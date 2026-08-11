Lucky Zodiac Signs 11 August: सूर्य के साथ चंद्रमा अस्त, इन राशियों के पास आएगा पैसा, ये निवेश से बचें

Lucky Zodiac Signs 11 August 2026: आज सूर्य के साथ चंद्रमा अस्त माने जाएंगे, लेकिन उनकी स्थिति जनमानस के लिए कल्याणकारी सिद्ध हो सकती है। पढ़ें आज का राशिफल और किन राशियों की चमकेगी किस्मत।

Lucky Zodiac Signs 11 August 2026: ग्रहों की स्थिति: मंगल मिथुन राशि में, सूर्य, बुध, गुरु और चंद्रमा कर्क राशि में। चंद्रमा गुरु के नक्षत्र में हैं और गुरु के साथ संपर्क में हैं। यहां पर सूर्य और बुध भी वहां बैठे हैं, तो सूर्य के साथ चंद्रमा अस्त माने जाएंगे। बहुत पावरफुल नहीं हैं, लेकिन बड़े ही शुभ नक्षत्र में हैं। इसका जनमानस को लाभ होगा; खासकर घरेलू सुख बढ़-चढ़कर लेंगे, लग्जरी में बढ़ोतरी होगी और चित्त में शांति आएगी। केतु सिंह राशि में, शुक्र कन्या राशि में, राहु कुंभ राशि में और शनि मीन राशि के गोचर में चल रहे हैं।

मेष राशि: स्वास्थ्य पर थोड़ा ध्यान रखें, सीने में थोड़ा सा भारीपन रहेगा। प्रेम और संतान की स्थिति थोड़ी मध्यम चल रही है, व्यापार आपका अच्छा चलेगा। निवेश थोड़ा रुक जाइए, लाल वस्तु पास रखना शुभ होगा।

वृषभ राशि: कोई नए व्यापार की अभी शुरुआत नहीं करें, व्यापारिक थोड़ा उतार-चढ़ाव बना रहेगा। स्वास्थ्य में सुधार हो चुका है, प्रेम-संतान की स्थिति लगभग ठीक है। हरी वस्तु पास रखना शुभ होगा।

मिथुन राशि: स्वास्थ्य थोड़ा मध्यम चल रहा है, लग्न का मंगल रक्तचाप बढ़ाएगा और रक्त से संबंधित थोड़े संक्रमण भी हो सकते हैं। प्रेम-संतान की स्थिति बहुत अच्छी है, व्यापार भी आपका अच्छा है। अभी निवेश करना उचित नहीं होगा, बजरंगबली को प्रणाम करना शुभ होगा।

कर्क राशि: सौम्यता में बढ़ोतरी होगी, लेकिन थोड़ा सा बुझा-बुझा सा महसूस करेंगे, ऊर्जा का स्तर थोड़ा कम रहेगा। प्रेम-संतान में भी थोड़ी दूरी दिख रही है, व्यापार आपका अच्छा है। लाल वस्तु पास रखना शुभ होगा।

सिंह राशि: खर्च की अधिकता मन को परेशान करेगा। सिरदर्द, नेत्र पीड़ा संभव है। प्रेम-संतान भी मध्यम है, व्यापार आपका लगभग ठीक रहेगा। पीली वस्तु पास रखना शुभ होगा।

कन्या राशि: आय के नए मार्ग बनेंगे। पुराने मार्ग से भी पैसे आते रहेंगे। स्वास्थ्य पहले से बेहतर, प्रेम-संतान की स्थिति अच्छी, व्यापार बहुत अच्छा और यात्रा का योग बनेगा। शनिदेव को प्रणाम करना शुभ होगा।

तुला राशि: कोर्ट-कचहरी की स्थिति अच्छी होगी, राजनीतिक लाभ मिलेगा, उच्च अधिकारियों के आशीर्वाद मिलेंगे। प्रेम-संतान थोड़ा मध्यम चल रहा है, व्यापार आपका अच्छा है। नीली वस्तु पास रखना शुभ होगा।

वृश्चिक राशि: भाग्य पर भरोसा करके अभी कोई कार्य मत करें। हालांकि जोखिम से आप उभर चुके हैं। यात्रा अभी स्थगित रखें। प्रेम-संतान की स्थिति अच्छी है, व्यापार लगभग ठीक रहेगा। पीली वस्तु पास रखना शुभ होगा।

धनु राशि: चोट-चपेट लग सकता है, किसी परेशानी में पड़ सकते हैं, परिस्थितियां प्रतिकूल हैं। स्वास्थ्य पर ध्यान दें। प्रेम-संतान की स्थिति बहुत अच्छी है, व्यापार लगभग ठीक रहेगा। सूर्य को जल देना शुभ होगा।

मकर राशि: जीवनसाथी के साथ और स्वास्थ्य पर ध्यान दीजिए। कोई खराबी नहीं है, लेकिन थोड़ा कम रहेगा आनंद। प्रेमी-प्रेमिका की मुलाकात संभव है। स्वास्थ्य, प्रेम, व्यापार आपका अच्छा है। काली जी को प्रणाम करना शुभ होगा।

कुंभ राशि: शत्रु एक्टिव रहेंगे, लेकिन दबदबा उन पर आपका कायम रहेगा। स्वास्थ्य थोड़ा मध्यम दिख रहा है। प्रेम-संतान की स्थिति भी मध्यम है, व्यापार अच्छा है। गणेश जी को प्रणाम करना शुभ होगा।