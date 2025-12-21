Hindi Newsधर्म न्यूज़lucky rashi Which zodiac sign makes money lucky zodiac in money These 4 zodiac signs are very quick at earning money
धन कमाने में बेहद तेज होती हैं ये 4 राशियां, हर मोड पर भाग्य देता है साथ
संक्षेप:
lucky rashi Which zodiac sign makes money: कुछ राशियां अपने स्वभाव और गुणों के कारण धन के मामले में भाग्यशाली साबित होती हैं। ऐसी राशियां पैसा कमाने और इसे स्मार्ट तरीके से मैनेज करने में दूसरों से बहुत आगे होती हैं।
Dec 21, 2025 01:26 pm ISTShrishti Chaubey लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।
lucky rashi Which zodiac sign makes money: न केवल जरूरत बल्कि पैसा कमाना एक कला भी है। लेकिन धन को बुद्धिमानी से बचाना और निवेश करना एक विशेष गुण है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार, कुछ राशियां अपने स्वभाव और गुणों के कारण धन के मामले में भाग्यशाली साबित होती हैं। ऐसी राशियां पैसा कमाने और इसे स्मार्ट तरीके से मैनेज करने में दूसरों से बहुत आगे होती हैं। आइए उन राशियों के बारे में डिटेल में जानते हैं, जो धन के मामले में सबसे समझदार व लकी मानी जाती हैं-
धन कमाने में बेहद तेज होती हैं ये 4 राशियां, हर मोड पर भाग्य देता है साथ
- वृषभ राशि: वृषभ राशि के स्वामी शुक्र है, जो सुख-सुविधाओं के कारक हैं। वृषभ राशि के लोग फिजूलखर्ची के बजाय भविष्य की सुरक्षा पर ज्यादा ध्यान देते हैं। वृषभ राशि के जातक लंबी अवधि के फायदे पर भरोसा करते हैं। इन्हें लग्जरी पसंद है, लेकिन ये तभी खर्च करते हैं जब इनका बैंक बैलेंस मजबूत हो। ये बजट प्लानिंग में माहिर होते हैं।
- कन्या राशि: कन्या राशि के स्वामी ग्रह बुध हैं। बुध ग्रह से प्रभावित होने के कारण कन्या राशि वाले पाई-पाई का हिसाब रखने में माहिर होते हैं। कन्या राशि वाले खर्च करने से पहले सोच विचार व रिसर्च करने में विश्वास रखते हैं। कहां सेल लगी है या कहां निवेश पर ज्यादा रिटर्न मिलेगा, इन्हें सब पता होता है। इनकी लॉजिकल क्षमता इन्हें अनावश्यक जोखिम लेने से बचाती है। इसलिए ये धन के मामले में लकी साबित होते हैं।
- धनु राशि: गुरु ग्रह धनु राशि के स्वामी हैं। गुरु धन-समृद्धि के प्रतीक माने जाते हैं। धनु राशि वालों के लिए पैसा केवल शौक नहीं, बल्कि सफलता का पैमाना है। इस राशि के लोग बहुत ही प्रैक्टिकल होते हैं। गुरु की स्थिति कुंडली में शुभ होने पर इस राशि के जातकों को पैसों की कमी नहीं रहती है।
- मिथुन राशि: मिथुन राशि के स्वामी ग्रह भी बुध हैं। मिथुन राशि वाले अपनी आर्थिक स्थिति को काफी पर्सनल रखते हैं। ये पैसा बचाने के नए और गुप्त रास्ते ढूंढने में माहिर होते हैं। ये जोखिम लेने से नहीं डरते, लेकिन इनका जोखिम हमेशा नपा-तुला होता है। इनकी स्किल्स और लॉजिकल क्षमता इन्हें सही समय पर सही जगह पैसा लगाने का संकेत देती है।
डिस्क्लेमर: इस आलेख में दी गई जानकारियों पर हम यह दावा नहीं करते कि ये पूर्णतया सत्य एवं सटीक हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।
लेखक के बारे मेंShrishti Chaubey
लाइव हिन्दुस्तान में बतौर कॉन्टेंट प्रोड्यूसर काम कर रही सृष्टि चौबे को पत्रकारिता में 2 साल से ज्यादा का अनुभव है। सृष्टि को एस्ट्रोलॉजी से जुड़े विषयों पर लिखने की अच्छी समझ है। इसके अलावा वे एंटरटेनमेंट और हेल्थ बीट पर भी काम कर चुकी हैं। सृष्टि ग्रह गोचर, नक्षत्र परिवर्तन, हस्तरेखा, फेंगशुई और वास्तु पर अच्छी जानकारी रखती हैं। खबर लिखने के साथ-साथ इन्हें वीडियो कॉन्टेंट और रिपोर्टिंग में भी काफी रुचि है। सृष्टि ने जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन किया है। अपने कॉलेज के दिनों में इन्होंने डाटा स्टोरी भी लिखी है। साथ ही फैक्ट चेकिंग की अच्छी समझ रखती हैं। और पढ़ें
जानें धर्म न्यूज़ ,Choti Diwali Wishes , Rashifal, Panchang , Numerology से जुडी खबरें हिंदी में हिंदुस्तान पर| हिंदू कैलेंडर से जानें शुभ तिथियां और बनाएं हर दिन को खास!