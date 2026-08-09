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Lucky Zodiac Signs 9 August: लक्ष्मी योग से इन राशियों की चमकेगी किस्मत, जानें किसे रहना होगा सतर्क

By Pandit Narendra Upadhyay
लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
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Lucky Zodiac Signs 9 August: 9 अगस्त को चंद्रमा और मंगल के संयोग से लक्ष्मी योग का निर्माण हो रहा है, जिसे ज्योतिष में शुभ माना जाता है। इस योग के प्रभाव से कुछ राशियों को धन लाभ, करियर में सफलता और नए अवसर मिल सकते हैं।

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Lucky Zodiac Signs 9 August: ग्रहों की स्थिति - चंद्रमा मंगल के साथ संयोग करके लक्ष्मी योग का निर्माण कर रहे हैं मिथुन राशि में और चंद्रमा मंगल के नक्षत्र में चल रहे हैं। मंगल के नक्षत्र में मंगल के साथ संयोग करना यह एक अच्छी बात है, लेकिन क्योंकि मिथुन राशि में है तो यह कुछ राशियों के लिए थोड़ा नुकसान का समय है। सूर्य, बुध, गुरु कर्क राशि में, केतु सिंह राशि में, शुक्र कन्या राशि में, राहु कुंभ राशि में और शनि मीन राशि के गोचर में हैं।

राशिफल

मेष राशि- घोर पराक्रमी बने रहेंगे। स्वास्थ्य में भी सुधार होगा। व्यावसायिक सफलता मिलने के प्रबल योग बनेंगे। प्रेम संतान की स्थिति थोड़ी मध्यम, व्यापार बताया बहुत अच्छा। बजरंगबली को प्रणाम करना शुभ होगा।

वृषभ राशि- धन आगमन होगा, अपनों की संख्या में बढ़ोतरी होगी, लेकिन निवेश अभी मत करिएगा और जुबान पर काबू रखिएगा। प्रेम संतान की स्थिति अच्छी है, व्यापार ठीक-ठाक रहेगा। मसूर की दाल या लाल वस्तु का दान करना आपके लिए शुभ होगा।

मिथुन राशि- थोड़ा परेशानी वाला समय रहेगा, स्वास्थ्य के मामले में हारा की ऊर्जा का स्तर बढ़ा रहेगा लेकिन बीपी भी बढ़ा सकता है। प्रेम संतान अच्छा है, व्यापार बहुत अच्छा रहेगा। सूर्य को जल देना शुभ होगा।

कर्क राशि- खर्च की अधिकता मन को परेशान करेगी, सिरदर्द, नेत्र पीड़ा के संकेत हैं। स्वास्थ्य, प्रेम संतान प्रभावित है, व्यापार लगभग ठीक रहेगा। निवेश अभी मत करिएगा, लाल वस्तु पास रखना शुभ होगा।

सिंह राशि- आय के नए-नए मार्ग बनेंगे। पुराने मार्ग से भी पैसे आएंगे। आर्थिक स्थिति मजबूत होगी। शुभ समाचार की प्राप्ति होगी। स्वास्थ्य, प्रेम, संतान मध्यम रहेगा। पीली वस्तु पास रखें।

कन्या राशि- कोर्ट-कचहरी में विजय मिलेगा। व्यावसायिक सफलता मिलेगी। स्वास्थ्य पहले से बेहतर। प्रेम-संतान की स्थिति बहुत अच्छी। व्यापार बहुत अच्छा। लाल वस्तु का दान करें।

तुला राशि- स्वास्थ्य में सुधार होगा। जोखिम से उभर चुके हैं। प्रेम-संतान की स्थिति भी पहले से बेहतर। व्यापार बहुत अच्छा। लाल वस्तु का दान करें।

वृश्चिक राशि- चोट-चपेट लग सकता है। किसी परेशानी में पड़ सकते हैं। परिस्थितियां प्रतिकूल है। स्वास्थ्य मध्यम। प्रेम-संतान की स्थिति पहले से बेहतर। व्यापार बहुत अच्छा। पीली वस्तु पास रखें।

धनु राशि- जीवनसाथी का सानिध्य मिलेगा, नौकरी-चाकरी की स्थिति अच्छी होगी। प्रेमी-प्रेमिका की मुलाकात संभव है। एक बड़ा ही शुभ समय का निर्माण आपके लिए हो रहा है, पर्सनल लाइफ और प्रोफेशनल लाइफ दोनों के लिए। बजरंगबली को प्रणाम करना शुभ होगा।

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मकर राशि- शत्रुओं पर दबदबा कायम रहेगा, गुण ज्ञान की प्राप्ति होगी, बुजुर्गों का आशीर्वाद मिलेगा लेकिन डिस्टरबेंस बना रहेगा। स्वास्थ्य संबंधित छोटी-मोटी परेशानी होगी। शत्रु एक्टिव रहेंगे लेकिन जीत आपकी होगी, प्रेम-संतान-व्यापार अच्छा। काली जी को प्रणाम करना और लाल वस्तु का दान करना शुभ होगा।

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कुंभ राशि- मानसिक स्वास्थ्य पर ध्यान दीजिए। प्रेम में, तू-तू, मैं-मैं के बड़े संकेत दिख रहे हैं। स्वास्थ्य मध्यम, प्रेम-संतान की स्थिति मध्यम, व्यापार अच्छा। गणेश जी को प्रणाम करना शुभ होगा।

मीन राशि- भूमि-भवन-वाहन की खरीदारी के प्रबल योग बनेंगे, लेकिन घरेलू कलह दिख रहा है, थोड़ा बच के पार करिएगा। प्रेम-संतान भी थोड़ा मध्यम है, व्यापार बहुत अच्छा। बजरंगबली को प्रणाम करना शुभ होगा।

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Pandit Narendra Upadhyay

लेखक के बारे में

Pandit Narendra Upadhyay

पंडित नरेंद्र उपाध्याय जी भारत के प्रतिष्ठित वैदिक ज्योतिषी, जेमोलॉजिस्ट एवं आध्यात्मिक परामर्शदाता हैं। फलित ज्योतिष में 25 वर्षों से अधिक के अनुभव के साथ वे अब तक 10 लाख से अधिक लोगों को परामर्श प्रदान कर चुके हैं। उनकी पहचान सटीक भविष्यवाणी, व्यावहारिक उपाय और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से की जाने वाली ज्योतिषीय व्याख्या के लिए है। पंडित नरेंद्र उपाध्याय जी ने वैदिक ज्योतिष को केवल भविष्य कथन की विद्या न मानकर, उसे जीवन मार्गदर्शन की एक वैज्ञानिक एवं व्यवहारिक विद्या के रूप में स्थापित किया है। वे ग्रह स्थितियों, ऊर्जा संतुलन और कर्म सिद्धांत के आधार पर लोगों को जीवन की जटिल परिस्थितियों में स्पष्ट दिशा प्रदान करते हैं। वे ग्रह गोचर, हिंदू पंचांग, त्योहारों एवं विशेष ज्योतिषीय अवसरों पर नियमित रूप से अपने विचार साझा करते हैं। इसके अतिरिक्त, वे लंबे समय से लाइव हिन्दुस्तान एवं दैनिक जागरण को दैनिक राशिफल उपलब्ध कराते आ रहे हैं।

अनुभव एवं कार्यक्षेत्र

  • 25+ वर्षों का अनुभव - फलित ज्योतिष एवं परामर्श
  • अब तक 10,00,000+ (10 लाख से अधिक) परामर्श
  • विभिन्न प्रतिष्ठित संस्थानों में वैदिक ज्योतिष का प्रशिक्षण

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विशेषज्ञता
  1. वैदिक एवं फलित ज्योतिष
  2. रत्न विज्ञान (Gemology)
  3. वास्तुशास्त्र (Vastu Expert)
  4. ऊर्जा उपचार (Energy Healing)
  5. ज्योतिषीय परामर्श (Astro Counseling)
  6. ग्रह दोष विश्लेषण एवं निवारण उपाय

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