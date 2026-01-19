Hindustan Hindi News
Love Weekly Horoscope January 19 to 25 2026 Love Rashifal Saptahik future predictions
Love Weekly Horoscope, लव राशिफल: 19-25 जनवरी तक का समय मेष राशि से लेकर मीन के लिए कैसा रहेगा?

Love Weekly Horoscope: हर राशि की लव लाइफ, करियर और स्वभाव अलग होता है। इस सप्ताह 19 से 25 जनवरी तक कुछ राशि वालों की लव लाइफ में आएंगे उतार-चढ़ाव और कुछ का दिन रहेगा शानदार। पढ़ें मेष से लेकर मीन राशि का हाल-

Jan 19, 2026 09:01 am ISTShrishti Chaubey लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
Love Weekly Horoscope 19 to 25 January 2026, लव राशिफल: वैदिक ज्योतिष शास्त्र में 12 राशियों का जिक्र किया गया है। हर राशि की लव लाइफ, करियर और स्वभाव अलग-अलग है। राशियों के जरिए ही व्यक्ति के प्यार, शादी और रिलेशनशिप का आंकलन किया जाता है। जानिए इस सप्ताह 19-25 जनवरी तक किन राशि वालों की लव लाइफ में आएंगे उतार-चढ़ाव और किन का दिन रहेगा शानदार-

19-25 जनवरी तक का समय मेष राशि से लेकर मीन के लिए कैसा रहेगा?

मेष राशि- 19 से 25 जनवरी तक के समय में जब आप अपनी पहचान बनाना शुरू करते हैं, तो आप अपनी जरूरतों और इच्छाओं को समझेंगे, जो रिश्तों में महत्वपूर्ण हैं। इससे आपको अपने रिश्तों से जुड़े सही डीसीजन लेने में मदद मिलेगी। आपको ऐसे लोगों को ढूंढने में भी मदद मिलेगी, जो आपके विचार शेयर करते हैं।

वृषभ राशि- 19 से 25 जनवरी तक के समय में यह पता लगाने का सही मौका है कि आपको क्या मोटिवेट करता है। किसी ऐसे व्यक्ति के साथ रहें, जो आपके जैसी ही सोच रखता है। लेकिन सब कुछ बैलेंस में होना चाहिए। तनाव या ज्यादा सोचना आपकी इमोशनल हेल्थ को प्रभावित कर सकता है।

मिथुन राशि- 19 से 25 जनवरी तक के समय में अगर आप किसी रिलेशन में हैं, तो बातचीत पर फोकस रखें। चाहे आप रिश्ते को एक नए लेवल पर लाने के बारे में सोच रहे हों या कुछ समय से चली आ रही दिक्कतों से निपटने के बारे में सोच रहे हों, आपके फैसले एक गहरे, बेहतर रिश्ते के लिए रास्ता तैयार करेंगे।

कर्क राशि- 19 से 25 जनवरी तक के समय में विश्वास किसी भी रिलेशनशिप की कुंजी है। आप पाएंगे कि रोमांस के मामले में, आप जो भी डिसीजन लेंगे, उसका पॉजिटिव रिजल्ट मिलेगा। कपल्स के लिए साथ बैठने और इस बारे में बात करने का अच्छा समय है कि वे फ्यूचर में क्या करना चाहते हैं।

सिंह राशि- 19 से 25 जनवरी तक के समय में लव लाइफ में रोमांस बरकरार रहेगा। आपको लगेगा कि बातचीत में आपके शब्दों को तोड़-मरोड़ कर पेश किया जा सकता है या आपके खिलाफ इस्तेमाल किया जा सकता है। आप जो कहना चाहते हैं, उसे अपने साथी से शेयर करना जरूरी है।

कन्या राशि- 19 से 25 जनवरी तक के समय में सामाजिक मेलजोल में शामिल हों। अगर समस्याएं आपके रास्ते में हैं, तो बस याद रखें कि जीवन में सुख-दुख का लगा रहना नॉर्मल है। आपको पता चलेगा कि जब अपनी फीलिंग्स को शेयर करने की बात आती है तो सच्चा होना मुश्किल लगता है।

तुला राशि- 19 से 25 जनवरी तक के समय में आपका साथी आपको ऐसा महसूस कराएगा, जैसे आप एक खूबसूरत सफर पर हैं। अपनी चिंताओं और भावनाओं पर बात करें, क्योंकि इससे आप दोनों के बीच का बंधन मजबूत होगा। आपका ध्यान अपने प्रेम जीवन में नए अवसर खोजने पर रहेगा।

वृश्चिक राशि- 19 से 25 जनवरी तक के समय में अपने आप को और अपनी जरूरतों को समय देने का मौका है। इमोशनल तौर पर अपना ख्याल रखें और उन लोगों पर अपना ध्यान आकर्षित करने की कोशिश न करें, जो जरूरत पड़ने पर गायब हो जाते हैं।

धनु राशि- 19 से 25 जनवरी तक के समय में आप इमोशनल रूप से पहले से कहीं ज्यादा करीब महसूस करेंगे। इसीलिए डेट पर जाकर या अपने साथी को सरप्राइज देकर रोमांस का आनंद उठाएं। आपकी लव लाइफ आपके आस-पास के लोगों के बारे में कुछ दिलचस्प सच्चाइयां सामने ला सकती है।

मकर राशि- 19 से 25 जनवरी तक के समय में सिंगल लोगों के लिए नए दोस्त बनाने का यह सबसे अच्छा समय है। अपने प्रेम जीवन में आग बढ़ने की उम्मीद करें। आपका रिश्ता इमोशन्स भरा रहेगा। यह एक ऐसा समय है, जब आपका जुनून अगले लेवल तक बढ़ सकता है।

कुंभ राशि- 19 से 25 जनवरी तक के समय में ग्रहों की स्थिति में बदलाव होगा, जो आपके रोमांटिक जीवन को प्रभावित करेगा। यह परिवर्तन आपके रिश्ते को एक नया नजरिया दे सकता है। आपको ज्यादा से ज्यादा बात करने के लिए तैयार रहना चाहिए, जिससे आपको अन्य सभी चुनौतियों को सॉल्व करने में मदद मिलेगी।

मीन राशि- 19 से 25 जनवरी तक के समय में आप अपना ज्यादातर समय अपने दोस्तों और परिवार के साथ बिताएं। आपके माता-पिता, या आपके परिवार का कोई अन्य करीबी बुजुर्ग आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व करने में मदद कर सकता है। जिन लोगों की आप परवाह करते हैं, उन्हें प्यार दिखाने के नए तरीके अपनाएं।

डिस्क्लेमर: इस आलेख में दी गई जानकारियों पर हम यह दावा नहीं करते कि ये पूर्णतया सत्य एवं सटीक हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।

Shrishti Chaubey

लेखक के बारे में

Shrishti Chaubey
लाइव हिन्दुस्तान में बतौर कॉन्टेंट प्रोड्यूसर काम कर रही सृष्टि चौबे को पत्रकारिता में 2 साल से ज्यादा का अनुभव है। सृष्टि को एस्ट्रोलॉजी से जुड़े विषयों पर लिखने की अच्छी समझ है। इसके अलावा वे एंटरटेनमेंट और हेल्थ बीट पर भी काम कर चुकी हैं। सृष्टि ग्रह गोचर, नक्षत्र परिवर्तन, हस्तरेखा, फेंगशुई और वास्तु पर अच्छी जानकारी रखती हैं। खबर लिखने के साथ-साथ इन्हें वीडियो कॉन्टेंट और रिपोर्टिंग में भी काफी रुचि है। सृष्टि ने जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन किया है। अपने कॉलेज के दिनों में इन्होंने डाटा स्टोरी भी लिखी है। साथ ही फैक्ट चेकिंग की अच्छी समझ रखती हैं। और पढ़ें
