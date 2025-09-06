Chandra grahan Prabhav: चंद्रग्रहण के कारण राम मंदिर सहित अयोध्या के सभी मंदिरों मध्याह्न भोग आरती के बाद होंगे बंद
Chandra Grahan 2025 timing: भादो शुक्ल पूर्णिमा के पर्व पर रविवार को खंडग्रास चंद्रग्रहण लग रहा है। यह ग्रहण भारत में भी दिखाई देगा। इसके कारण सूतक मान्य होगा और इस सूतक के प्रभाव से राम मंदिर सहित अयोध्या के सभी मंदिरों के पट मध्याह्न भोग आरती के बाद बंद हो जाएंगे ।
सभी मंदिरों में दर्शन अगले दिन सोमवार को प्रातः काल से ही हो सकेगा। पंचांगों के अनुसार पूर्णिमा के पर्व पर चंद्र ग्रहण का स्पर्श रविवार की रात्रि 9.57 बजे होगा और यह तीन घंटे 28 मिनट तक प्रभावी रहेगा। पंचांगों के मुताबिक ग्रहण का मोक्ष 7/8 सितम्बर रात्रि 01.27 बजे होगा।
इसके पहले ग्रहण का मध्यान रात्रि 11. 41 बजे होगा। शास्त्र के अनुसार सूर्य ग्रहण के 12 घंटे पहले और चंद्र ग्रहण के नौ घंटे पहले सूतक प्रभावी हो जाता है। इस दौरान मूर्ति का स्पर्श, भोजन -शयन इत्यादि का निषेध किया गया है। इसके कारण चंद्र ग्रहण के स्पर्श के नौ घंटे पहले अपराह्न 12.57 बजे से सूतक लग जाएगा। इसी सूतक को ध्यान में रखकर सभी मंदिरों में भगवान को मध्याह्न भोग आरती के बाद विश्राम करा दिया जाएगा और मंदिर के पट बंद हो जाएंगे।
श्रीराम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र महासचिव चंपतराय ने भी विज्ञप्ति जारी कर राम मंदिर रविवार को दोपहर बाद बंद होने की सूचना दी है। पूर्णिमा पर्व पर आने वाले श्रद्धालु ग्रहण स्नान के लिए सरयू तट पर गुजारेंगे रात: रामनगरी में प्रत्येक मास की जलचढी त्रयोदशी व पूर्णिमा के पर्व पर परम्परागत रूप से आकर मां सरयू के पुण्य सलिल में डुबकी लगाते रहे हैं। पुनः हनुमानगढ़ी व राम मंदिर में दर्शन पूजन के बाद वापस घरों को लौटते हैं। इस बार पूर्णिमा पर्व पर चंद्र ग्रहण के कारण यहां आने वाले लाखों श्रद्धालु ग्रहण स्नान के लिए रात सरयू तट पर ही गुजारेंगे। इसके पहले संत-साधक गण भी ग्रहण काल में पवित्र नदियों के तट पर जप- ध्यान व भजन करते हैं। जप शुरू करने से। पहले संत साधक ग्रहण के स्पर्श, पुनः मध्य व अंत में मोक्ष पर डुबकी लगाते हैं। इसके बाद डोम को अन्न-वस्त्र व द्रव्य का दान करते हैं।