाज अखबार से की। इसके बाद उन्होंने 'आज तक' (Aaj Tak) में एजुकेशन सेक्शन में तीन साल तक अपनी सेवाएं दीं। साल 2015 से वह लाइव हिन्दुस्तान से जुड़ी हैं और एस्ट्रोलॉजी सेक्शन का नेतृत्व कर रही हैं। उनका गहरा अनुभव उन्हें जटिल विषयों पर सरल और प्रभावी ढंग से लिखने में सक्षम बनाता है। उन्होंने देश के प्रतिष्ठित संस्थान भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC) से हिंदी पत्रकारिता में पीजी डिप्लोमा किया है। इसके साथ ही दिल्ली विश्वविद्यालय से ग्रेजुएशन, सीसीएसयू से एम.कॉम और कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी से मास कम्युनिकेशन एवं मीडिया में पोस्ट ग्रेजुएशन किया है।


विजन

अनुराधा का उद्देश्य एस्ट्रोलॉजी (धर्म) के माध्यम से राशियों पर ग्रहों के प्रभाव, कुंडली, ग्रहों की स्थिति, नक्षत्र, भाव और दशा-विश्लेषण को सरल भाषा में पाठकों तक पहुंचाना है। ग्रहों का व्यक्ति के जीवन के विभिन्न पहलुओं पर क्या असर पड़ता है, इन जटिल ज्योतिषीय अवधारणाओं को आम पाठकों के लिए सुलभ बनाना उनकी प्राथमिकता है। इसके साथ ही टीम का कुशल मार्गदर्शन और कंटेंट की क्वालिटी सुनिश्चित करना भी उनके विजन का अहम हिस्सा है।


विशेषज्ञता के प्रमुख क्षेत्र

कुंडली एवं ग्रह-दशा के माध्यम से राशियों पर ग्रहों का प्रभाव, नक्षत्रों का आम लोगों की जिंदगी पर असर और इससे जुड़ी एक्सपर्ट से वेरिफाइड सलाह पाठकों तक पहुंचाना उनका प्रमुख कार्य क्षेत्र है। वे धार्मिक और समसामयिक विषयों पर गहराई से अध्ययन कर तथ्यपरक जानकारी प्रस्तुत करती हैं। उनका अनुभव सैद्धांतिक के साथ-साथ व्यावहारिक और निरंतर शोध पर आधारित है। जन्म कुंडली विश्लेषण, ग्रह-नक्षत्रों की चाल और वैदिक ज्योतिष पर उनकी गहरी पकड़ उनके लेखों को विश्वसनीय बनाती है। खबरों की दुनिया से इतर, अनुराधा जी को किताबें पढ़ना पसंद है, जो उनके शोधपरक लेखन को और समृद्ध बनाता है।


विशेषज्ञता

कुंडली एवं ग्रह-दशा
ग्रह नक्षत्रों का लोगों पर असर
धर्म एवं भारतीय परंपराएं
व्रत-त्योहारों का महत्व
ग्रहों की स्थिति और राशियां

और पढ़ें
Chandra Grahan Lunar Eclipse Timings Chandra Grahan Time
जानें लेटेस्ट Dharm News, Aaj ka Rashifal और सटीक Panchang की जानकारी। अपनी डेली पूजा के लिए यहाँ पढ़ें Shiv Chalisa, Hanuman Chalisa और Bajrang Baanहिंदू कैलेंडर 2026 की शुभ तिथियों के साथ अपने हर दिन को खास बनाएं!
अपना राशिफल जाने