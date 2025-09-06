Lunar Eclipse:काशी विश्वनाथ मंदिर के कपाट चंद्रग्रहण से दो घंटे पहले होंगे बंद, आरती का समय भी बदला

चंद्रग्रहण के कारण 7 सितंबर को काशी विश्वनाथ और अन्नपूर्णा मंदिर को छोड़ नगर के सभी प्रमुख मंदिर दोपहर में ही बंद हो जाएगी। बाबा विश्वनाथ और मां अन्नपूर्णा मंदिर के पट ग्रहण के स्पर्श से मात्र दो घंटे पूर्व बंद होंगे।विश्वनाथ मंदिर में संध्या आरती चार से पांच बजे, शृंगार एवं भोग आरती सायं साढ़े पांच से साढ़े छह बजे तथा शयन आरती सात से साढ़े सात बजे तक होगी। इसके बाद मंदिर के पट बंद होंगे। अन्नपूर्णा मंदिर, गौरीकेदारेश्वर मंदिर, तिलभांडेश्वर महादेव मंदिर, महामृत्युंजय मंदिर भी ग्रहण के स्पर्श से दो घंटे पूर्व बंद होंगे। ग्रहण का स्पर्श काल रात 09: 57 बजे आरंभ होगा। 8 सितंबर की भोर में दोनों मंदिर अपने नियत समय पर भक्तों के लिए खुलेंगे। वहीं संकटमोचन मंदिर मध्याह्न आरती के बाद बंद कर दिया जाएगा। दशाश्वमेध स्थित बड़ी शीतला मंदिर, लक्ष्मीकुंड स्थित महालक्ष्मी मंदिर, कोतवाली स्थित कालभैरव मंदिर, दुर्गाकुंड स्थित देवी कूष्मांडा मंदिर, तुलसी मानस मंदिर, त्रिदेव मंदिर, लक्सा स्थित श्याम मंदिर के पट दोपहर 12 से 12:30 के बीच बंद किए जाएंगे।