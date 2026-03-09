Love Weekly Horoscope, लव राशिफल: मेष राशि से लेकर मीन के लिए 9-15 मार्च तक का समय कैसा रहेगा?
Love Weekly Horoscope: हर राशि की लव लाइफ, करियर और स्वभाव अलग होता है। इस सप्ताह 09 से 15 मार्च तक कुछ राशि वालों की लव लाइफ में आएंगे उतार-चढ़ाव और कुछ का दिन रहेगा शानदार। पढ़ें मेष से लेकर मीन राशि का हाल-
Love Weekly Horoscope 9-15 March 2026 Love Rashifal Saptahik, लव साप्ताहिक राशिफल: वैदिक ज्योतिष शास्त्र में 12 राशियों का जिक्र किया गया है। हर राशि की लव लाइफ, करियर और स्वभाव अलग-अलग है। राशियों के जरिए ही व्यक्ति के प्यार, शादी और रिलेशनशिप का आंकलन किया जाता है। जानिए इस सप्ताह 9 से 15 मार्च तक किन राशि वालों की लव लाइफ में आएंगे उतार-चढ़ाव और किन का दिन रहेगा शानदार-
लव राशिफल: मेष राशि से लेकर मीन के लिए 9-15 मार्च तक का समय कैसा रहेगा?
मेष राशि- 9 से 15 मार्च के सप्ताह में जीवन में सब कुछ हासिल करने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। इस समय पर्सनल ग्रोथ और खुशहाली पर आपको ध्यान देना चाहिए। ऐसी एक्टिविटी करें, जो आपको आनंददायक लगे और आपको एक बेहतर इंसान बना सके।
वृषभ राशि- 9 से 15 मार्च के सप्ताह में यह महत्वपूर्ण है कि कपल्स एक-दूसरे के साथ बातों को शेयर करें और एक-दूसरे के प्रति ग्रेटफुल रहें। ये सप्ताह काफी शांत और सुखद रहने वाला है। आपके पास वर्तमान में जो कुछ भी है, आप उसी में संतुष्ट रहेंगे।
मिथुन राशि- 9 से 15 मार्च के सप्ताह में अपने पार्टनर के साथ बिताया गया आपका समय आनंददायक, रोमांस से भरा और खुशियों से भरपूर होगा। अपने प्रेम जीवन में फिर से चिंगारी भड़काने और कनेक्शन को गहरा करने के लिए टाइम निकालें।
कर्क राशि- 9 से 15 मार्च के सप्ताह में अपनी पर्सनल लाइफ में नई यादें बनाने और पारिवारिक संबंधों को बेहतर बनाने से मौज-मस्ती बनी रहेगी। दिल के मामलों में आपको खुशी महसूस होगी और जोश व एनर्जी अधिक रहेगी।
सिंह राशि- 9 से 15 मार्च के सप्ताह में अगले लेवल पर आगे बढ़ने से पहले आपको अपने और अपने पार्टनर के बीच के रिलेशन को जानने के लिए टाइम देना चाहिए। आराम करें। अपनी भावनाओं पर भरोसा करें। आपका दिल क्या चाहता है, इस बारे में खुलासे हो सकते हैं।
कन्या राशि- 9 से 15 मार्च के सप्ताह में स्ट्रगल करने की सिचूऐशन में, व्यक्ति को रिश्ते को बेहतर बनाने के लिए दूसरे व्यक्ति के दृष्टिकोण को समझने की कोशिश करनी चाहिए। छोटे-छोटे पलों की तारीफ करें और आनंद लें कि आपका रिश्ता मजबूत और स्टेबल है।
तुला राशि- 9 से 15 मार्च का सप्ताह जुनून साथ लेकर आ सकता है, जो आपको अपनी भावनाओं का पता लगाने के लिए मजबूर कर सकता है। आप ऐसी सिचूऐशन में हो सकते हैं, जहां आप खुद को किसी स्पेशल व्यक्ति के प्रति समर्पित करने के बारे में महत्वपूर्ण डिसीजन लेने लायक महसूस करेंगे।
वृश्चिक राशि- 9 से 15 मार्च के सप्ताह में रोमांस और अन्डर्स्टैन्डिंग आपके जीवन को आकार देंगे। पॉजिटिव कम्यूनिकेशन और सपोर्ट आपको अपने पार्टनर के साथ मजबूत कनेक्शन बनाने में मदद कर सकता है। हाल ही में आ रही दिक्कतों को सॉल्व करना आवश्यक है।
धनु राशि- 9 से 15 मार्च के सप्ताह में यही वह समय है जब किसी को यह सोचना शुरू करना चाहिए कि वह अपने पार्टनर में क्या चाहता है। इन दिनों को अपनी स्किल्स और शौक को बढ़ाने और विकसित करने में स्पेन्ड करना चाहिए। विश्वास रखें कि प्यार के पल आपके सामने हैं।
मकर राशि- 9 से 15 मार्च के सप्ताह में किसी आकस्मिक मुलाकात से सिरियस रिलेशन बनना संभव है। सप्ताह के मध्य में आपकी मुलाकात किसी ऐसे व्यक्ति से हो सकती है, जो आपका ध्यान अपनी ओर आकर्षित कर सकता है।
कुंभ राशि- 9 से 15 मार्च के सप्ताह में आप प्यार की तलाश से थोड़ा ब्रेक लें सकते हैं। आपको ऐसा महसूस हो सकता है कि आप नहीं जानते कि आप किसकी ओर आकर्षित हैं या किसमें अपना इंटरेस्ट रखते हैं।
मीन राशि- 9 से 15 मार्च के सप्ताह में आपको अपनी लव लाइफ में एक नई पॉजिटिव एनर्जी देखने को मिलेगी। आप स्वाभाविक रूप से खुद को हयूमर और दिलचस्प बातचीत के प्रति आकर्षित पाएंगे। जब आप किसी सोशल इवेंट में हों, तो किसी ऐसे व्यक्ति की तलाश करें, जिसके शौक आपके जैसे हों और जो आपके जैसा ही हो।
डिस्क्लेमर: इस आलेख में दी गई जानकारियों पर हम यह दावा नहीं करते कि ये पूर्णतया सत्य एवं सटीक हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।
लेखक के बारे मेंShrishti Chaubey
संक्षिप्त विवरण
सृष्टि चौबे पत्रकारिता जगत में 4 वर्षों का अनुभव रखती हैं। वर्तमान में वह लाइव हिन्दुस्तान के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन में बतौर कंटेंट प्रोड्यूसर कार्यरत हैं। वह ज्योतिष, ग्रह गोचर, राशिफल, नक्षत्र परिवर्तन, अंकज्योतिष, रत्न, और वास्तु से जुड़े विषयों पर लिखती हैं। पाठक-केंद्रित व आसान भाषा में जानकारी पेश करना इनके लेखन की पहचान है। धार्मिक ग्रंथों को पढ़कर लोगों तक सही जानकारी पहुंचाना और उन पर शोध करना इनकी विशेष पसंद है।
विस्तृत बायो
परिचय और अनुभव
सृष्टि पिछले ढाई साल से लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन से जुड़ी हुई हैं। ज्योतिष से जुड़े किसी भी टॉपिक को पाठकों तक आसान, प्रामाणिक और आकर्षक भाषा में पहुंचाना, सृष्टि बखूबी जानती हैं। डिजिटल मीडिया में काम करते हुए सृष्टि ने रीडर बिहेवियर,बदलते कंटेंट फॉर्मेट पर अच्छी पकड़ हासिल की है। पाठकों की रुचियों व जरूरतों को समझते हुए वे फैक्ट आधारित उपयोगी जानकारी पहुंचाने की कोशिश करती हैं।
अपने करियर की शुरुआत इन्होंने हिन्दी दैनिक समाचार पत्र से की। इसके बाद इन्होंने डिजिटल मीडिया में कदम रखा। सृष्टि वेब स्टोरी, यूट्यूब शॉर्ट्स व इंस्टाग्राम रील्स जैसे विभिन्न डिजिटल स्टोरीटेलिंग फॉर्मेट का अनुभव रखती हैं। मनोरंजन, खेल व सेहत पर अच्छी पकड़ के साथ अब सृष्टि ज्योतिष और धार्मिक विषयों को कवर कर अपनी पहचान बना रही हैं।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि
सृष्टि ने जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन किया है। पोस्ट ग्रेजुएशन के दौरान बतौर संपादक इन्होंने कैम्पस समाचार पत्र प्रकाशित किया, लाइव रिपोर्टिंग की। डाटा स्टोरी और फैक्ट चेकिंग की भी अच्छी समझ रखती हैं। सामाजिक मुद्दे पर डॉक्यूमेंट्री भी बना चुकी हैं।
एस्ट्रोलॉजी लेखन और दृष्टिकोण
सृष्टि का मानना है कि एस्ट्रोलॉजी का उद्देश्य फैक्ट आधारित उपयोगी जानकारी को आसान भाषा में लोगों तक पहुंचाना है। इनका फोकस रहता है कि ज्योतिषीय जानकारी को आसान भाषा में रचनात्मक तरीके से पेश करें।
व्यक्तिगत रुचियां
सृष्टि को ट्रैवल करना, किताबें पढ़ना, म्यूजिक सुनना, लिखना और नई चीजें सीखने का शौक है। इनका मानना है कि पर्सनल ग्रोथ के लिए खुद को अपडेट रखना चाहिए।
