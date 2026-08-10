Lucky Zodiac Signs 10 August: राहु के नक्षत्र में चंद्रमा, किन राशियों के बुलंद होंगे सितारे, कौन रहे सावधान

Lucky Zodiac Signs 10 August 2026: आज चंद्रमा राहु के नक्षत्र में विराजमान हैं, जानें किन राशियों को लाभ के संकेत हैं और किन राशियों को रहना होगा सावधान।

Lucky Zodiac Signs 10 August 2026: ग्रहों की स्थिति: मंगल और चंद्रमा का लक्ष्मी योग मिथुन राशि में बना हुआ है, चंद्रमा यहां आर्द्रा नक्षत्र में है, आर्द्रा नक्षत्र के मालिक राहु होते हैं। चंद्रमा राहु के नक्षत्र में मंगल के साथ संयोग कर रहे हैं, अप्रत्यक्ष रूप से अंगारक योग की तरफ ये चीजें जा रही हैं। यह लक्ष्मी योग की स्थिति मंगल और चंद्रमा जब मिलते हैं तो बनता है, लेकिन चंद्रमा राहु के नक्षत्र में है तो यह अंगार की मतलब अप्रत्यक्ष रूप से अंगारक योग की तरह-तरह चीजें जा रही हैं। जो एक कुयोग है और इसका बहुत अच्छा असर जनमानस पर नहीं पड़ेगा, खासकर व्यावसायिक उतार-चढ़ाव बना रहेगा, इस समय कफ-कोल्ड की प्रॉब्लम और बढ़ेगी और जो जितना रिजल्ट चाहिए वो नहीं मिलेगा। सूर्य, बुध और गुरु कर्क राशि में बने हुए हैं, केतु सिंह राशि में, शुक्र नीच के होकर के कन्या राशि में, राहु कुंभ राशि में और शनि मीन राशि के गोचर में हैं।

राशिफल मेष राशि: स्वास्थ्य प्रभावित दिख रहा है, नाक-कान-गला की परेशानी हो सकती है। अति उत्साही होकर के कोई नया कार्य अभी शुरू मत करिएगा। प्रेम-संतान की स्थिति अच्छी है, व्यापार मध्यम गति से आगे बढ़ेगा, काली वस्तु का दान करना शुभ होगा।

वृषभ राशि: कड़क भाषा के प्रयोग से बचें, अभी किसी भी तरीके के निवेश ना करें। स्वास्थ्य पहले से बेहतर है, प्रेम-संतान की स्थिति सुधार की तरफ, व्यापार भी आपका अच्छा है, लाल वस्तु का दान करना शुभ होगा।

मिथुन राशि: स्वास्थ्य पर थोड़ा ध्यान दीजिए, बहुत ज्यादा मानसिक चंचलता पर थोड़ा काम करिएगा। प्रेम-संतान की स्थिति सुधार की तरफ है, व्यापार भी आपका अच्छा चल रहा है। सरकारी तंत्र से जुड़ रहे हैं, पिता का साथ मिल रहा है, सूर्य को जल देना शुभ होगा।

कर्क राशि: खर्च की अधिकता मन को परेशान करेगी, स्वास्थ्य प्रभावित दिख रहा है, प्रेम-संतान भी मध्यम है, व्यापार लगभग ठीक-ठाक चलता रहेगा, बजरंगबली को प्रणाम करना शुभ होगा।

सिंह राशि: आय के नए मार्ग बनेंगे, लेकिन उस मार्ग की जरूर जांच कर लें, गलत तरीके से पैसा ना आवे। यात्रा पर ध्यान दें, प्रेम संतान की स्थिति मध्यम है, स्वास्थ्य भी थोड़ा मध्यम है, व्यापार आपका सही चल रहा है। सूर्य को जल देना शुभ होगा।

कन्या राशि: कोर्ट-कचहरी से बचें। असमंजस की स्थिति बन सकती है, अभी नए व्यापार की शुरुआत ना करें। प्रेम संतान की स्थिति बेहतर है, व्यापार भी लगभग ठीक रहेगा। काली वस्तु का दान करना शुभ होगा।

तुला राशि: परिस्थितियां अनुकूल हो चुकी हैं, स्वास्थ्य में सुधार। यात्रा कष्टप्रद हो सकता है, लेकिन ठीक-ठाक रहेगा कोई बहुत नुकसान का नहीं है। लाभप्रद रहेगा, प्रेम संतान व्यापार आपका अच्छा चल रहा है। बजरंगबली को प्रणाम करना शुभ होगा।

वृश्चिक राशि: स्वास्थ्य प्रभावित दिख रहा है, चोट-चपेट लग सकता है, किसी परेशानी में पड़ सकते हैं, परिस्थितियां प्रतिकूल हैं। स्वास्थ्य पर ध्यान दें, प्रेम संतान अच्छा है, व्यापार भी अच्छा है।

धनु राशि: उदर रोग से परेशानी की स्थिति बनेगी, स्वास्थ्य प्रभावित दिख रहा है। प्रेमी-प्रेमिका के मुलाकात किसी विवाद में न बन जाए, इस बात का जरूर ध्यान रखिएगा। प्रेम संतान की स्थिति अच्छी है, लेकिन थोड़ा सा ध्यान देने की आवश्यकता है। व्यापारिक स्थिति आपकी अच्छी है, पीली वस्तु पास रखना शुभ होगा।

मकर राशि: शत्रु एक्टिव रहेंगे लेकिन नुकसान नहीं पहुंचा पाएंगे, आपका दबदबा कायम रहेगा। स्वास्थ्य थोड़ा प्रभावित दिख रहा है। प्रेम संतान की स्थिति अच्छी है, व्यापार लगभग ठीक रहेगा। काली जी को प्रणाम करना शुभ होगा।

कुंभ राशि: भावनाओं में बहकर कोई निर्णय मत लीजिएगा। विद्यार्थियों के लिए अच्छा समय रहेगा, लिखने-पढ़ने के लिए अच्छा समय रहेगा। प्रेम संतान ठीक-ठाक, व्यापार आपका अच्छा है। लाल वस्तु का दान करना शुभ होगा।