Love Weekly Horoscope, लव राशिफल: मेष राशि से लेकर मीन के लिए 2-8 फरवरी तक का समय कैसा रहेगा?

Love Weekly Horoscope 2-8 February 2026 Love Rashifal Saptahik, लव राशिफल: वैदिक ज्योतिष शास्त्र में 12 राशियों का जिक्र किया गया है। हर राशि की लव लाइफ, करियर और स्वभाव अलग-अलग है। राशियों के जरिए ही व्यक्ति के प्यार, शादी और रिलेशनशिप का आंकलन किया जाता है। जानिए इस सप्ताह 2-8 फरवरी तक किन राशि वालों की लव लाइफ में आएंगे उतार-चढ़ाव और किन का दिन रहेगा शानदार-

2- 8 फरवरी तक का समय मेष राशि से लेकर मीन के लिए कैसा रहेगा? मेष राशि- 2-8 फरवरी तक के समय में आपकी एनर्जी आपके प्रेम जीवन में खुशी ला रही है, जिसका मतलब है कि आपको बहुत ज्यादा सिरियस नहीं रहना चाहिए। अपने साथी के साथ समय बिताने की कोशिश करें। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप किसी रिश्ते में हैं। आप महसूस करेंगे कि मौजूद प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन निकालना जरूरी है।

वृषभ राशि- 2-8 फरवरी तक के समय में प्रेमी के साथ गलतफहमियां हो सकती हैं। गुस्सा होने की बजाय आपको जो महसूस होता है, उसे लिख लेना चाहिए। यह आप दोनों के बीच मौजूद दिक्कतों को समझाने और दूरियों को कम करने का का रास्ता है।

मिथुन राशि- 2-8 फरवरी तक के समय में अगर आप किसी रिलेशन में हैं, तो यह फ्यूचर पर बात करने और साथ मिलकर क्या हासिल करना चाहते हैं, इस रहस्य से पर्दा उठाने का सबसे अच्छा दिन है।

कर्क राशि- 2-8 फरवरी तक के समय में अपनी खामियों को स्वीकार करें। सप्ताह की एनर्जी आपको कन्फ्यूजन में रहने से रोकने में मदद करेगी। अब आपको कैजुअल रिलेशनशिप में कोई दिलचस्पी नहीं है। यह एक ऐसा पार्टनर ढूंढने का सही समय है, जो भविष्य के लिए आपके जैसी ही सोच शेयर करता हो।

सिंह राशि- 2-8 फरवरी तक के समय में जीवन के प्रति आपके दृष्टिकोण पर किसी स्पेशल व्यक्ति का ध्यान जा सकता है। यह व्यक्ति, जो अट्रैक्टिव होने के साथ-साथ थोड़ा सीक्रेटिव भी हो सकता है।

कन्या राशि- 2-8 फरवरी तक के समय में आपकी एनर्जी आपको यह स्वीकार करने के में मदद करेगी कि रिश्ते हमेशा परफेक्ट नहीं होते हैं। नकारात्मक भावनाओं से बचने की कोशिश न करें। पॉजिटिव और नेगेटिव फीलिंग्स के बीच संतुलन बनाने की कोशिश करें।

तुला राशि- 2-8 फरवरी तक के समय में अगर आपको अपने साथी के साथ कोई दिक्कत है, तो चीजों पर बात करने की कोशिश करें। गुस्सा करने से बचें। आप चालाकी के साथ चीजें प्लान करेंगे तो आपकी मुलाकात जल्द आपके क्रश के साथ हो सकती है। रिश्तों पर ध्यान दें।

वृश्चिक राशि- 2-8 फरवरी तक के समय में प्रेम जीवन में आप तनाव महसूस कर सकते हैं। चाहे आपका कोई पार्टनर हो या आप अभी भी सिंगल हों, अगर आप पॉजिटिव रहते हैं, तो चीजें आसान रहेंगी।

धनु राशि- 2-8 फरवरी तक के समय में जो लोग रिलेशनशिप में हैं, उनके लिए यह अपने साथी के साथ बैठकर उन सभी प्रॉब्लम्स पर बात करने का एक बेहतरीन दिन है, जो रिश्ते में टकराव पैदा कर रही हैं। अपनी बात कहने में संकोच न करें।

मकर राशि- 2-8 फरवरी तक का समय अपना बेस्ट देने का समय है। चाहे आप किसी रिलेशन में हों या नहीं, ब्रह्मांड आपको अपनी फीलिंग्स इमोशनल तौर पर दिखाने के लिए मोटिवेट कर रहा है। आपका दिमाग खुला और क्रिएटिव रहेगा।

कुंभ राशि- 2-8 फरवरी तक के समय में आप सिंगल हैं, तो आप किसी नए व्यक्ति के प्रति अट्रैक्ट हो सकते हैं। कुछ जातक ऐसे संकेत देख सकते हैं, जो उन्हें नए साथी की ओर ले जाएंगे। अपनी दिल की आवाज सुनें।

मीन राशि- 2-8 फरवरी तक के समय में आप अपने आस-पास के लोगों के लिए अधिक अट्रैक्टिव रहेंगे। सिंगल जातक आज आपका साथी आपकी स्किल्स और रिश्ते में इनोवेशन लाने की क्षमता से प्रभावित होगा।