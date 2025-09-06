Chandra grahan Prabhav: चंद्रग्रहण के कारण राम मंदिर सहित अयोध्या के सभी मंदिरों मध्याह्न भोग आरती के बाद होंगे बंद

Chandra Grahan 2025 timing: भादो शुक्ल पूर्णिमा के पर्व पर रविवार को खंडग्रास चंद्रग्रहण लग रहा है। यह ग्रहण भारत में भी दिखाई देगा। इसके कारण सूतक मान्य होगा और इस सूतक के प्रभाव से राम मंदिर सहित अयोध्या के सभी मंदिरों के पट मध्याह्न भोग आरती के बाद बंद हो जाएंगे ।

इसके पहले ग्रहण का मध्यान रात्रि 11. 41 बजे होगा। शास्त्र के अनुसार सूर्य ग्रहण के 12 घंटे पहले और चंद्र ग्रहण के नौ घंटे पहले सूतक प्रभावी हो जाता है। इस दौरान मूर्ति का स्पर्श, भोजन -शयन इत्यादि का निषेध किया गया है। इसके कारण चंद्र ग्रहण के स्पर्श के नौ घंटे पहले अपराह्न 12.57 बजे से सूतक लग जाएगा। इसी सूतक को ध्यान में रखकर सभी मंदिरों में भगवान को मध्याह्न भोग आरती के बाद विश्राम करा दिया जाएगा और मंदिर के पट बंद हो जाएंगे।