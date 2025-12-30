Lucky Number: 2026 में इन बर्थ डेट वालों की होगी चांदी ही चांदी, सूर्य का साल चमकाएगा भाग्य
Lucky Number 2026 Numerology Horoscope, Ank Jyotish: 2026 का नया साल सूर्य का साल माना जा रहा है। आइए जानते हैं अंक ज्योतिष के अनुसार नया साल 2026 किन मूलांक वालों के लिए बेहतरीन साबित होने जा रहा है-
Lucky Number 2026 Numerology Horoscope: साल 2026 का नया साल अंक ज्योतिष की दृष्टि से बेहद खास होने वाला है। नए साल के अंकों को जोड़ने पर (2+0+2+6) पर कुल अंक 1 निकलता है। अंक ज्योतिष में मूलांक 1 के स्वामी ग्रह सूर्य देव माने जाते हैं। ऐसे में 2026 का साल कुछ मूलांक वालों के लिए अच्छी खबर ला रहा है तो कुछ के लिए परेशानियों का सबब बनेगा। ग्रहों की चाल के अनुसार, सूर्य देव की स्थिति कई जन्म तारीखों वाले जातकों के लिए धन और सफलता के द्वार खोलने वाली है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार, सूर्य ग्रहों के राजा हैं। 2026 में सूर्य देव कुछ विशेष मूलांकों पर अपनी विशेष कृपा बरसाने वाले हैं। आइए जानते हैं वे कौन सी जन्म तिथि हैं, जिनके लिए यह साल लाभदायक साबित हो सकता है:
-मूलांक 5 (किसी भी महीने की 5, 14 या 23 तारीख को जन्मे लोग)
- मूलांक 5 वालों के स्वामी ग्रह बुध माने जाते हैं। आपके लिए सूर्य का यह साल प्रगतिशील रहेगा।
- आप नया स्टार्टअप या व्यापार शुरू करना चाहते हैं, तो 2026 से बेहतर समय नहीं हो सकता।
- मार्केटिंग, संचार और स्टॉक मार्केट से जुड़े लोगों के लिए समय बहुत शुभ है।
- इस मूलांक वाले लोग अपनी बुद्धिमत्ता से निवेश में बड़ा लाभ कमाएंगे।
- काम के सिलसिले में विदेश जाने के प्रबल योग बन रहे हैं।
- आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स आपको नई ऊंचाइयों पर ले जाएंगी।
-मूलांक 1 ( किसी भी महीने की 1, 10, 19 या 28 तारीख को जन्मे लोग)
- 2026 का अंक भी 1 है और स्वामी सूर्य हैं, इसलिए यह साल आपके लिए गोल्डन ईयर साबित हो सकता है।
- नई नौकरी, व्यापार में विस्तार और सरकारी क्षेत्र से लाभ मिलेगा।
- आत्मविश्वास बढ़ेगा।
- आप किसी बड़े प्रोजेक्ट का नेतृत्व करेंगे।
- यदि आप सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं, तो सफलता की संभावना अधिक है।
- प्राइवेट सेक्टर वालों को लीडरशिप रोल मिलेगा।
- आय के नए स्रोत खुलेंगे।
- पुराने निवेश से बड़ा रिटर्न मिल सकता है।
- अहंकार से बचें, वरना बनते काम बिगड़ सकते हैं।
-मूलांक 3 (3, 12, 21 या 30 तारीख को जन्मे लोग)
- मूलांक 3 के स्वामी ग्रह गुरु हैं, जिनका सूर्य के साथ मित्रता का संबंध है। यह साल आपके लिए ज्ञान और भाग्य लेकर आएगा।
- शिक्षा, कानून, और सलाहकार के क्षेत्र में बड़ी तरक्की होगी।
- ज्ञान बढ़ेगा और समाज में सम्मान मिलेगा।
- सिंगल्स के लिए विवाह के योग हैं।
- शिक्षा क्षेत्र, काउंसलिंग या धार्मिक कार्यों से जुड़े लोगों के लिए साल उत्तम है।
- पैतृक संपत्ति से लाभ होने के योग हैं।
- बैंक बैलेंस में वृद्धि होगी।
- इस साल घर में मांगलिक कार्य होने के प्रबल संकेत हैं।
डिस्क्लेमर: इस आलेख में दी गई जानकारियों पर हम यह दावा नहीं करते कि ये पूर्णतया सत्य एवं सटीक हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।