Lunar Eclipse 2025: कुंभ में राहु और चंद्र और सिंह में सूर्य और केतु की युति, जानें कैसा रहेगा 7 सितंबर का चंद्रग्रहण

Lunar Eclipse 2025: यह चंद्रग्रहण कई मायनों में खास होने जा रहा है। 7 सितंबर का चंद्रग्रहण कुंभ राशि और शतभिषा नक्षत्र में लग रहा है। ग्रहण का सूतक काल दोपहर में 12.57 मिनट से शुरू होगा और ग्रहण रात को 9.58 मिनट पर लगेगा

Anuradha Pandey लाइव हिन्दुस्तानThu, 4 Sep 2025 02:33 PM
यह चंद्रग्रहण कई मायनों में खास होने जा रहा है। 7 सितंबर का चंद्रग्रहण कुंभ राशि और शतभिषा नक्षत्र में लग रहा है। ग्रहण का सूतक काल दोपहर में 12.57 मिनट से शुरू होगा और ग्रहण रात को 9.58 मिनट पर लगेगा। ग्रहण के सूतक काल में मंदिरों में भगवान को स्पर्श नहीं किया जाता है। इससे पहले साल 2023 में अक्टूबर में ग्रहण लगा था। पिछले साल 2024 में कोई ग्रहण नही लगा है। ऐसे में ग्रहों की स्थिति जानना भी जानना जरूरी है। सूर्यदेव की बात करें तो चंद्रग्रहण वाले दिन सूर्य सिंह राशि में विराजमान हैं। सूर्य और केतु की युति सिंह राशि में बनी हुई हैं। वहीं, राहु और चंद्रमा एक साथ कुंभ राशि में हैं। आपको बता दें कि राहु और चंद्रमा के एक साथ होने के कारण ग्रहण योग बनता है। बुध इस समय सिंह राशि में हैं। वहीं मंगल कन्या राशि में विराजमान हैं। गुरु इस समय मिथुन राशि में विराजमान हैं। ऐसे में प्राकृतिक तौर पर परेशानियां झेलनी पड़ती हैं। आपको बता दें कि सूर्य ग्रहण एक खगोलीय घटना है,जब सूर्य, पृथ्वी और चंद्रमा एक सीध में आते हैं, तो सूर्य का प्रकाश पृथ्वी की वजह से चंद्रमा पर नहीं पड़ता, इस घटना को चंद्र ग्रहण कहते हैं।

ग्रहण में न करें ये काम

सूतक काल लगते ही भगवान को स्पर्श नहीं करते हैं। ग्रहण के दौरान मंदिरों के कपाट बंद हो जाएंगे। इस अवधि में खाने पीने की चीजों में तुलसी दल डालकर रखें। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार चंद्रग्रहण के दौरान पूजा-पाठ और शुभकार्य नहीं किए जाते हैं। मंदिरों में भगवान की मूर्तियों को स्पर्श करने से बचना चाहिए। ग्रहण के दौरान मंदिर को बंद कर दें। इस समय घर से बाहर ना जाएं, बचें। इस समय सोने से बचें और अपने ईष्टदेव को याद करते रहें। चंद्रग्रहण के समाप्त होने पर दान जरूर करें। शास्त्रों में ग्रहण के बाद स्नान और दान का बहुत महत्व बताया गया है।

डिस्क्लेमर: इस आलेख में दी गई जानकारियों पर हम यह दावा नहीं करते कि ये पूर्णतया सत्य एवं सटीक हैं। इन्हें अपनाने से पहले संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।

